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Οι νέοι εργαζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό κλάδο ενδέχεται να μην χρειάζεται πλέον να περιμένουν χρόνια για να αναλάβουν διοικητικές αρμοδιότητες. Από την πρώτη ημέρα της καριέρας τους θα μπορούσαν να διαχειρίζονται πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που δημιουργεί νέα ερωτήματα για το μέλλον των σημερινών μεσαίων στελεχών.

Αυτό υποστηρίζει ο Κέβιν Σνίντερ της Goldman Sachs, ο οποίος έχει την ευθύνη για τις δραστηριότητες της αμερικανικής τράπεζας στην Ασία και τον Ειρηνικό, εκτός Ιαπωνίας.

«Όταν οι νέοι μας ξεκινούν πλέον να εργάζονται, διαχειρίζονται πράκτορες», δήλωσε ο Σνίντερ, μιλώντας σε πάνελ για την AI και τον χρηματοπιστωτικό κλάδο στη Σύνοδο του Milken Institute στην Σιγκαπούρη. Όπως σημείωσε, οι νέοι εργαζόμενοι θα πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τον «εικονικό στρατό» που έχουν πλέον στη διάθεσή τους.

Η AI αλλάζει την παραδοσιακή ιεραρχία στις τράπεζες

Για τις προηγούμενες γενιές εργαζομένων, η πορεία προς μια θέση διοίκησης απαιτούσε συνήθως πολλά χρόνια εργασιακής εμπειρίας. Οι εργαζόμενοι ξεκινούσαν από χαμηλότερες βαθμίδες και σταδιακά αποκτούσαν την ευθύνη διαχείρισης ομάδων και ανθρώπινου δυναμικού.

Η έλευση της τεχνητής νοημοσύνης ανατρέπει αυτή τη διαδρομή. Η επανατοποθέτηση των σημερινών managers θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον Σνίντερ, μια «γενεακή πρόκληση» για πολλούς κλάδους.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τον αριθμό των θέσεων εργασίας που μπορεί να χαθούν. Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως ο τρόπος με τον οποίο θα αναδιαμορφωθούν οι ρόλοι μέσα στις επιχειρήσεις.

«Αυτή η διοικητική λειτουργία δεν ανήκει πλέον στον middle manager· περνά στην πρώτη γραμμή», σημείωσε. «Δεν γνωρίζουμε ακόμη τι πρόκειται να συμβεί με αυτή την ομάδα».

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να μεταμορφώσει το παραδοσιακό μοντέλο σταδιοδρομίας στις τράπεζες, όπου οι νεότεροι εργαζόμενοι περνούν τα πρώτα χρόνια της καριέρας τους σε αναλύσεις, προπαρασκευαστικές εργασίες και υποστηρικτικούς ρόλους, πριν προχωρήσουν σταδιακά σε θέσεις ευθύνης.

Λιγότερες θέσεις εισόδου στην αγορά εργασίας

Η Σάντρα Πίτερσον, operating partner στην επενδυτική εταιρεία Clayton, Dubilier & Rice, εκτίμησε ότι η παραδοσιακή «σκάλα» της επαγγελματικής εξέλιξης μπορεί να μην επιβιώσει.

Όπως εξήγησε, οι εταιρείες επαγγελματικών υπηρεσιών λειτουργούσαν επί δεκαετίες σαν πυραμίδες: οι εργαζόμενοι ξεκινούσαν από την πρώτη βαθμίδα και, εφόσον παρέμεναν στην εταιρεία, ανέβαιναν σταδιακά επίπεδο.

Η τεχνητή νοημοσύνη, όμως, αναλαμβάνοντας μεγάλο μέρος της επαναλαμβανόμενης και υποστηρικτικής εργασίας, δημιουργεί αμφιβολίες για το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται τον ίδιο αριθμό εργαζομένων σε θέσεις εισόδου.

Αυτό σημαίνει ότι η μελλοντική αγορά εργασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα μπορεί να έχει λιγότερες θέσεις για νέους αποφοίτους, αλλά ταυτόχρονα να απαιτεί διαφορετικές δεξιότητες από όσους τελικά προσλαμβάνονται.

Την ίδια εικόνα βλέπει και η Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης. Ο Chia Der Jiun, διευθύνων σύμβουλος της ρυθμιστικής αρχής, δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι στις λειτουργικές υπηρεσίες των τραπεζών θα χρειαστεί να εξελιχθούν σε διαχειριστές και επόπτες πρακτόρων AI.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι τράπεζες θα χρειάζονται λιγότερους νέους αποφοίτους για εργασίες ανάλυσης και προετοιμασίας.

Η Σιγκαπούρη προετοιμάζεται ήδη για αυτή τη μετάβαση, επενδύοντας στην εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων σε δεξιότητες AI και συνεργαζόμενη με πανεπιστήμια, ώστε οι νέοι απόφοιτοι να διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια για το νέο εργασιακό περιβάλλον.

Η ευκαιρία για τους νέους βρίσκεται και έξω από τις τράπεζες

Παρά τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη στη χρηματοοικονομική αγορά εργασίας, ο Σνίντερ θεωρεί ότι για τους νέους ανοίγονται και σημαντικές ευκαιρίες πέρα από μια παραδοσιακή καριέρα στον τραπεζικό κλάδο.

Όπως υποστήριξε, «ποτέ δεν υπήρξε καλύτερη εποχή για να γίνει κάποιος επιχειρηματίας και να δημιουργήσει κάτι».

Η AI μειώνει το κόστος και τους πόρους που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, επιτρέποντας σε μικρότερες ομάδες ή ακόμη και σε μεμονωμένους επιχειρηματίες να αναπτύξουν προϊόντα και υπηρεσίες που παλαιότερα απαιτούσαν πολύ μεγαλύτερες οργανωτικές και οικονομικές δυνατότητες.

Για τον Σνίντερ, αυτή μπορεί να είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της νέας εποχής, σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη επικεντρώνεται συχνά περισσότερο στην απώλεια των παραδοσιακών θέσεων εργασίας παρά στις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται.

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