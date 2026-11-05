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Τα συνταξιοδοτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν δημογραφική κρίση, καθώς η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η μείωση των γεννήσεων απειλούν να εξαντλήσουν τους πόρους για τις συντάξεις, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την ικανότητά τους να εξασφαλίσουν πληρωμές για τις μελλοντικές γενιές.

Η κλίμακα της πρόκλησης, αποκαλύπτεται στην πρόσφατη έκθεση MCGPI. Από τα 55 συνταξιοδοτικά συστήματα που καλύπτει ο δείκτης, τα 43 έχουν ποσοστά γονιμότητας κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης των 2,1 παιδιών ανά γυναίκα, ενώ τα 23 έχουν ποσοστά κάτω από 1,5.

Εν τω μεταξύ, το προσδόκιμο ζωής στις πιο ανεπτυγμένες περιοχές έχει αυξηθεί κατά 50,9% από το 1950, πράγμα που σημαίνει ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές πρέπει πλέον να διαρκούν σημαντικά περισσότερο. Ο αριθμός των δυνητικών εργαζομένων που στηρίζουν τους ηλικιωμένους αναμένεται επίσης να μειωθεί απότομα.

Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα οξύ για τα συνταξιοδοτικά συστήματα «pay-as-you-go», στα οποία οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τις παροχές των σημερινών συνταξιούχων, καθιστώντας τα ιδιαίτερα ευάλωτα στη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού.

Καθώς τα μέλη τους συνταξιοδοτούνται και αρχίζουν να λαμβάνουν παροχές, ορισμένα ταμεία ενδέχεται να βρεθούν να καταβάλλουν περισσότερα από όσα εισπράττουν σε νέες εισφορές, αναγκάζοντάς τα να επανεξετάσουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές και τις ανάγκες ρευστότητας, προειδοποίησε η MCGPI.

Η δημογραφική κρίση αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα συνταξιοδοτικά ταμεία, με ορισμένα από αυτά να αναλαμβάνουν μεγαλύτερους κινδύνους προκειμένου να αποκομίσουν τις αποδόσεις που απαιτούνται για την κάλυψη των αυξανόμενων συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων.

Πολλά ταμεία καταβάλλουν ήδη περισσότερες παροχές από ό,τι εισπράττουν σε εισφορές, γεγονός που τα αναγκάζει να βασίζονται όλο και περισσότερο στις αποδόσεις των επενδύσεων και στα συσσωρευμένα περιουσιακά στοιχεία.

Στην Αυστραλία, περίπου το ένα τρίτο των συνταξιοδοτικών ταμείων κατέγραψε αρνητικές φυσικές ταμειακές ροές από περιουσιακά στοιχεία σε μια τριετή περίοδο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πληρωμές παροχών υπερέβησαν τις εισφορές, σύμφωνα με έκθεση του 2025.

Αναλυτές του κλάδου αναφέρουν ότι η πίεση για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων έχει ωθήσει ορισμένα ταμεία προς πιο επικίνδυνες και πιο σύνθετες επενδύσεις, όπως τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, οι υποδομές και τα ιδιωτικά δάνεια.

Παρά ταύτα, σύμφωνα με το CNBC, δεν θεωρούν όλοι οι διαχειριστές συνταξιοδοτικών ταμείων τη γήρανση του πληθυσμού ως λόγο για να αναλάβουν μεγαλύτερους επενδυτικούς κινδύνους.

Ο διευθύνων σύμβουλος του αυστραλιανού συνταξιοδοτικού ταμείου Hostplus, δήλωσε ότι οι δημογραφικές αλλαγές αποτελούν μόνο έναν από τους πολλούς παράγοντες που διαμορφώνουν τις επενδυτικές αποφάσεις.

Τόνισε τη σημασία της διατήρησης ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου σε διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, γεωγραφικές περιοχές και κλάδους, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πιθανές αποδόσεις αντισταθμίζουν επαρκώς τους σχετικούς κινδύνους.

Ανέφερε επίσης ότι οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να βρουν τρόπους για να μετριάσουν τις πιέσεις που ασκεί η γήρανση του πληθυσμού, μεταξύ άλλων μέσω μεταναστευτικών πολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ενώ οι ίδιες οι δημογραφικές μεταβολές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.