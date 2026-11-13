Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την παρουσίαση του ChatGPT Wallet, μιας νέας λειτουργίας πληρωμών που επιτρέπει στους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) «dots» να πραγματοποιούν αγορές για λογαριασμό των χρηστών, ανακοίνωσε την Παρασκευή η OpenAI.

Η εταιρεία ανέπτυξε το ChatGPT Wallet σε συνεργασία με τις American Express, Mastercard και Visa, επιτρέποντας στους κατόχους καρτών να διατηρούν τα υφιστάμενα προγράμματα επιβράβευσης και τις παροχές προστασίας των πιστωτικών καρτών τους. Οι χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις καταχωρίζουν μία φορά τα στοιχεία της κάρτας τους, ζητούν από τον προσωπικό τους πράκτορα dot να εντοπίσει προϊόντα προς αγορά και εγκρίνουν κάθε συναλλαγή μέσω ελέγχου ασφαλείας.

Η OpenAI διευκρίνισε ότι οι πράκτορες dots δεν θα έχουν ποτέ άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των καρτών των χρηστών. Αντίθετα, τα δίκτυα πληρωμών θα παρέχουν στον εκάστοτε πράκτορα ένα «διακριτικό πληρωμής» (payment token), το οποίο περιλαμβάνει έναν αριθμό κάρτας περιορισμένης χρήσης, κωδικό ασφαλείας και ημερομηνία λήξης, που ισχύουν αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Η παρουσίαση του ChatGPT Wallet έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές διερευνούν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν προσωπικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης για τη διαχείριση του ημερολογίου τους, την κράτηση ταξιδιών και την ολοκλήρωση άλλων καθημερινών εργασιών. Η OpenAI παρουσίασε τους πράκτορες dots κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου προγραμματιστών της στα τέλη Σεπτεμβρίου, λίγο αφότου η υπηρεσία Muse της Meta κατέκτησε τις κορυφαίες θέσεις στις κατατάξεις του App Store.

Οι αγορές μέσω του ChatGPT Wallet θα μπορούσαν μελλοντικά να δημιουργήσουν μια νέα πηγή εσόδων για την OpenAI, ωστόσο η εταιρεία δήλωσε ότι, σε πρώτη φάση, δεν θα εισπράττει προμήθεια από τις συναλλαγές. Κατά την αρχική διάθεση της υπηρεσίας, η OpenAI επικεντρώνεται στην ανάπτυξη σχέσεων με εμπόρους και στην εδραίωσή της ως σημαντικής πλατφόρμας για τους καταναλωτές, ιδιαίτερα καθώς οι επιχειρήσεις αρχίζουν να πειραματίζονται με προσωπικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στο εμπόριο μέσω τεχνητής νοημοσύνης τον τελευταίο χρόνο, ωστόσο ορισμένες από τις πρώτες προσπάθειές της δεν κατάφεραν να αποκτήσουν δυναμική. Το περασμένο φθινόπωρο, η εταιρεία παρουσίασε τη λειτουργία «Instant Checkout», από την οποία όμως απομακρύνθηκε γρήγορα. Μέχρι τον Μάρτιο είχε λανσάρει μια ανανεωμένη εμπειρία αγορών, με στόχο να διευκολύνει τους χρήστες στον εντοπισμό και τη σύγκριση προϊόντων.

Το ChatGPT Wallet είναι αρχικά διαθέσιμο στους συνδρομητές Pro της OpenAI στις ΗΠΑ, ηλικίας άνω των 18 ετών. Η περιορισμένη διάθεση της υπηρεσίας είναι σκόπιμη και αποτελεί «τη σωστή προσέγγιση για να διασφαλίσουμε ότι όλα λειτουργούν σωστά», δήλωσε ο Λουκ Γκεμπ, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και παγκόσμιος επικεφαλής καινοτομίας της American Express.

Το ChatGPT της OpenAI διαθέτει περισσότερους από 1,2 δισεκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες και σχεδόν 100 εκατομμύρια χρήστες με συνδρομή, σύμφωνα με τα στοιχεία στο τέλος του τρίτου τριμήνου. Με μια τόσο ευρεία βάση χρηστών, ο Γκεμπ σημείωσε ότι η OpenAI μπορεί να αποφασίσει να «ανεβάσει τους ρυθμούς» διάθεσης του ChatGPT Wallet όποτε το επιθυμεί.

«Είναι απολύτως λογικό να παρακολουθήσουμε την πορεία του, να ξεκινήσουμε σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον και στη συνέχεια να συνεχίσουμε τη σταδιακή επέκτασή του», δήλωσε ο Γκεμπ στο CNBC.

Οι έμποροι και οι προμηθευτές εξακολουθούν να προσπαθούν να προσαρμοστούν στην άνοδο των προσωπικών πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ορισμένες εταιρείες έχουν επιλέξει να μην τους επιτρέπουν καθόλου την πρόσβαση. Η United Airlines ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα εμποδίσει τους πράκτορες να αποκτούν πρόσβαση στα συστήματά της για την κράτηση εισιτηρίων, ενώ η Amazon δεν τους επιτρέπει να αγοράζουν προϊόντα μέσω της πλατφόρμας της.

Η OpenAI δήλωσε την Παρασκευή ότι το εμπόριο μέσω αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται ακόμη «σε πρώιμο στάδιο» και, παράλληλα με την ανακοίνωση του ChatGPT Wallet, δημοσίευσε εργαλεία και οδηγίες για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αρχίσουν να προσαρμόζονται σε αυτή τη μετάβαση. Η εταιρεία εξήγησε, για παράδειγμα, πώς μπορούν οι έμποροι να διασφαλίσουν ότι οι ιστότοποί τους δεν αποκλείουν κατά λάθος την πρόσβαση στους πράκτορες της OpenAI.