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Στον χορό των πλειστηριασμών εισήλθαν τρία τουλάχιστον εμβληματικά ακίνητα στις ΗΠΑ, όλα μέρος της πολύπαθης, όπως αποδείχτηκε, κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, η οποία απασχολεί τα ΜΜΕ και το Ελληνικό Δημόσιο έξι ολόκληρα χρόνια.

Βγήκαν στο σφυρί λόγω ανεξόφλητων χρεών που αφορούσαν τα κοινόχρηστα και τα έξοδα που έχει μηνιαίως μια κατοικία, αφού η Μαρία Καρρά φέρεται να τα εγκατέλειψε στην τύχη τους τα δύο τελευταία χρόνια. Επίσης, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς -όλα ανήκαν σε offshore εταιρεία- καθιστούσε πολύ δύσκολη έως αδύνατη την ενοικίασή τους, ενώ η πολύχρονη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη χήρα του δημοσιογράφου και τον γιο του Γιάννη Τράγκα δυσχέρανε ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ετσι, το εμβληματικό διαμέρισμα στον ουρανοξύστη «Olympic Tower» στην καρδιά του Μανχάταν, αξίας άνω των 3 εκατ. δολαρίων, πλειστηριάστηκε τον περασμένο Ιούλιο, ενώ πρώτο έφυγε το διαμέρισμα που είχε αγοράσει ο Γιώργος Τράγκας στην Ουάσινγκτον, μια ανάσα από το Καπιτώλιο.

Τέλος, την περασμένη άνοιξη τη διαδικασία του πλειστηριασμού ακολούθησε και το πολυτελές διαμέρισμα του ζεύγους στο ηλιόλουστο Μαϊάμι, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Την ίδια στιγμή, και άλλες κατοικίες του αείμνηστου εκδότη έχουν αφεθεί σε χρέη, όπως λένε οι πληροφορίες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το εξαιρετικής αισθητικής διαμέρισμα στο Παρίσι, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάποια εξέλιξη σε ό,τι αφορά το διαμέρισμα στο Μπέβερλι Χιλς.

Χρέη $30.000 στο Μανχάταν

Μαζί με τη βίλα της Νίκαιας στην Κυανή Ακτή, το διαμέρισμα της Νέας Υόρκης ήταν ίσως η πιο αγαπημένη κατοικία του ζεύγους Τράγκα. Τη χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά όταν ταξίδευαν στην Αμερική, ειδικά τον χειμώνα. Το συγκεκριμένο σπίτι, που αγοράστηκε από τον εκδότη-δημοσιογράφο αντί 3 εκατ. δολαρίων, βρίσκεται κυριολεκτικά στην καρδιά του Μανχάταν, στον ουρανοξύστη «Olympic Tower» του Αριστοτέλη Ωνάση. Βρίσκεται στον 28ο όροφο του κτιρίου, εκτείνεται σε 112 τ.μ. και συνδυάζει τους άνετους χώρους, ενώ τα παράθυρα ξεκινούν από το πάτωμα και φτάνουν μέχρι το ταβάνι.

Από αυτά φαίνεται ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πατρικίου ακριβώς απέναντι, ενώ η πανοραμική θέα εκτείνεται μέχρι το Rockefeller Center και το Empire State Building και περιλαμβάνει τους κήπους, το παγοδρόμιο και το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήνεται εκεί κάθε χρόνο.

Μέχρι την πανδημία, το ζεύγος Τράγκα επισκεπτόταν ανελλιπώς το συγκεκριμένο διαμέρισμα στο κέντρο του Μανχάταν, αφού η Νέα Υόρκη ήταν από τις αγαπημένες τους πόλεις.

Ο πλειστηριασμός έλαβε χώρα το περασμένο καλοκαίρι για χρέη κοινοχρήστων που άγγιζαν τα 30.000 δολάρια και το τίμημα που καταβλήθηκε από την εταιρεία που το αγόρασε ήταν 1,7 εκατ. δολάρια. Από αυτά το 1,5 εκατ. το διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο για τις οφειλές που έχουν διαπιστωθεί μετά τους ελέγχους που ξεκίνησαν οι αρμόδιες αρχές για τα «πόθεν έσχες» και τις φορολογικές δηλώσεις τόσο του Γιώργου Τράγκα όσο και της Μαρίας Καρρά.

Πέρυσι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του θανόντος από πρόστιμα και φόρους εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2016-2020 ανέρχονταν πλέον σε 10.510.958,90 ευρώ. Η τελευταία σύζυγος του εκδότη και δημοσιογράφου βρέθηκε και αυτή σε δυσχερή θέση μετά τη διάταξη της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες που συνέταξε ο επικεφαλής της Χαράλαμπος Βουρλιώτης, η οποία δέσμευσε όλη την προσωπική της περιουσία. Παρότι η ίδια αρνιόταν οποιαδήποτε εμπλοκή της στην απόκτηση των δεκάδων ακινήτων, των μετρητών και των ράβδων χρυσού, τα στοιχεία που ήρθαν στο φως έδειξαν ότι πιθανότατα γνώριζε τα πάντα.

Με θέα το Καπιτώλιο

Ο δεύτερος πλειστηριασμός έλαβε χώρα πριν από λίγους μήνες και αφορούσε το διαμέρισμα του ζεύγους στην Ουάσινγκτον, το οποίο επίσης είχε συσσωρεύσει χρέη από κοινόχρηστα της τάξης των 20.000 δολαρίων περίπου. Κατά τη διαδικασία, ο πλειοδότης που ήταν εταιρεία κατέβαλλε 875.000 δολάρια για το διαμέρισμα που βρίσκεται σε κτιριακό συγκρότημα επί της λεωφόρου Πενσιλβάνια, ενώ από το συγκεκριμένο ποσό τα 852.000 δολάρια τα διεκδικεί το Ελληνικό Δημόσιο.

Η συγκεκριμένη λεωφόρος συγκαταλέγεται στις πλέον αριστοκρατικές συνοικίες της πόλης-βαρόμετρο για την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, ενώ θεωρείται κάτι παραπάνω από elegant να διαθέτεις κατοικία στην Ουάσινγκτον. Εκεί όπου κυριαρχούν οι λομπίστες και οι πολιτικές ζυμώσεις είναι συνεχείς, ο αείμνηστος Γιώργος Τράγκας επέλεξε μετά από έρευνα ένα διαμέρισμα 110 τ.μ. στο Νο 801 της διάσημης λεωφόρου.

Σύμφωνα με την αγορά του real estate στην Ουάσινγκτον, η συγκεκριμένη κατοικία σε απόσταση αναπνοής από το Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο, θα πρέπει να του κόστισε περί τα 9 εκατ. δολάρια. Το ποσό μπορεί να φαντάζει πολύ μεγάλο για ένα τόσο μικρό διαμέρισμα, αλλά είναι το location που κάνει τη διαφορά, αφού βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας των ΗΠΑ. Εχει δύο κρεβατοκάμαρες, δύο μπάνια, σαλόνι, κουζίνα, ένα μικρό γραφείο και φυσικά μεγάλο μπαλκόνι με άπλετη θέα, ενώ υπάρχει και κοινόχρηστη πισίνα στην ταράτσα για τους ενοίκους του οικήματος.

Η επίπλωση είναι λιτή και ταιριάζει απόλυτα στον χώρο, αφού το ζεύγος επέλεξε να μη φορτώσει το μικρό διαμέρισμα με πολλά διακοσμητικά αντικείμενα. Σε ό,τι αφορά τη θέα από την πισίνα, περιγράφεται ως συγκλονιστική, αφού διακρίνεται το Καπιτώλιο, ενώ σχεδόν απέναντι από το συγκρότημα κατοικιών βρίσκεται το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Η κατοικία ανήκε στην εταιρεία Pennview LLC, που με τη σειρά της ανήκει στη Family Line LTD, και παρά το γεγονός ότι πληροφορίες την ήθελαν να είχε πουληθεί, φέρεται ότι εξακολουθούσε μέχρι φέτος να ανήκει, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, στη Μαρία Καρρά.

Το διαμέρισμα στο Μαϊάμι

Τελευταίο στη λίστα των ακινήτων της Αμερικής (σ.σ.: το διαμέρισμα στο Λας Βέγκας ήταν το πρώτο που πούλησε η χήρα λίγους μήνες μετά την απώλεια του Γιώργου Τράγκα) που μπήκε το καλοκαίρι σε διαδικασία πλειστηριασμού ήταν η κατοικία του ζεύγους στο Μαϊάμι.

Μαϊάμι Το πολυτελές διαμέρισμα ετέθη σε διαδικασία πλειστηριασμού χωρίς να είναι γνωστά τα οικονομικά μεγέθη. Πάντως, ο εκδότης είχε διαθέσει για την αγορά του $1,4 εκατ.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά καλαίσθητο διαμέρισμα 155 τ.μ. σε ουρανοξύστη της πόλης με εκπληκτική θέα στη θάλασσα, το οποίο διαθέτει δύο κρεβατοκάμαρες.

Η διακόσμηση παραπέμπει στην αισθητική των χρωμάτων που κυριαρχεί στο ηλιόλουστο συνήθως Μαϊάμι, ενώ τα πατώματα είναι από λευκό μάρμαρο και τα έπιπλα minimal αισθητικής.

Σύμφωνα με το ιστορικό της κατοικίας που υπήρχε στην ιστοσελίδα μεγάλης εταιρείας real estate, αγοράστηκε στις 10 Σεπτεμβρίου του 2018, ενώ ήταν καταχωρισμένο από τις 8 Ιουλίου του ίδιου έτους σε εταιρεία με έδρα τη Φλόριντα. Παραμένει άγνωστη η έκβαση του πλειστηριασμού για τη συγκεκριμένη κατοικία, την οποία επισκεπτόταν κάποιες φορές το ζεύγος όταν ταξίδευε στην Αμερική, έναν από τους αγαπημένους τους προορισμούς μετά το Μονακό και την Κυανή Ακτή.

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