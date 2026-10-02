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Τριάντα επτά χρόνια μετά τη δημιουργία της COCO-MAT και λίγους μήνες αφότου η οικογένεια Ευμορφίδη επανέκτησε τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας, ο Πωλ και ο Μιχάλης Ευμορφίδης βρίσκονται μπροστά σε μια διπλή εικόνα. Η εταιρεία που ξεκίνησε το 1989 από τα στρώματα φυσικών υλικών και εξελίχθηκε σε ένα ελληνικό σήμα με διεθνή παρουσία κατάφερε το 2025 να περιορίσει δραστικά τις ζημιές της και να βελτιώσει τα περιθώριά της. Δεν έχει καταφέρει όμως ακόμη να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» που εξακολουθεί να βαραίνει τον ισολογισμό της: το ομολογιακό των 22,5 εκατ. ευρώ και τους μη καταβληθέντες τόκους των 10,53 εκατ. ευρώ.

Αυτή η αντίφαση διατρέχει τον νέο ισολογισμό της COCO-MAT, που αναρτήθηκε την 1η Οκτωβρίου στο ΓΕΜΗ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ενισχύθηκαν και οι αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κέρδισαν έδαφος, την ώρα που τα ίδια κεφάλαια περιορίστηκαν στις 675,7 χιλ. ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ξεπερνούν το κυκλοφορούν ενεργητικό κατά 17,82 εκατ. ευρώ.

Πάλι στα χέρια τους

Για τα δύο αδέλφια η φετινή χρονιά έχει ιδιαίτερη σημασία. Τον περασμένο Απρίλιο η οικογένεια Ευμορφίδη επαναγόρασε το 50% της COCO-MAT που κατείχαν ο όμιλος Libra της οικογένειας Λογοθέτη και το Cycladic Fund του Δημήτρη Γουλανδρή, αποκτώντας ξανά το 100% της επιχείρησης.

Ήταν ένα ακόμη κεφάλαιο μιας επιχειρηματικής διαδρομής που άρχισε το 1989. Ο Πωλ και ο Μιχάλης Ευμορφίδης δημιούργησαν τότε μια μικρή οικογενειακή εταιρεία με επίκεντρο τα χειροποίητα στρώματα από φυσικά υλικά. Η παραγωγή μεταφέρθηκε στη Βιομηχανική Περιοχή της Ξάνθης στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και το 1997 ήρθε το πρώτο κατάστημα εκτός Ελλάδας, στη Μαδρίτη.

Η ιδέα πάνω στην οποία χτίστηκε η εταιρεία έμεινε σχεδόν αναλλοίωτη: φυσικά υλικά και προϊόντα ύπνου χωρίς τη συμβατική λογική των ελατηρίων, με την COCO-MAT να επιχειρεί σταδιακά να μετατρέψει αυτή τη φιλοσοφία σε εξαγώγιμο ελληνικό σήμα. Σήμερα αναφέρει παρουσία με καταστήματα σε περισσότερες από 20 χώρες. Στην πορεία, το επιχειρηματικό αποτύπωμα των αδελφών Ευμορφίδη επεκτάθηκε και στα ακίνητα και στον τουρισμό, με τον κτηματικό κλάδο να αποσχίζεται το 2014 και να αποτελέσει τη βάση για τη Μπλε Κέδρος, η οποία αποτελεί ξεχωριστή εταιρική οντότητα.

Προς τα έξω

Η εικόνα των πωλήσεων του 2025 δείχνει και προς τα πού μετατοπίζεται το βάρος της COCO-MAT. Ο συνολικός κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4,1%, στα 17,43 εκατ. ευρώ από 18,17 εκατ. ευρώ, με την πτώση να προέρχεται κυρίως από την ελληνική αγορά.

Στην Ελλάδα, που παραμένει η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 13%, στα 11,01 εκατ. ευρώ από 12,64 εκατ. ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησαν στα 3,68 εκατ. ευρώ από 3,99 εκατ. ευρώ. Η κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση ήρθε από τις τρίτες χώρες, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 77%, στα 2,74 εκατ. ευρώ από 1,55 εκατ. ευρώ.

Σε αυτή την κατεύθυνση αποκτά μεγαλύτερη σημασία και η δραστηριότητα της COCO-MAT στον ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Σύμφωνα με την ίδια, έχει προμηθεύσει περισσότερα από 6.500 τουριστικά καταλύματα διεθνώς, που αντιστοιχούν σε περίπου 500.000 δωμάτια, ενώ αναφέρει 122 σημεία πώλησης παγκοσμίως. Η εξωστρέφεια και το ξενοδοχειακό κανάλι αποκτούν έτσι μεγαλύτερο βάρος σε μια περίοδο κατά την οποία η εγχώρια αγορά δεν δίνει την ίδια ώθηση.

Αλλαγή καταγράφεται και στο μείγμα των πωλήσεων. Οι πωλήσεις προϊόντων αυξήθηκαν στα 10,15 εκατ. ευρώ από 7,33 εκατ. ευρώ, ενώ εκείνες των εμπορευμάτων υποχώρησαν στα 7,28 εκατ. ευρώ από 10,84 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή αυτή συνέπεσε με αισθητή βελτίωση του μικτού περιθωρίου, παρά τη μείωση του συνολικού τζίρου.

Το μικτό κέρδος αυξήθηκε στα 9,53 εκατ. ευρώ από 9,41 εκατ. ευρώ, καθώς το κόστος πωληθέντων μειώθηκε στα 7,9 εκατ. ευρώ από 8,76 εκατ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο ανέβηκε έτσι στο 54,7% από 51,8%.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα εμφάνισε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, με τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων να φθάνουν τα 2,62 εκατ. ευρώ από 633 χιλ. ευρώ.

Η μεγάλη αυτή μεταβολή, πάντως, χρειάζεται μια διευκρίνιση. Τα καθαρά «άλλα έσοδα» ανήλθαν σε 1,52 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος 191 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ στο συγκεκριμένο κονδύλι περιλαμβάνονται έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1,98 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 69 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Επομένως, η εντυπωσιακή αύξηση του λειτουργικού αποτελέσματος δεν προέρχεται αποκλειστικά από την κύρια δραστηριότητα.

Με χρηματοοικονομικό κόστος 2,97 εκατ. ευρώ, οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν στις 351,5 χιλ. ευρώ από 2,57 εκατ. ευρώ και οι καθαρές ζημιές στις 501 χιλ. ευρώ από 2,55 εκατ. ευρώ.

Βελτιωμένη ήταν και η παραγωγή μετρητών. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 1,94 εκατ. ευρώ από 825 χιλ. ευρώ, αν και τα διαθέσιμα στο τέλος του έτους παρέμεναν μόλις στα 337,8 χιλ. ευρώ.

Το βάρος

Η άλλη όψη βρίσκεται στον ισολογισμό. Τα ίδια κεφάλαια υποχώρησαν στις 675,7 χιλ. ευρώ από 1,17 εκατ. ευρώ, καθώς οι συσσωρευμένες ζημιές έφθασαν τα 11,89 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αυξήθηκαν παράλληλα στα 39,26 εκατ. ευρώ από 37,8 εκατ. ευρώ.

Με κυκλοφορούν ενεργητικό 21,44 εκατ. ευρώ, το κεφάλαιο κίνησης παρέμεινε αρνητικό κατά 17,82 εκατ. ευρώ. Η «τρύπα» είναι ελαφρώς μικρότερη από τα 18,23 εκατ. ευρώ του 2024, αλλά παραμένει μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος της εταιρείας.

Και εδώ επιστρέφουμε στο ζήτημα που ακολουθεί την COCO-MAT τα τελευταία χρόνια. Το ομολογιακό δάνειο των 22,5 εκατ. ευρώ εξακολουθεί να εμφανίζεται ολόκληρο στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ενώ οι μη καταβληθέντες τόκοι έχουν πλέον ανέλθει σε 10,532 εκατ. ευρώ. Κεφάλαιο και τόκοι ξεπερνούν επομένως τα 33 εκατ. ευρώ.

Η Πειραιώς

Η προσπάθεια να λυθεί αυτός ο κόμπος συνεχίστηκε και μετά το τέλος της χρήσης. Στις 31 Μαρτίου 2026 η Τράπεζα Πειραιώς απέστειλε επιστολή σχετικά με την «οριστική διευθέτηση και πλήρη εξόφληση της οφειλής», ενώ στις 25 Ιουνίου ακολούθησε υπόμνημα της εταιρείας προς την τράπεζα.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι το μέτωπο παραμένει ενεργό. Στις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες υπογράφηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου, δεν αναφέρεται πάντως ότι έχει ολοκληρωθεί οριστική συμφωνία.

Λίγες ημέρες πριν από την επιστολή της Πειραιώς, στις 26 Μαρτίου, είχε πραγματοποιηθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της COCO-MAT κατά 600 χιλ. ευρώ.

Οι ορκωτοί

Το βάρος της χρηματοοικονομικής εκκρεμότητας αποτυπώνεται και στην έκθεση του ορκωτού ελεγκτή. Παραμένει ειδική αναφορά σε «ουσιώδη αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας», με τους ελεγκτές να επισημαίνουν το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και το ζήτημα του ομολογιακού δανείου.

Οι ορκωτοί διατυπώνουν παράλληλα γνώμη με επιφύλαξη επί των οικονομικών καταστάσεων. Μεταξύ των ζητημάτων στα οποία στηρίζεται η επιφύλαξη περιλαμβάνονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ύψους περίπου 13 εκατ. ευρώ, για τα οποία δεν είχε διενεργηθεί ο προβλεπόμενος έλεγχος απομείωσης, καθώς και θέματα που αφορούν τις συμμετοχές σε θυγατρικές και τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας.

Παράλληλα, στο τέλος του 2025 τα ίδια κεφάλαια είχαν υποχωρήσει κάτω από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, γεγονός που ενεργοποιεί τις προβλέψεις του άρθρου 119 του ν. 4548/2018. Για το θέμα, σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τους μετόχους στη Γενική Συνέλευση της 3ης Αυγούστου 2026, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικές ενέργειες.

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