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Η Amazon έχει ένα μυστικό σχέδιο για να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές δεν θα χρειάζεται ποτέ να εγκαταλείπουν τον ιστότοπό της: να συγκεντρώσει υπό τον έλεγχό της τις πληροφορίες για τα προϊόντα όλου του κόσμου.

Η πρωτοβουλία, με την ονομασία «World Product Graph», αποσκοπεί στη συγκέντρωση δεδομένων για σχεδόν κάθε προϊόν που διατίθεται προς πώληση στον πλανήτη, ανεξάρτητα από το αν το εμπορεύεται η ίδια η Amazon ή όχι, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που εξέτασε το Reuters και με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Με αυτόν τον τρόπο, η Amazon θα μπορούσε πραγματικά να μετατραπεί στο «κατάστημα των πάντων», προσφέροντας αναλυτικές πληροφορίες για μια τεράστια γκάμα προϊόντων και αμφισβητώντας την κυριαρχία της Google στις διαδικτυακές αναζητήσεις, ενώ παράλληλα θα αντιμετώπιζε την αναπτυσσόμενη δραστηριότητα της ανταγωνίστριας Walmart στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το σχέδιο αποσκοπεί επίσης στην αντιμετώπιση της συνεχούς ανόδου των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), δηλαδή λογισμικών που μπορούν να ολοκληρώνουν αυτόνομα αγορές για λογαριασμό των χρηστών. Σύμφωνα με το έγγραφο, ο δικός της πράκτορας αναζήτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη παρέχει συχνά ανακριβείς πληροφορίες.

Εφόσον υλοποιηθεί πλήρως, το World Product Graph θα μπορούσε να προσελκύσει καταναλωτές από ανταγωνιστικούς ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίοι διαθέτουν πολύ λιγότερα δεδομένα.

«Η Amazon δεν μπορεί να αποτελεί τον βασικό προορισμό για κάθε αγοραστική ανάγκη, εάν οι πελάτες πρέπει να εγκαταλείπουν την πλατφόρμα για να αναζητήσουν στην Google, στους ιστότοπους των εμπορικών σημάτων και σε ιστοσελίδες αξιολογήσεων πληροφορίες για τις σχέσεις μεταξύ των προϊόντων», αναφέρεται στο έγγραφο. «Αυτές οι απαντήσεις υπάρχουν, αλλά μέχρι σήμερα ο μόνος τρόπος να τις βρει κανείς ήταν να εγκαταλείψει την Amazon και να πραγματοποιήσει επίπονη έρευνα στους ιστότοπους των εμπορικών σημάτων, σε ανεξάρτητες ιστοσελίδες αξιολογήσεων και σε τεχνολογικά φόρουμ».

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει εάν ή πότε θα μπορούσε να εφαρμοστεί το σχέδιο, αν και το έγγραφο, το οποίο έχει συνταχθεί με τη μορφή δελτίου Τύπου, αναφέρει ως επιδιωκόμενη μελλοντική ημερομηνία ανακοίνωσης την 1η Οκτωβρίου 2027.

«Τα προσχέδια και τα παρωχημένα έγγραφα συχνά παρουσιάζουν μια ελλιπή εικόνα και η ύπαρξη ενός εγγράφου ανταλλαγής ιδεών όπως αυτό δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα τα σημερινά μας σχέδια», ανέφερε η Amazon σε ανακοίνωσή της. «Εργαζόμαστε συνεχώς πάνω σε νέες ιδέες και τεχνολογίες, ώστε ο κατάλογος προϊόντων της Amazon να είναι ολοκληρωμένος, ακριβής και χρήσιμος για τους πελάτες».

Ήδη, πολλοί καταναλωτές ξεκινούν την έρευνά τους για προϊόντα από την Amazon. Ωστόσο, σύμφωνα με ερευνητική έκθεση της Morgan Stanley για το 2025, το 16% των διαδικτυακών αγοραστών που ξεκινούν την αναζήτησή τους από την Amazon υπολείπεται σημαντικά του 57% της Google. Αντίθετα, όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν ακριβώς ποιο προϊόν σκοπεύουν να αγοράσουν, η Amazon έχει το προβάδισμα, καθώς το 41% των αναζητήσεων ξεκινά από εκεί, έναντι 23% για την Google και 18% για τη Walmart.

«Το κατάστημα των πάντων»

Το World Product Graph «βασίζεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εμπορικές μάρκες οργανώνουν τα προϊόντα τους στους δικούς τους ιστότοπους», αναφέρει το έγγραφο. Αυτό θα προϋποθέτει ορισμένες μάρκες και επιχειρήσεις λιανικής να παρέχουν συνεχώς δεδομένα προϊόντων στην Amazon, αλλά και την ίδια την Amazon να πραγματοποιεί ανεξάρτητα αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τους ιστότοπους άλλων εμπόρων λιανικής.

Με πιο ολοκληρωμένα δεδομένα, η Amazon θα μπορεί να βοηθά τους χρήστες να προσδιορίζουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα ποιο είναι για παράδειγμα το πιο πρόσφατο μοντέλο, ενώ παράλληλα θα τους καθοδηγεί με βάση πιο υποκειμενικά κριτήρια, όπως ποιο προϊόν είναι καταλληλότερο για τους ίδιους, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό αγορών τους ή άλλα δεδομένα, όπως προκύπτει από το έγγραφο.

Το World Product Graph θα εξυπηρετούσε τουλάχιστον έναν ακόμη σημαντικό σκοπό: την αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής από εναλλακτικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για αγορές, σύμφωνα με τις πηγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος Άντι Τζάσι επιχείρησε, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας, να υποβαθμίσει τον αντίκτυπο αυτών των πρακτόρων, δηλώνοντας ότι «λίγοι πελάτες πραγματοποιούν ακόμη σημαντικό αριθμό αγορών με αυτόν τον τρόπο» και ότι η διαφημιστική δραστηριότητα της Amazon έχει επηρεαστεί ελάχιστα.

Ωστόσο, τα στελέχη της Amazon έχουν αρχίσει να ανησυχούν για τους πράκτορες αγορών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι ενδέχεται να κατευθύνουν την επισκεψιμότητα των πελατών σε άλλους ιστότοπους που διαθέτουν περισσότερα ή πληρέστερα δεδομένα, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο πράκτορας Muse της Meta, για παράδειγμα, έχει ήδη αποδειχθεί δημοφιλής στους καταναλωτές, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 10 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ και τον Καναδά από την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο. Τον ίδιο μήνα, η Amazon απέκλεισε το Muse από τον ιστότοπο λιανικής της, ενώ πέρυσι προσέφυγε δικαστικά κατά της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης Perplexity, προκειμένου να αποτρέψει αντίστοιχη πρόσβαση. Η υπόθεση εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Ο Τζάσι δήλωσε ότι το Alexa for Shopping έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερους από 400 εκατομμύρια ανθρώπους τον τελευταίο χρόνο.

Ωστόσο, το Muse «έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί στην ευρύτερα χρησιμοποιούμενη εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για καταναλωτές μετά το ChatGPT», ανέφερε η JPMorgan σε ερευνητικό σημείωμα.

Δημιουργώντας την πιο εκτεταμένη βάση δεδομένων προϊόντων στον κόσμο, η Amazon θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν για λογαριασμό των καταναλωτών θα αναγκάζονται να αναζητούν προϊόντα στο Amazon.com και όχι στους ιστότοπους άλλων εμπόρων λιανικής, σύμφωνα με τις πηγές. Αυτό θα συνέβαλλε επίσης στην προστασία της αναπτυσσόμενης διαφημιστικής δραστηριότητας της Amazon.

Εργαζόμενοι έχουν περιγράψει το World Product Graph ως την αρχή μιας προσπάθειας να μετατραπεί ο ιστότοπος σε έναν ενιαίο προορισμό για την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος μπορεί να φανταστεί κανείς. Πρόκειται για επέκταση υφιστάμενων υπηρεσιών, γνωστών ως «Buy for Me» και «Shop Direct», οι οποίες εμφανίζουν στην Amazon προϊόντα που πωλούνται σε άλλους ιστότοπους, επιτρέποντας στους πελάτες να τα αγοράζουν με την Amazon να λειτουργεί ως μεσάζων.

«Οι πελάτες μπορούσαν πάντοτε να βρίσκουν προϊόντα στην Amazon», ανέφερε ο Τεκίελα στο έγγραφο. «Αυτό που έλειπε ήταν η κατανόηση: πώς συνδέονται αυτά τα προϊόντα μεταξύ τους, ποιο είναι το κατάλληλο για μένα και τι άλλο θα πρέπει να λάβω υπόψη;»