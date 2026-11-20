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Μπριζόλες με βούτυρο, σούπες, σολομός και φτερούγες κοτόπουλου παίρνουν τη θέση των δημητριακών, της βρώμης και του τοστ στο πρωινό τραπέζι. Μια νέα διατροφική τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατρέποντας το πρώτο γεύμα της ημέρας σε κάτι που θυμίζει περισσότερο μεσημεριανό ή βραδινό.

Πίσω από αυτή την αλλαγή βρίσκονται η αυξανόμενη έμφαση στην κατανάλωση πρωτεΐνης, η επιφυλακτικότητα απέναντι στους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και η επιθυμία πολλών καταναλωτών να απομακρυνθούν από τα παραδοσιακά, συχνά γλυκά, προϊόντα πρωινού.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η Μπέλα Μα, μια 30χρονη πρώην σολίστ πιάνου που σήμερα δραστηριοποιείται ως δημιουργός περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το πρωινό της περιλαμβάνει περίπου 450 γραμμάρια μοσχαρίσιο rib-eye με άφθονο βούτυρο και έξι αυγά, ένα γεύμα που για πολλούς θα αποτελούσε ένα ιδιαίτερα πλούσιο δείπνο.

Η ίδια ακολουθούσε στο παρελθόν vegan διατροφή, έχοντας ως συνηθισμένο πρωινό τη βρώμη με φρούτα. Το 2019, ωστόσο, υιοθέτησε μια διατροφή βασισμένη σχεδόν αποκλειστικά στο κρέας και στα λιπαρά, την οποία πλέον προβάλλει στους 647.000 ακολούθους της στο Instagram.

Ακόμη και όταν επισκέπτεται κάποιο εστιατόριο για πρωινό, οι επιλογές της δεν αλλάζουν ιδιαίτερα. Προτιμά μπιφτέκια ή κιμά, χωρίς ψωμί και χωρίς τα συνηθισμένα συνοδευτικά.

Γιατί το παραδοσιακό πρωινό χάνει έδαφος

Η στροφή προς τα αλμυρά και πλούσια σε πρωτεΐνη γεύματα δεν περιορίζεται σε όσους ακολουθούν ακραία διατροφικά πρότυπα.

Ολοένα περισσότεροι καταναλωτές αμφισβητούν την αντίληψη ότι το πρωινό πρέπει απαραίτητα να αποτελείται από δημητριακά, ψωμί, φρυγανιές, γιαούρτι ή φρούτα.

Η Κατ Τσαν, διατροφολόγος με έδρα το Λονδίνο και πελατολόγιο που εκτείνεται και στις ΗΠΑ, διαπιστώνει ότι αναπτύσσεται μια έντονη αντίδραση απέναντι στα καθιερωμένα τρόφιμα πρωινού.

Όπως εξηγεί, η ανησυχία πολλών ανθρώπων για τους υδατάνθρακες, και ιδιαίτερα για τις επεξεργασμένες μορφές τους, έχει επηρεάσει σημαντικά τις καθημερινές διατροφικές επιλογές.

Από διατροφικής πλευράς, δεν υπάρχει κάποιος κανόνας που να απαγορεύει την κατανάλωση τροφίμων του μεσημεριανού ή του βραδινού στο πρωινό. Αντίθετα, τέτοιες επιλογές μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και φυτικών ινών, περιορίζοντας παράλληλα την υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης.

Η Τσαν, ωστόσο, προειδοποιεί ότι η αναζήτηση περισσότερης πρωτεΐνης δεν πρέπει να οδηγεί στον αποκλεισμό ολόκληρων ομάδων τροφίμων.

Η συνολική ποιότητα της διατροφής, όπως επισημαίνει, έχει μεγαλύτερη σημασία από την προσπάθεια να καλυφθούν όλες οι διατροφικές ανάγκες μέσα από ένα μόνο γεύμα.

Από τις γαρίδες μέχρι τη σούπα: Οι νέες επιλογές

Για τη Μαρίσα Τζενκαρέλι, συνιδρύτρια εταιρείας παραγωγής τορτίγιας στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, το πρωινό μπορεί να περιλαμβάνει βιετναμέζικα ρολά με γαρίδες ή ακόμη και φτερούγες κοτόπουλου που έχουν περισσέψει από το προηγούμενο βράδυ.

Η ίδια, έχοντας περάσει τα 40, δίνει μεγαλύτερη προσοχή στην πρόσληψη πρωτεΐνης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη μυϊκή της μάζα.

Δεν την ενδιαφέρει, όμως, να ακολουθήσει τη δημοφιλή πρακτική προσθήκης πρωτεϊνούχων σκονών στα ροφήματα. Όπως εξηγεί, δεν επιθυμεί να καταναλώνει καφέ με πρωτεΐνη, κυρίως λόγω της δυσάρεστης υφής τέτοιων προϊόντων.

Παρόμοια προσέγγιση ακολουθεί και η Έιμι Μπραγκανίνι, εκπρόσωπος της Academy of Nutrition and Dietetics, η οποία υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν αυστηροί κανόνες για το τι επιτρέπεται να καταναλώνεται το πρωί.

Στις δικές της επιλογές περιλαμβάνονται ζεστός σολομός, σούπα και μαγειρευτά φαγητά, τα οποία αντιμετωπίζει ως απολύτως φυσιολογικές λύσεις για το πρώτο γεύμα της ημέρας.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Σέλμπι Μάθιους, που εργάζεται στον τομέα του ψηφιακού μάρκετινγκ στο Μπρούκλιν.

Η ίδια έχει καθιερώσει τη σούπα ως πρωινό, διατηρώντας στην κατάψυξή της διαφορετικές επιλογές, όπως σούπα με λαχανίδα και λουκάνικο ή κοτόσουπα με ζυμαρικά.

Τα δημητριακά, πάντως, δεν έχουν εξαφανιστεί από τη διατροφή της. Απλώς έχουν μεταφερθεί σε διαφορετική ώρα της ημέρας.

Η Μάθιους απολαμβάνει συχνά το βράδυ ένα μπολ με Cinnamon Toast Crunch, δημητριακά με γεύση κανέλας και ζάχαρης, τα οποία καταναλώνει με γάλα τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Η ιστορία δείχνει ότι το πρωινό αλλάζει συνεχώς

Η αντίληψη ότι συγκεκριμένα τρόφιμα προορίζονται αποκλειστικά για το πρωινό δεν είναι τόσο διαχρονική όσο ενδεχομένως πιστεύουμε.

Η Μπεθ Φόρεστ, ιστορικός τροφίμων και καθηγήτρια στο Culinary Institute of America, εξηγεί ότι οι συνήθειες του πρώτου γεύματος έχουν μεταβληθεί σημαντικά ανάλογα με την εποχή, την κοινωνική τάξη και τις οικονομικές συνθήκες.

Στα τέλη του 18ου αιώνα, οι εύπορες οικογένειες στην Αγγλία συνήθιζαν να ξεκινούν την ημέρα τους με κυνήγι και αλμυρές πίτες, χρησιμοποιώντας το πλούσιο πρωινό και ως ένδειξη κοινωνικού κύρους.

Κατά τη Βιομηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν πιο πρακτικές επιλογές, όπως ο χυλός και το ψωμί τηγανισμένο σε λίπος, που παρείχαν ενέργεια για τις απαιτητικές ώρες εργασίας.

Η καθιέρωση του συνδυασμού μπέικον και αυγών ήρθε αρκετά αργότερα, τη δεκαετία του 1920, και συνδέθηκε εν μέρει με μια μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία για λογαριασμό της εταιρείας Beech-Nut.

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, οι ανησυχίες για τη χοληστερόλη των αυγών, οι οποίες στη συνέχεια αποδείχθηκαν υπερβολικές, συνέβαλαν στην αυξημένη δημοτικότητα των τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες.

Έτσι, τα δημητριακά και άλλα αντίστοιχα προϊόντα απέκτησαν κυρίαρχη θέση στο αμερικανικό πρωινό.

Η μεγάλη πτώση στις πωλήσεις δημητριακών

Η σημερινή μεταβολή των διατροφικών συνηθειών αποτυπώνεται πλέον και στα οικονομικά στοιχεία της βιομηχανίας τροφίμων.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Circana, οι πωλήσεις σε τεμάχια των έτοιμων προς κατανάλωση δημητριακών πρωινού στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,9% την περίοδο 2021-2025.

Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου αναγκάζονται να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους, εμπλουτίζοντας προϊόντα με πρωτεΐνη και περιορίζοντας τη ζάχαρη ή τις τεχνητές χρωστικές ουσίες.

Η αναδιάρθρωση της αγοράς αποτυπώθηκε και στις κινήσεις της Kellogg, η οποία το 2023 διαχώρισε πλήρως τη δραστηριότητά της στα δημητριακά της Βόρειας Αμερικής, προκειμένου να επικεντρωθεί στον περισσότερο κερδοφόρο τομέα των σνακ.

Η νέα εταιρεία, WK Kellogg, εξαγοράστηκε το 2025 από τον ιταλικό όμιλο ζαχαρωτών Ferrero.

Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η μεταβολή των διατροφικών προτιμήσεων δεν επηρεάζει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά και τις επιχειρηματικές ισορροπίες σε μια αγορά με μακρά ιστορία.

Ένας στους τέσσερις Αμερικανούς επιλέγει διαφορετικό πρωινό

Η νέα τάση δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες περιπτώσεις που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ερευνών αγοράς Mintel για το 2025, περίπου το 25% των Αμερικανών που καταναλώνουν πρωινό δήλωσε ότι στο πρώτο γεύμα της ημέρας περιλαμβάνει τρόφιμα που δεν θεωρεί παραδοσιακές επιλογές πρωινού.

Το ποσοστό είναι ακόμη υψηλότερο μεταξύ των νέων ηλικίας 18 έως 34 ετών, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι νεότερες γενιές εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμες να εγκαταλείψουν τις καθιερωμένες διατροφικές συνήθειες.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφει και η Circana. Τα τρόφιμα που θεωρούνται παραδοσιακές επιλογές πρωινού αντιπροσωπεύουν πλέον το 62% των πρωινών γευμάτων στις ΗΠΑ, έναντι 66% το 2019.

Η Κατ Τσαν έχει ήδη αρχίσει να προτείνει σε ορισμένους πελάτες της την κατανάλωση σούπας το πρωί, ενώ θεωρεί ότι γλυκές επιλογές όπως οι τηγανίτες και οι βάφλες μπορούν να καταναλώνονται αργότερα μέσα στην ημέρα, ως επιδόρπιο.

Για όσους μεγάλωσαν με βάφλες Eggo και γλυκά Pop-Tarts, μια τέτοια μεταβολή μπορεί να μοιάζει σχεδόν αδιανόητη.

Το πρωινό ως ένδειξη νέων διατροφικών αντιλήψεων

Πέρα από την πρωτεΐνη και τη στροφή σε πιο χορταστικά γεύματα, η αλλαγή αυτή έχει και μια ευρύτερη πολιτισμική διάσταση.

Η Μπεθ Φόρεστ επισημαίνει ότι το πρωινό αντανακλούσε πάντοτε τις αξίες, τις αντιλήψεις και τις κοινωνικές συνήθειες κάθε εποχής.

Άλλωστε, οι διατροφικές παραδόσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και αυτό που σε μια κοινωνία θεωρείται ασυνήθιστο πρωινό μπορεί αλλού να αποτελεί καθημερινή επιλογή.

Η κατανάλωση πιάτων όπως το congee, ο ασιατικός χυλός ρυζιού, ή η shakshuka, με αυγά μαγειρεμένα σε σάλτσα ντομάτας, δεν συνδέεται απαραίτητα μόνο με τις σύγχρονες τάσεις της υγιεινής διατροφής.

Όπως παρατηρεί η ιστορικός, τέτοιες επιλογές μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως τρόπος έκφρασης μιας πιο διεθνοποιημένης γαστρονομικής ταυτότητας και ενός εκλεπτυσμένου προσωπικού γούστου.

Το πρωινό, επομένως, δεν αλλάζει μόνο ως προς τα τρόφιμα που περιλαμβάνει. Μεταβάλλεται και ως προς όσα συμβολίζει, καθώς οι καταναλωτές επαναπροσδιορίζουν τη σχέση τους με τη διατροφή, την υγεία και τις γαστρονομικές παραδόσεις.