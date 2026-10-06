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Σημαντικά μεγαλύτερος θα είναι φέτος ο αριθμός των συνταξιούχων που θα λάβουν την ετήσια οικονομική ενίσχυση των 400 ευρώ, καθώς η κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων διευρύνει την περίμετρο των δικαιούχων.

Η ενίσχυση αναμένεται να καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου σε περισσότερους από 2,2 εκατ. συνταξιούχους, με το ποσό να πιστώνεται εφάπαξ και αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς, χωρίς να απαιτείται αίτηση.

Τα 400 ευρώ είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και χωρίς καμία παρακράτηση, ενώ η ενίσχυση αντιστοιχεί σε περίπου 33,33 ευρώ τον μήνα εάν επιμεριστεί σε δωδεκάμηνη βάση.

Η διεύρυνση της παροχής αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Ωστόσο, το ηλικιακό όριο εξακολουθεί να αφήνει εκτός του μέτρου εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους.

Χωρίς εισοδηματικούς και περιουσιακούς «κόφτες»

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στην κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που περιόριζαν την πρόσβαση στην ενίσχυση.

Τα 400 ευρώ θα λάβουν οι συνταξιούχοι που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς έλεγχο εισοδήματος ή περιουσίας.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη θανάτου ή χηρείας, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη. Χωρίς ηλικιακό κριτήριο εντάσσονται οι συνταξιούχοι αναπηρίας, οι δικαιούχοι αναπηρικών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Αντίθετα, εκτός παραμένουν μεταξύ άλλων νεότεροι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν χωρίς όριο ηλικίας και δεν πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό κριτήριο.

Σε ένα νοικοκυριό όπου και οι δύο σύζυγοι είναι συνταξιούχοι και πληρούν τις προϋποθέσεις, η συνολική ενίσχυση μπορεί να φθάσει τα 800 ευρώ, καθώς η παροχή χορηγείται ξεχωριστά σε κάθε δικαιούχο.

Έως 849 ευρώ το συνολικό ετήσιο όφελος στα παραδείγματα

Η εφάπαξ ενίσχυση λειτουργεί προσθετικά προς την ετήσια αναπροσαρμογή των συντάξεων, αυξάνοντας το συνολικό όφελος για τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τα επίσημα παραδείγματα, συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 823 ευρώ έχει ετήσια αύξηση 208 ευρώ, η οποία μαζί με τα 400 ευρώ οδηγεί σε συνολικό ετήσιο όφελος 608 ευρώ.

Για μηνιαία σύνταξη 1.086 ευρώ, το συνολικό όφελος φθάνει τα 684 ευρώ, ενώ για σύνταξη 1.716 ευρώ διαμορφώνεται στα 849 ευρώ.

Πάνω από 300.000 συνταξιούχοι εκτός

Παρά τη διεύρυνση της περιμέτρου, το ηλικιακό όριο των 65 ετών αφήνει εκτός της ενίσχυσης περισσότερους από 300.000 συνταξιούχους.

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και χαμηλοσυνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, οι οποίοι αποκλείονται λόγω ηλικίας παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τις ίδιες πιέσεις από το κόστος τροφίμων, ενέργειας και υπηρεσιών υγείας.

Πότε θα εμφανιστούν τα 400 ευρώ στους λογαριασμούς

Η επίσημη ημερομηνία καταβολής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Επειδή προηγείται Σαββατοκύριακο, τα χρήματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα ATM και να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς από το απόγευμα της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.

Στην πληρωμή περιλαμβάνονται οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και οι δικαιούχοι ΑμεΑ και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Καμία κατάσχεση ή συμψηφισμός

Το ποσό των 400 ευρώ είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Δεν μπορεί επομένως να δεσμευτεί ή να συμψηφιστεί με ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τις τράπεζες, ούτε υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά.

Παρότι δεν φορολογείται, θα πρέπει να δηλωθεί τυπικά σε ειδικό κωδικό του Ε1 στην επόμενη φορολογική δήλωση, χωρίς να προκύπτει φορολογική επιβάρυνση.

Τι αλλάζει με την προσωπική διαφορά το 2027

Το επόμενο βήμα αφορά στις αυξήσεις των συντάξεων για το 2027, οι οποίες προβλέπεται να καταβληθούν στα τέλη Δεκεμβρίου.

Για πρώτη φορά, περίπου 670.000 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το 100% της ετήσιας αύξησης, καθώς η προσωπική διαφορά παύει να λειτουργεί ως «κόφτης».

Έτσι, όσοι πληρούν παράλληλα τις προϋποθέσεις για την εφάπαξ ενίσχυση θα έχουν δύο διαδοχικές παρεμβάσεις στο εισόδημά τους: 400 ευρώ τον Νοέμβριο και ολόκληρη την αύξηση της σύνταξης τον Δεκέμβριο.

Η ΕΑΣ παραμένει στο τραπέζι

Αμετάβλητη παραμένει προς το παρόν η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), καθώς η παρέμβαση που εξετάστηκε από το οικονομικό επιτελείο δεν συμπεριλήφθηκε τελικά στα μέτρα της ΔΕΘ.

Η ΕΑΣ παρακρατείται κάθε μήνα από τις κύριες συντάξεις περισσότερων από 400.000 συνταξιούχων με αποδοχές άνω των 1.468 ευρώ, με συντελεστές από 3% έως 14%. Στις επικουρικές συντάξεις οι αντίστοιχες κρατήσεις κυμαίνονται από 3% έως 10%.

Έχει, πάντως, εφαρμοστεί το πάγωμα των κλιμάκων της ΕΑΣ, ώστε οι αυξήσεις στις συντάξεις να συνοδεύονται από ανάλογη αναπροσαρμογή των ορίων και να αποφεύγεται η αυτόματη μετάβαση του συνταξιούχου σε υψηλότερο συντελεστή.

Σύμφωνα με κύκλους του οικονομικού επιτελείου, το κόστος μιας ελάφρυνσης στην ΕΑΣ υπολογίστηκε σε 400 εκατ. ευρώ, έναντι συνολικών εσόδων 721 εκατ. ευρώ από την εισφορά. Επιλέχθηκε, αντί αυτής, η διάθεση των πόρων για την ενίσχυση των 400 ευρώ σε περίπου 2,2 εκατ. συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η κρίσιμη δίκη για τον τρόπο υπολογισμού

Νέα δεδομένα για την ΕΑΣ ενδέχεται να προκύψουν από τη δίκη που αναμένεται να διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2026 στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρατίθενται, η εισήγηση του Επιτρόπου είναι θετική ως προς τον αναλογικό υπολογισμό της εισφοράς ανά κλιμάκιο, αντί της επιβολής της στο σύνολο του ποσού της σύνταξης. Εφόσον η προσέγγιση αυτή γίνει δεκτή, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ΕΑΣ κατά 50%.

Παράλληλα, νομικοί υποστηρίζουν ότι ο σημερινός τρόπος υπολογισμού προκαλεί άνιση επιβάρυνση, ενώ και ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισημάνει ότι η εισφορά θα πρέπει να εφαρμόζεται στη διαφορά του ποσού κάθε κλιμακίου και όχι στο σύνολο της σύνταξης.

Το οικονομικό μέγεθος είναι σημαντικό: μόνο για το 2026 εκτιμάται ότι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι θα επιβαρυνθούν συνολικά κατά 888 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 721 εκατ. ευρώ από κύριες και 167 εκατ. ευρώ από επικουρικές συντάξεις.

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