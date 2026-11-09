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Τέσσερις πρώην αθλητές, τρεις παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές και ένας πρώην μπασκετμπολίστας, περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση τεσσάρων φερόμενων ως διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων στον χώρο της εστίασης, την οποία ερευνά η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (ΜΕΟΕΛ) Μακεδονίας της ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για τους πρώην ποδοσφαιριστές Παντελή Καφέ, μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας που κατέκτησε το Euro 2004, Σπύρο Βάλλα και Πέτρο Κανακούδη, καθώς και τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Παναγιώτη Λιαδέλη. Τα ονόματά τους περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 1.283 κατηγορουμένων της υπόθεσης, με τη δικογραφία να έχει διαβιβαστεί στις 7 Νοεμβρίου 2026 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι ελεγκτικές αρχές έχουν θέσει στο μικροσκόπιο συνολικά 917 εταιρείες, ενώ η εκτιμώμενη ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε 206,26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παντελής Καφές και τα δύο αδέλφια του

Στη σελίδα 16 του διαβιβαστικού εγγράφου αναφέρεται ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής Παντελής Καφές, μαζί με τα δύο αδέλφια του, Δ.Κ. και Α.Κ.

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ο Δ.Κ. περιλαμβάνεται στα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του δεύτερου κυκλώματος, καθώς εμφανίζεται να ασκεί καθήκοντα εν τοις πράγμασι διαχειριστή.

Παράλληλα, στη δικογραφία καταγράφονται στοιχεία που αφορούν την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένης εταιρείας, καθώς και μηνυτήριες αναφορές από τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Συγκεκριμένα, για τον Δ.Κ. έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά που αφορά ασφαλιστικές εισφορές ύψους 42.836,61 ευρώ, ενώ για τον Α.Κ. περιλαμβάνονται τρεις μηνυτήριες αναφορές, συνολικού ποσού 104.602,68 ευρώ.

Στη δικογραφία και οι Σπύρος Βάλλας και Πέτρος Κανακούδης

Στην ίδια σελίδα του διαβιβαστικού εμφανίζεται και το όνομα του Σπύρου Βάλλα, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας αγωνιζόταν ως κεντρικός αμυντικός.

Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κατηγορουμένων, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από τα συγκεκριμένα στοιχεία ποιος φέρεται να ήταν ο ρόλος του στη δραστηριότητα των κυκλωμάτων.

Στον ίδιο κατάλογο περιλαμβάνεται και ο Πέτρος Κανακούδης, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής που αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού μπακ.

Ο Κανακούδης ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες και την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια φόρεσε, μεταξύ άλλων, τη φανέλα της Βέροιας, του Αστέρα Τρίπολης, του ΠΑΣ Γιάννινα, του Ηρακλή, του Απόλλωνα Σμύρνης και της Κέρκυρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πέτρος Κανακούδης και ο Σπύρος Βάλλας υπήρξαν συμπαίκτες στη Βέροια τη σεζόν 2005-2006, ενώ από την ίδια πόλη κατάγονται και οι αδελφοί Καφέ.

Ο Παναγιώτης Λιαδέλης και η αναφορά στη μητέρα του

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ο παλαίμαχος διεθνής μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Λιαδέλης, τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη σελίδα 41 του διαβιβαστικού.

Στη σελίδα 101 του ίδιου εγγράφου εμφανίζεται ως κατηγορούμενη στην υπόθεση και η μητέρα του, Π.Λ.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που παρατίθενται δεν προκύπτει ειδικότερη αναφορά στον φερόμενο ρόλο ούτε του πρώην καλαθοσφαιριστή ούτε της μητέρας του στη λειτουργία των τεσσάρων κυκλωμάτων.

Όσον αφορά τις αξιόποινες πράξεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση, το διαβιβαστικό της ΜΕΟΕΛ Μακεδονίας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Διευκρινίζεται ότι η αναφορά των συγκεκριμένων προσώπων στη δικογραφία δεν συνεπάγεται πως τους αποδίδονται προσωπικά όλες οι παραπάνω πράξεις, ούτε προδικάζει την ποινική τους ευθύνη. Η διερεύνηση της ενδεχόμενης εμπλοκής κάθε προσώπου και ο προσδιορισμός των επιμέρους κατηγοριών αποτελούν αρμοδιότητα της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ και η παρέμβαση του Γιώργου Πιτσιλή

Την ίδια ώρα, δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία.

Η τελική φάση της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, υπό τον συντονισμό των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών.

Τα δύο υπό αναζήτηση πρόσωπα είναι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για πιθανή εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, δύο διαδοχικά δημοσιεύματα συγκεκριμένης ιστοσελίδας αποκάλυψαν πληροφορίες σχετικά με την επιχείρηση «Αχυράνθρωποι», ενώ αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη. Στα δημοσιεύματα υπήρχαν αναφορές στα πρόσωπα που αναζητούνταν από τις αρχές, με τη χρήση των αρχικών των ονομάτων τους.

Παράλληλα, στα ίδια δημοσιεύματα κατονομάζονταν στελέχη της ΑΑΔΕ που είχαν μεταβεί στη Θεσσαλονίκη για να συντονίσουν επιχειρησιακά τις έρευνες, τις προσαγωγές και τις συλλήψεις.

Η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών ενδεχομένως να επηρέαζε την ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης, ενώ μπορούσε να δημιουργήσει κινδύνους για την ασφάλεια των υπηρεσιακών στελεχών που συμμετείχαν σε αυτήν.

Αμέσως μετά τη δημοσίευση των σχετικών στοιχείων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των προσώπων που αναζητούνταν.

Ταυτόχρονα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Σκοπός της αναφοράς είναι να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.

Η δήλωση Πιτσιλή

«Εδώ και σχεδόν έντεκα χρόνια ως επικεφαλής της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της χώρας, ουδέποτε προσέφυγα στη Δικαιοσύνη κατά δημοσιογράφου ή μέσου ενημέρωσης, για οποιαδήποτε κακόβουλη ή προσβλητική κριτική, είτε στο πρόσωπό μου είτε στο έργο της Αρχής.

Η παρούσα υπόθεση, όμως, δεν αφορά την κακόβουλη κριτική. Αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που συνδέονται με επιχείρηση σε εξέλιξη, σε χρονική στιγμή κατά την οποία διεξάγονταν ακόμη κρίσιμες έρευνες και αναζητούνταν συγκεκριμένα πρόσωπα. Αφορά στην αποτελεσματικότητα των ερευνών, τη διασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων και την ασφάλεια στελεχών που επιχειρούν στο πεδίο.

Σε μια τέτοια υπόθεση, η Διοίκηση έχει καθήκον να μην παραμείνει αμέτοχη. Οφείλει να προστατεύει τη νομιμότητα και να διασφαλίζει ότι οι ελεγκτικές υπηρεσίες μπορούν να επιτελούν απρόσκοπτα και αποτελεσματικά την αποστολή τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των στελεχών τους. Σε ένα κράτος δικαίου δεν μπορεί να θεωρείται αδιάφορο το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών που σχετίζονται με εν εξελίξει έρευνες. Ούτε μπορεί να γίνεται αποδεκτή η αντίληψη ότι η αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών και διωκτικών μηχανισμών είναι διαπραγματεύσιμο μέγεθος. Δεν υπάρχει σκοπός που να αγιάζει τέτοια μέσα.

Η διερεύνηση τέτοιων περιστατικών δεν αποτελεί επιλογή διοίκησης. Αποτελεί θεσμική υποχρέωση.

Για τον λόγο αυτό υπέβαλα μηνυτήρια αναφορά προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Για να διασφαλίσω ότι περιστατικά τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, την αποτελεσματικότητα των ερευνών και την προστασία του δημοσίου συμφέροντος θα τεθούν ενώπιον των φυσικών τους κριτών και θα ερευνηθούν πλήρως και σε βάθος.

Η μάχη κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος δεν είναι υπόθεση μιας υπηρεσίας. Είναι υπόθεση του κράτους δικαίου. Και το κράτος δικαίου δεν υποχωρεί, δεν εκφοβίζεται και δεν συμβιβάζεται. Εφαρμόζει τον νόμο, προστατεύει τους θεσμούς του και εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη.

Αυτό ακριβώς πράξαμε».