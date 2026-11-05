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Με ένα νέο, ιδιαίτερα προσοδοφόρο συμβόλαιο έως το 2029, ο Χάρι Κέιν δεσμεύει το μέλλον του στην Μπάγερν Μονάχου, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία του με τους πρωταθλητές Γερμανίας θα συνεχιστεί για τουλάχιστον τρία ακόμη χρόνια.

Ο 33χρονος Άγγλος επιθετικός, ο οποίος κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, συμφώνησε στην επέκταση της συνεργασίας του με τον γερμανικό σύλλογο, στον οποίο αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2023, όταν μεταγράφηκε από την Τότεναμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις οποίες επικαλείται το ESPN, οι εβδομαδιαίες αποδοχές του αναμένεται να ξεπερνούν τις 400.000 λίρες.

Σε ετήσια βάση, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από 20,8 εκατ. λίρες χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους επίτευξης στόχων.

Με αυτά τα δεδομένα, ο Κέιν αναμένεται να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στην Ευρώπη βάσει βασικού μισθού, πριν από τα μπόνους, με τον Κιλιάν Εμπαπέ και τον Έρλινγκ Χάαλαντ να συγκαταλέγονται επίσης στους κορυφαίους της σχετικής κατάταξης.

Από τη Χρυσή Μπάλα στα ιστορικά ρεκόρ

Η ανανέωση του συμβολαίου έρχεται ως επιστέγασμα μιας εξαιρετικής περιόδου για τον Κέιν, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς της επιθετικής λειτουργίας της Μπάγερν.

Την περασμένη σεζόν σημείωσε 73 γκολ, επίδοση που τον οδήγησε στην κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, καθιστώντας τον τον πρώτο Άγγλο ποδοσφαιριστή που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο μετά από 25 χρόνια.

Παράλληλα, έβαλε τέλος στην πολυετή αναμονή του για συλλογικούς τίτλους, κατακτώντας τη Bundesliga το 2025 και το 2026, καθώς και το Κύπελλο Γερμανίας την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο Κέιν έχει ήδη γράψει ιστορία στο γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς έγινε ο ποδοσφαιριστής που έφτασε τα 100 γκολ στην Bundesliga στις λιγότερες συμμετοχές, πετυχαίνοντας το ορόσημο σε μόλις 98 αγώνες.

Στη φετινή σεζόν έχει ήδη σημειώσει 12 γκολ, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό του με τη φανέλα της Μπάγερν στα 156 γκολ σε 161 εμφανίσεις.

Ιστορικές επιδόσεις και με την εθνική Αγγλίας

Οι επιτυχίες του Κέιν δεν περιορίζονται στους συλλόγους.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας ισοφάρισε πρόσφατα το ιστορικό ρεκόρ συμμετοχών του Πίτερ Σίλτον, ο οποίος διατηρούσε την κορυφαία επίδοση από το 1990.

Με την 125η συμμετοχή του, στην αναμέτρηση απέναντι στην Τσεχία κατά το τελευταίο διάλειμμα των εθνικών ομάδων, ο Κέιν έφτασε τον πρώην τερματοφύλακα στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Παράλληλα, είναι ήδη ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας, με συνολικά 91 γκολ.

Κέιν: «Η οικογένειά μου είναι ευτυχισμένη εδώ»

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Άγγλος επιθετικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του στο Μόναχο, υπογραμμίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του αισθάνονται πλέον τη γερμανική πόλη ως το σπίτι τους.

«Αισθάνομαι πραγματικά σαν στο σπίτι μου στην Μπάγερν. Αγαπώ τον σύλλογο, τους φιλάθλους και την πόλη του Μονάχου», δήλωσε.

«Έχουμε μια φανταστική ομάδα και, με τον Βενσάν Κομπανί, έναν εξαιρετικό προπονητή. Με κάνει πολύ περήφανο που αποτελώ μέρος αυτού του συλλόγου».

Ο Κέιν τόνισε ότι η οικογένειά του είναι ιδιαίτερα ευτυχισμένη στη Γερμανία και ότι επιθυμούσε να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπάγερν.

«Ήθελα να παραμείνω. Ανυπομονώ για το μέλλον και θέλω να κατακτήσω πολλούς ακόμη τίτλους με αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο», πρόσθεσε.

Μπάγερν: «Μια ξεχωριστή στιγμή στην ιστορία του συλλόγου»

Ο πρόεδρος της Μπάγερν, Χέρμπερτ Χάινερ, χαρακτήρισε την επέκταση της συνεργασίας μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τον σύλλογο.

«Αυτό που ξεκίνησε ως μια μεγάλη μεταγραφή εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία της Μπάγερν», δήλωσε.

Όπως επισήμανε, ο Κέιν έχει ανταποκριθεί σε όλες τις προσδοκίες και έχει κατακτήσει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές των φιλάθλων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, Γιαν-Κρίστιαν Ντρέεζεν, έκανε λόγο για εξαιρετικά νέα τόσο για την ομάδα όσο και για ολόκληρη την Bundesliga.

«Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας παραμένει στην Μπάγερν Μονάχου!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντρέεζεν υπογράμμισε ότι από την άφιξή του το 2023, ο Κέιν έχει πετύχει εξαιρετικά πράγματα, τόσο με τα γκολ του όσο και με την επιρροή του στο παιχνίδι και τη συμπεριφορά του εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

«Η επέκταση του συμβολαίου του αποτελεί δέσμευση απέναντι στην Μπάγερν και σε μια ιστορία που απέχει πολύ από το τέλος της», σημείωσε.

Έμπερλ: «Μπορούμε να σχεδιάζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη σιγουριά»

Από την πλευρά του, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου για αθλητικά θέματα, Μαξ Έμπερλ, επισήμανε ότι η παραμονή του Κέιν προσφέρει στην ομάδα μεγαλύτερη σταθερότητα στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της.

«Αυτή η καθοριστική ανανέωση συμβολαίου μάς δίνει ασφάλεια στον σχεδιασμό μας. Στέλνει το μήνυμα ότι οι μεγαλύτεροι στόχοι βρίσκονται μέσα στις δυνατότητες της Μπάγερν», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Έμπερλ, ποδοσφαιριστές της ποιότητας του Κέιν προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες σε μια ομάδα, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ηγετικό επίπεδο.

Ο αθλητικός διευθυντής της Μπάγερν, Κρίστοφ Φρόιντ, χαρακτήρισε τον Άγγλο επιθετικό «τον κορυφαίο ολοκληρωμένο σέντερ φορ στον κόσμο», τονίζοντας ότι αποτελεί ταυτόχρονα ηγέτη και ποδοσφαιριστή με έντονο ομαδικό πνεύμα.

Όπως σημείωσε, η Μπάγερν βασίζεται σε παίκτες που συνεχίζουν να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ακόμη και όταν έχουν ήδη κατακτήσει τις σημαντικότερες ατομικές διακρίσεις.

Με το νέο συμβόλαιο έως το 2029, η Μπάγερν διατηρεί στο δυναμικό της έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, επενδύοντας στη σταθερότητα και στη φιλοδοξία για νέες εγχώριες και ευρωπαϊκές επιτυχίες.