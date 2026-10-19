Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, η Times Square αποτελεί καθημερινό χώρο εργασίας για έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους performers της Νέας Υόρκης. Ο Ρόμπερτ Τζον Μπερκ II, γνωστός ως Naked Cowboy, έχει κάνει την ιδιαίτερη εμφάνισή του —εσώρουχο, μπότες, καπέλο και κιθάρα— ένα προσωπικό brand που του αποφέρει σημαντικά εισοδήματα.

Η δραστηριότητά του δεν περιορίζεται στο να στέκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης και να παίζει κιθάρα για τουρίστες. Όπως εξηγεί ο ίδιος, η παρουσία του στην Times Square αποτελεί πλέον ολόκληρη επιχειρηματική δραστηριότητα, με διαφορετικές πηγές εσόδων.

Ο μέσος ετήσιος τζίρος του ανέρχεται περίπου σε 150.000 δολάρια, αν και οι απολαβές του παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις από χρονιά σε χρονιά.

«Την καλύτερη χρονιά μου έβγαλα έως και 250.000 δολάρια», αναφέρει, σημειώνοντας ότι υπήρξαν και περίοδοι κατά τις οποίες τα ετήσια έσοδά του περιορίστηκαν στα 25.000-30.000 δολάρια.

Η καθημερινή ρουτίνα στην Times Square

Για τον Naked Cowboy, το βασικό συστατικό της επιτυχίας του είναι η συνέπεια. Εδώ και περίπου 28 χρόνια, ακολουθεί σχεδόν απαρέγκλιτα την ίδια καθημερινή ρουτίνα και επισκέπτεται την Times Square σχεδόν κάθε ημέρα.

Εξαιρέσεις αποτελούν τα ταξίδια στο εξωτερικό, οι διακοπές και ορισμένες σημαντικές εκδηλώσεις. Ακόμη και τότε, όμως, τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εμφάνισής του βρίσκονται πάντα μαζί του.

Η ημέρα του ξεκινά με αρκετές ώρες διαβάσματος. Ασχολείται με βιβλία μυθολογίας, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας, πριν περάσει στην άσκηση.

Στη συνέχεια πηγαίνει στο γυμναστήριο, όπου, όπως λέει, επιδιώκει να προπονείται πιο σκληρά από όλους τους υπόλοιπους. Ακολουθεί η μετάβαση στην Times Square, όπου εργάζεται περίπου από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.

Ακόμη και η διατροφή του είναι αυστηρά οργανωμένη. Τρώει ουσιαστικά τα ίδια πράγματα κάθε ημέρα, με το φαγητό να αποτελεί, όπως υποστηρίζει, τη μεγαλύτερη προσωπική του δαπάνη.

Καθημερινά ξοδεύει περίπου 120 δολάρια για φαγητό, ποσό που περιλαμβάνει έως και 12 ασπράδια αυγών πριν φύγει από το σπίτι, αλλά και το μεσημεριανό του, το οποίο αποτελείται από σούσι και ένα πρωτεϊνούχο ρόφημα από ντελικατέσεν της Times Square.

Από τα φιλοδωρήματα στο Cameo

Η οικονομική δραστηριότητα του Naked Cowboy έχει αλλάξει σημαντικά με την πάροδο των ετών. Στα πρώτα 15 χρόνια, τα χρήματα που συγκέντρωνε ήταν ουσιαστικά αρκετά για να μπορεί να συνεχίζει να εργάζεται.

Στη συνέχεια, όμως, δημιούργησε νέες πηγές εισοδήματος, αξιοποιώντας την αναγνωρισιμότητά του.

Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε το Cameo, η πλατφόρμα μέσω της οποίας καταγράφει εξατομικευμένα βίντεο κατόπιν παραγγελίας. Ο ίδιος χαρακτηρίζει την υπηρεσία «σωτήρια», καθώς υποστηρίζει ότι σχεδόν διπλασίασε τα έσοδά του.

Έτσι, τα χρήματα δεν προέρχονται πλέον αποκλειστικά από τα φιλοδωρήματα των περαστικών.

Σε μία χαρακτηριστική χρονιά, αναφέρει ότι περίπου 20.000 δολάρια προήλθαν από φιλοδωρήματα, ενώ άλλα 50.000 δολάρια προήλθαν από το Cameo.

Παράλληλα, περίπου 7.800 δολάρια απέφερε η Naked Cowboy Enterprises, ενώ ακόμη 10.000 δολάρια προήλθαν από τη Naked Cowboy Oysters.

Με αυτόν τον τρόπο, η εικόνα του performer στην Times Square μετατράπηκε σταδιακά σε εμπορικό σήμα, το οποίο μπορεί να παράγει εισόδημα και έξω από τον δρόμο.

Το brand πίσω από τον Naked Cowboy

Ο ίδιος αντιμετωπίζει την παρουσία του στην Times Square όχι απλώς ως καλλιτεχνική δραστηριότητα, αλλά ως μια επιχείρηση που βασίζεται στην προσωπικότητα και στην αναγνωρισιμότητά του.

Τα πράγματα που αγοράζει είναι κατά κύριο λόγο εκείνα που χρειάζεται για να συνεχίσει να ενσαρκώνει τον Naked Cowboy.

Η επιλογή της συγκεκριμένης ζωής συνδέεται, όπως λέει, με την πεποίθησή του ότι ο πιο πολύτιμος πόρος είναι η εφευρετικότητα. Θεωρεί τον εαυτό του άνθρωπο που ξέρει να διασκεδάζει το κοινό, να αυτοσαρκάζεται και να μετατρέπει την παρουσία του σε εμπειρία για τους περαστικούς.

Για τον ίδιο, αυτή η ικανότητα είναι το βασικό επαγγελματικό του κεφάλαιο.

Την οικονομική διαχείριση των εσόδων του έχει αναλάβει manager, ενώ ο ίδιος επικεντρώνεται στη διατήρηση της καθημερινής του δραστηριότητας και της εικόνας που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

«Προτιμώ να είμαι άφραγκος και να ζω το όνειρό μου»

Παρά το γεγονός ότι η δραστηριότητά του μπορεί να αποφέρει σημαντικά ποσά, ο Naked Cowboy αναγνωρίζει ότι η ζωή στη Νέα Υόρκη είναι εξαιρετικά ακριβή.

«Κάθε ανάσα που παίρνεις κοστίζει χρήματα», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το υψηλό κόστος ζωής στην πόλη.

Ωστόσο, δεν αντιμετωπίζει τα χρήματα ως αυτοσκοπό. Για εκείνον, αποτελούν κυρίως το μέσο που του επιτρέπει να συνεχίζει να κάνει αυτό που έχει επιλέξει.

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται στην προτίμησή του να διατηρεί την ελευθερία και τον τρόπο ζωής του, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι δεν θα διαθέτει πάντα μεγάλο οικονομικό απόθεμα.

Η Times Square, η κιθάρα, το χαρακτηριστικό καπέλο και οι μπότες του παραμένουν έτσι το κέντρο μιας ασυνήθιστης επαγγελματικής διαδρομής. Μια δραστηριότητα που ξεκίνησε ως street performance εξελίχθηκε σε προσωπικό brand, με εισοδήματα από πολλαπλές πηγές και μια καθημερινότητα που παραμένει σχεδόν απαράλλακτη εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες.