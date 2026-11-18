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Σε μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας φέρεται να προχωρά ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες του ελβετικού μέσου Gstaad Confidential, βρίσκεται πίσω από την εξαγορά του ιστορικού ξενοδοχείου Park Gstaad, σε έναν από τους ακριβότερους και πιο αποκλειστικούς ορεινούς προορισμούς της Ελβετίας.

Η συναλλαγή, σύμφωνα με το δημοσίευμα της 17ης Νοεμβρίου 2026, εκτιμάται ότι κινείται μεταξύ 350 και 400 εκατ. ελβετικών φράγκων, χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως ούτε η ταυτότητα του αγοραστή ούτε το τελικό τίμημα.

Πωλήτρια φέρεται να είναι η Ντόνα Μπερταρέλι, Ελβετίδα επιχειρηματίας, επενδύτρια και φιλάνθρωπος, η οποία είχε στην ιδιοκτησία της το εμβληματικό ξενοδοχείο.

Όπως αναφέρει το Gstaad Confidential, επικαλούμενο πηγές με άμεση γνώση του έργου, η Μπερταρέλι έχει προχωρήσει στην πώληση του ακινήτου, με τον Γιώργο Προκοπίου να εμφανίζεται ως ο νέος ιδιοκτήτης.

Πρόκειται για ένα από τα ιστορικότερα ξενοδοχεία των ελβετικών Άλπεων, το οποίο βρίσκεται αυτή την περίοδο σε φάση εκτεταμένης ανακατασκευής, με στόχο να επιστρέψει στην αγορά της πολυτελούς φιλοξενίας υπό την ομπρέλα της Four Seasons Hotels and Resorts.

Ένα ξενοδοχείο με ιστορία από το 1910

Το Park Gstaad άνοιξε τις πόρτες του το 1910, αποτελώντας το πρώτο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο Γκστάαντ. Στη διάρκεια των δεκαετιών εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ξενοδοχειακά ακίνητα της περιοχής, η οποία αποτελεί παραδοσιακό προορισμό για εύπορους επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Γκστάαντ, προσφέροντας θέα στις ελβετικές Άλπεις και άμεση πρόσβαση στις πολυτελείς εμπορικές και τουριστικές υποδομές του θερέτρου.

Η Four Seasons είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο του 2025 ότι αναλαμβάνει τη διαχείριση του ιστορικού συγκροτήματος μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισής του. Το έργο ανακατασκευής υλοποιείται υπό την καθοδήγηση της Squircle Capital, με τον διακεκριμένο Γάλλο σχεδιαστή Ζοζέφ Ντιράν να έχει αναλάβει τον επανασχεδιασμό των εσωτερικών χώρων.

Η επένδυση και το νέο Park Gstaad της Four Seasons

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό, το ανακαινισμένο συγκρότημα θα περιλαμβάνει 75 δωμάτια και σουίτες, συμπεριλαμβανομένων έξι πολυτελών κατοικιών τύπου penthouse, οι οποίες θα διατίθενται προς πώληση και θα απολαμβάνουν τις υπηρεσίες διαχείρισης της Four Seasons.

Στο νέο ξενοδοχείο προβλέπεται επίσης η λειτουργία επτά εστιατορίων και χώρων αναψυχής, εγκαταστάσεων ευεξίας και spa, καθώς και εσωτερικών και εξωτερικών πισινών. Στόχος της ανακατασκευής είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής αλπικής αρχιτεκτονικής με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Η επαναλειτουργία του συγκροτήματος έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα της Four Seasons.

Η συμφωνία που παραμένει χωρίς επίσημη επιβεβαίωση

Παρά το ιδιαίτερα υψηλό εκτιμώμενο τίμημα, οι οικονομικοί όροι της φερόμενης εξαγοράς δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, ενώ δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση που να επιβεβαιώνει ότι ο Γιώργος Προκοπίου είναι ο αγοραστής.

Επομένως, οι πληροφορίες για τη συναλλαγή βασίζονται προς το παρόν στο δημοσίευμα του Gstaad Confidential, ενώ η ανακαίνιση του ξενοδοχείου και η προγραμματισμένη επαναλειτουργία του υπό τη Four Seasons επιβεβαιώνονται από τις επίσημες ανακοινώσεις της ξενοδοχειακής αλυσίδας.