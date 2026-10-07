Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πριν από μερικά χρόνια, ένα πανεπιστημιακό πτυχίο που θα δίδασκε στους φοιτητές πώς να δημιουργούν βίντεο για TikTok, Instagram και YouTube θα έμοιαζε μάλλον ασυνήθιστο. Η εκρηκτική ανάπτυξη της creator economy, ωστόσο, αρχίζει να μεταβάλλει ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Βρετανία και τις ΗΠΑ προσφέρουν πλέον σπουδές στο content creation, επιχειρώντας να οργανώσουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα γνώσεις που μέχρι πρόσφατα οι περισσότεροι δημιουργοί περιεχομένου αποκτούσαν μόνοι τους.

Το Πανεπιστήμιο Νότιγχαμ Τρεντ δημιούργησε το δικό του πρόγραμμα το 2022. Τα μαθήματα δεν αφορούν μόνο την παραγωγή βίντεο και αναρτήσεων. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην ανάπτυξη κοινού, στις συνεργασίες με brands, στην αξιοποίηση δεδομένων και, κυρίως, στη μετατροπή της διαδικτυακής παρουσίας σε πηγή εσόδων.

Η 21χρονη Destiny McGowan, που αποφοίτησε τον Ιούλιο, αναφέρει στο BBC ότι το σημαντικότερο όφελος για την ίδια δεν ήταν να μάθει απλώς τα μυστικά του TikTok. Επειδή ήθελε από μικρή να ασχοληθεί με την επιχειρηματικότητα, την ενδιέφερε περισσότερο η σύνδεση των social media με το business. Ήδη έχει αρχίσει να κερδίζει χρήματα.

Πόσο κοστίζουν οι σπουδές

Το οικονομικό τίμημα, πάντως, δεν είναι μικρό. Τα τριετή προγράμματα στο Νότιγχαμ Τρεντ και στο Πανεπιστήμιο του Μπράιτον κοστίζουν 9.790 λίρες ετησίως για τους Βρετανούς φοιτητές. Συνολικά, τα δίδακτρα πλησιάζουν τις 30.000 λίρες.

Στις ΗΠΑ, το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Αριζόνας προσφέρει ανάλογη εκπαίδευση, με κόστος 14.724 δολάρια τον χρόνο για τους κατοίκους της πολιτείας.

Το ύψος των διδάκτρων προκαλεί, ωστόσο, ένα εύλογο ερώτημα: χρειάζεται πραγματικά πανεπιστημιακό πτυχίο για να εργαστεί κάποιος σε έναν χώρο που αναπτύχθηκε έξω από τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πρότυπα;

Η 31χρονη Βρετανίδα creator Knightenator, με 65.000 followers στο Twitch και περισσότερους από 100.000 στο TikTok, διατηρεί τις επιφυλάξεις της. Δημιουργεί περιεχόμενο για gaming και ταξίδια από το 2015 και σήμερα ζει από αυτή τη δουλειά, με τις συμφωνίες με brands να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Κατά την ίδια, οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για το εάν ένας creator έχει σχετικό πτυχίο. Άλλωστε, μεγάλο μέρος της γνώσης είναι ήδη διαθέσιμο δωρεάν στο διαδίκτυο. Κάποιος μπορεί να παρακολουθεί επιτυχημένους creators, να δοκιμάζει διαφορετικές πλατφόρμες και formats και σταδιακά να δημιουργήσει το δικό του κοινό.

Όταν το hobby γίνεται επάγγελμα

Δεν συμμερίζονται όλοι αυτή την άποψη. Η Aiesha Beasley, creator από το Φοίνιξ της Αριζόνα, θεωρεί ότι ένα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών θα τη βοηθούσε όταν ξεκινούσε στο Tumblr. Όπως υποστηρίζει, το δύσκολο δεν είναι μόνο να παράγει κάποιος περιεχόμενο, αλλά να μάθει πώς να το μετατρέπει σε εισόδημα.

Αυτό ακριβώς επιδιώκουν τα νέα προγράμματα. Οι φοιτητές δεν μαθαίνουν απλώς να χειρίζονται μια κάμερα ή να επεξεργάζονται βίντεο. Εκπαιδεύονται στη δημιουργία brand, στην ανάλυση του κοινού, στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας καμπάνιας και στην ανάπτυξη διαφορετικών πηγών εσόδων.

Η αγορά των creators μεγαλώνει

Η είσοδος των πανεπιστημίων στον συγκεκριμένο χώρο συνδέεται με την τεράστια ανάπτυξη της οικονομίας των δημιουργών. Οι επιχειρήσεις διοχετεύουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών προϋπολογισμών τους στα social media και στους creators. Μόνο οι δημιουργοί του YouTube εκτιμάται ότι προσφέρουν περίπου 2,2 δισ. λίρες στη βρετανική οικονομία.

Έρευνα του 2024 στις ΗΠΑ έδειξε επίσης ότι ένας στους τρεις νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών θα ήθελε να γίνει influencer. Παράλληλα αναπτύσσεται ένα ολόκληρο οικοσύστημα από agencies, influencer marketing και παραγωγή περιεχομένου μέχρι social commerce, live shopping και διαχείριση προσωπικών brands.

Η Jacky Gurr, υπεύθυνη του προγράμματος στο Nottingham Trent University, επισημαίνει ότι οι σπουδές δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε επίδοξους influencers. Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε εταιρείες, διαφημιστικές, τμήματα marketing ή ως freelancers, αξιοποιώντας γνώσεις παραγωγής, στρατηγικής και ανάλυσης δεδομένων.

Κανένα πτυχίο δεν εγγυάται followers

Υπάρχουν, βέβαια, πράγματα που δεν μπορούν να διδαχθούν. Ένα πτυχίο προσφέρει γνώσεις για παραγωγή, analytics, στρατηγική και επιχειρηματικό σχεδιασμό, αλλά δεν μπορεί να εξασφαλίσει followers, virality ή εμπορική επιτυχία.

Ακόμη και η Gurr αναγνωρίζει ότι σημαντικό μέρος της επιτυχίας ενός influencer εξαρτάται από την τύχη, ενώ ούτε η τύχη ούτε η προσωπικότητα μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διδασκαλίας.

Σε μια αγορά όπου αρκούν ένα smartphone και ένας λογαριασμός στα social media για να κάνει κάποιος την αρχή, τα νέα πτυχία καλούνται τελικά να αποδείξουν ότι η οργανωμένη εκπαίδευση, η δικτύωση και οι επιχειρηματικές δεξιότητες δικαιολογούν μια επένδυση δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

“Εγωτίτιδα”: Η νέα ελληνική ασθένεια

10 μεγάλοι Ελληνες αρχιτέκτονες της σύγχρονης ιστορίας

Παράνομος τζόγος: Σφίγγει ο κλοιός σε social media – influencers, «κόφτης» σε πληρωμές και αναλήψεις

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ