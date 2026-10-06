Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια ασυνήθιστη επιστημονική ανακάλυψη γύρω από το λεγόμενο «γάλα κατσαρίδας» βρέθηκε φέτος στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς ομάδα ερευνητών διαπίστωσε ότι περιέχει εξαιρετικά υψηλές ποσότητες πρωτεΐνης και ενέργειας.

Η διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησε την κατσαρίδα Diploptera punctata, γνωστή και ως σκαθάρι του Ειρηνικού, και διαπίστωσε ότι οι πρωτεΐνες του «γάλακτός» της μπορούν να προσφέρουν περισσότερο από τριπλάσια ενέργεια σε σύγκριση με τις πρωτεΐνες του αγελαδινού γάλακτος.

Το συγκεκριμένο είδος παρουσιάζει μια ιδιαίτερα σπάνια ιδιότητα για έντομο καθώς αντί να γεννά αυγά, γεννά ζωντανά μικρά, τα οποία τρέφονται κατά την ανάπτυξή τους με ένα εξαιρετικά θρεπτικό υγρό που παράγει η μητέρα.

Το υγρό αυτό εκκρίνεται μέσα στον αναπαραγωγικό σάκο της μητέρας, μια δομή που λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο ως η εντομική εκδοχή της μήτρας, και καταναλώνεται από τα αναπτυσσόμενα έμβρυα. Στη συνέχεια συγκεντρώνεται στο έντερό τους, όπου σχηματίζει μικροσκοπικούς πρωτεϊνικούς κρυστάλλους.

One of the most nutrient-dense foods on Earth comes from an unexpected source, a species of cockroach. The Pacific beetle cockroach (Diploptera punctata) is unique among insects because it gives birth to live young and nourishes them with a protein-rich “milk” that crystallizes inside the embryos’ stomachs. These microscopic crystals contain a remarkable balance of fats, sugars, and proteins, including all nine essential amino acids. According to researchers, this cockroach milk is approximately three times more nutritious than human breast milk by weight. It functions as a complete, slow-release energy source specifically designed to support rapid embryonic growth. While the discovery highlights an extraordinary feat of evolutionary engineering, cockroach milk is unlikely to become a commercial superfood anytime soon. Producing even small amounts would require harvesting thousands of insects, making it highly impractical. Additionally, there is currently no clinical research demonstrating health benefits for humans. Instead, the finding stands as a fascinating example of nature’s ingenuity — showing how one of the world’s most reviled insects evolved a highly efficient biological superfood to ensure the survival of its offspring. — Massimo (@Rainmaker1973) May 14, 2026

Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες

Η περαιτέρω ανάλυση των κρυστάλλων αποκάλυψε μια ιδιαίτερα πλούσια διατροφική σύνθεση. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι οι πρωτεΐνες παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις τόσο ως προς το βάρος όσο και ως προς τη σύστασή τους, ενώ συνοδεύονται από υδατάνθρακες και λιπίδια.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι κρύσταλλοι λειτουργούν ουσιαστικά ως «αποθήκες» θρεπτικών συστατικών, παρέχοντας στα έμβρυα σταδιακά την ενέργεια και τα συστατικά που χρειάζονται για την ανάπτυξή τους.

Η ιδιαιτερότητα του μηχανισμού βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την κρυσταλλική μορφή. Αντί τα θρεπτικά συστατικά να καταναλώνονται άμεσα, μπορούν να αποθηκεύονται και να απελευθερώνονται σταδιακά, ανάλογα με τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων εμβρύων.

Η ανακάλυψη έχει προκαλέσει ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς το «γάλα» της Diploptera punctata αποτελεί ένα ασυνήθιστα συμπυκνωμένο φυσικό σύστημα παροχής ενέργειας και θρεπτικών συστατικών, ανοίγοντας ένα ακόμη παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο η εξέλιξη έχει δημιουργήσει εξαιρετικά διαφορετικούς μηχανισμούς αναπαραγωγής και διατροφής στο ζωικό βασίλειο.

Διαβάστε ακόμη

Ομόλογα: Η βουτιά του ευρώ ξύπνησε μνήμες από το 2012 – Πόσο κοντά είναι μια κρίση χρέους στην Ευρωζώνη;

Alpha Bank: Η ενέργεια ανεβάζει ξανά τον πληθωρισμό – Πόσο εκτεθειμένη είναι η Ελλάδα

Παγκόσμια Τράπεζα: Πώς η AI έχει γίνει το καύσιμο των οικονομιών της Άπω Ανατολής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ