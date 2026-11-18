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Μια συμφωνία που εκτιμάται μεταξύ 350 και 400 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στον κορυφαίο προορισμό των Ελβετικών Άλπεων φέρνει στο προσκήνιο τη συνάντηση δύο ισχυρών επιχειρηματικών κόσμων. Σύμφωνα με πληροφορίες του ελβετικού μέσου Gstaad Confidential, ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου φέρεται να προχωρά στην εξαγορά του ιστορικού ξενοδοχείου Park Gstaad, ενός από τα πλέον εμβληματικά θέρετρα υπερπολυτελούς φιλοξενίας στην Ευρώπη. Πωλήτρια του θρυλικού ακινήτου εμφανίζεται η Ντόνα Μπερταρέλι, μια από τις πλουσιότερες γυναίκες της Ελβετίας, η οποία επί σειρά ετών διατηρούσε το ξενοδοχείο στο προσωπικό της χαρτοφυλάκιο.

Αν και καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως το τελικό τίμημα ή τους όρους της συναλλαγής, η κίνηση αυτή φωτίζει τη διαδρομή μιας αθόρυβης αλλά πανίσχυρης κληρονόμου, επενδύτριας και ακτιβίστριας, η περιουσία της οποίας αποτιμάται από το Forbes στα 7,4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dona Bertarelli (@donabertarelli)

Από την αυτοκρατορία της Serono στη μεγάλη πώληση των 13,3 δισ. δολαρίων

Η οικονομική ισχύς της 58χρονης Ντόνα Μπερταρέλι εδράζεται σε μια οικογενειακή επιχειρηματική δυναστεία τριών γενεών. Η ιστορία ξεκινά το 1906 στη Ρώμη με την ίδρυση της φαρμακευτικής εταιρείας Serono, στην οποία ο παππούς της, Πιέτρο Μπερταρέλι, ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος το 1935, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη πρωτοποριακών θεραπειών γονιμότητας, όπως το διάσημο σκεύασμα Pergonal. Υπό την ηγεσία του πατέρα της, Φάμπιο, η εταιρεία μεταφέρθηκε στη Γενεύη τη δεκαετία του 1970, εξελισσόμενη σε διεθνή φαρμακευτικό παίκτη.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dona Bertarelli (@donabertarelli)

Στη δεκαετία του 1990, η Ντόνα Μπερταρέλι ανέλαβε ενεργό ρόλο ως εκτελεστική διευθύντρια δημοσίων και επαγγελματικών υποθέσεων της Serono, την ίδια περίοδο που ο αδελφός της, Ερνέστο Μπερταρέλι, μετασχημάτιζε την επιχείρηση σε παγκόσμιο κολοσσό βιοτεχνολογίας με αιχμή του δόρατος τη θεραπεία για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, Rebif. Η κορύφωση ήρθε το 2007, όταν η οικογένεια προχώρησε στην πώληση της Serono στη γερμανική Merck έναντι 13,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μια συναλλαγή που εκτόξευσε την οικογένεια Μπερταρέλι στην κορυφή του ευρωπαϊκού πλούτου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dona Bertarelli (@donabertarelli)

Το επενδυτικό οικοσύστημα της B-FLEXION και το χαρτοφυλάκιο πολυτελείας

Μετά την αποεπένδυση από τη βιοτεχνολογία, τα κεφάλαια της οικογένειας διοχετεύθηκαν στη δημιουργία ενός πολυδιάστατου επενδυτικού ομίλου, ο οποίος ξεκίνησε από την Kedge Capital το 2002, μετεξελίχθηκε στη Waypoint Capital το 2012 και σήμερα λειτουργεί υπό την επωνυμία B-FLEXION. Με παρουσία σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, το επενδυτικό όχημα της οικογένειας διαχειρίζεται κεφάλαια σε τομείς όπως η υγεία, οι βιοεπιστήμες, η ψηφιακή τεχνολογία, το private equity και τα ακίνητα, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων κύριος μέτοχος σε ομίλους όπως η Affidea και η Stallergenes Greer.

«Η επιχειρηματική φιλοσοφία της Ντόνα Μπερταρέλι συνδυάζει τη διατήρηση εμβληματικών περιουσιακών στοιχείων υψηλής αισθητικής με τη στρατηγική αναδιάρθρωση κεφαλαίων προς δράσεις παγκόσμιου αντίκτυπου.»

Παράλληλα με τα κοινά οικογενειακά assets, η Ντόνα Μπερταρέλι ανέπτυξε το δικό της αποτύπωμα στον κλάδο της υπερπολυτελούς φιλοξενίας και του lifestyle. Εκτός από το ιστορικό Park Gstaad —το πρώτο πεντάστερο ξενοδοχείο που άνοιξε τις πύλες του στο ελβετικό θέρετρο το 1910— στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνονται το boutique Five Seas Hotel στις Κάννες, καθώς και το αποκλειστικό Country Club Geneva.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dona Bertarelli (@donabertarelli)

Ωκεανοί, ρεκόρ ιστιοπλοΐας και φιλανθρωπία στον ΟΗΕ

Μακριά από τα γραφεία των διοικητικών συμβουλίων, η Ντόνα Μπερταρέλι έχει χτίσει ένα προφίλ που απέχει πολύ από το στερεότυπο του παραδοσιακού δισεκατομμυριούχου. Παθιασμένη ιστιοπλόος, έγραψε ιστορία το 2016, όταν με το πλήρωμα του τριμαράν Spindrift 2 έγινε η ταχύτερη γυναίκα που έκανε τον γύρο του κόσμου με ιστιοφόρο, διεκδικώντας το περίφημο τρόπαιο Jules Verne.

Τα τελευταία χρόνια, η ίδια έχει μετατοπίσει το επίκεντρο της δραστηριότητάς της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα από το Ίδρυμα Μπερταρέλι και το πρόγραμμα Bertarelli Foundation’s Marine Science, έχει χρηματοδοτήσει εκτεταμένες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών σε όλο τον πλανήτη, ενώ διατελεί ειδική σύμβουλος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) για τη γαλάζια οικονομία.