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Ένα εργοστάσιο στην Αττική που θα μπορεί να κατασκευάζει έως 150 δορυφόρους τον χρόνο για ολόκληρο τον κόσμο, με μια επένδυση που μαζί με το ανθρώπινο δυναμικό προσεγγίζει την τάξη των εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, βρίσκεται στα σχέδια της φινλανδικής ICEYE.

Η εταιρεία είναι πλέον πολύ κοντά στην επιλογή της τοποθεσίας, ενώ την ίδια ώρα το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), που επένδυσε 35 εκατ. ευρώ στην ICEYE, ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δεύτερη επενδυτική του συμφωνία.

Τις εξελίξεις αποκαλύπτουν στο νέο επεισόδιο του Business Stories ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE Hellas, κ. Βασίλης Χαλουλάκος, και ο διευθύνων σύμβουλος του HIIF, κ. Στέλιος Φράγκος, οι οποίοι συζητούν για την πρώτη επένδυση του νέου Ταμείου που δημιούργησε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, πρώην Υπερταμείο, αλλά και για τις προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική οικονομία.

«Βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στο να κλειδώσουμε το μέρος», αναφέρει ο κ. Χαλουλάκος για τη νέα παραγωγική μονάδα, που φιλοδοξεί να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη εγκατάσταση κατασκευής δορυφόρων SAR της ICEYE παγκοσμίως. Η παραγωγή της θα είναι κυρίως εξαγωγική, ενώ στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα. Ο ίδιος εξηγεί γιατί η εταιρεία επέλεξε τη χώρα μας, τι σημαίνει η επένδυση για την ελληνική βιομηχανία και πώς μπορούν να συμμετάσχουν ελληνικές επιχειρήσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της ICEYE.

Από την πλευρά του, ο κ. Φράγκος προαναγγέλλει ότι η δεύτερη επένδυση του HIIF θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, ενώ βρίσκεται υπό επεξεργασία τουλάχιστον μία ακόμη συναλλαγή. Με κεφάλαια υπό διαχείριση 303,5 εκατ. ευρώ και στόχο την κινητοποίηση επενδύσεων 1 δισ. ευρώ, το Ταμείο σχεδιάζει τοποθετήσεις από 10 έως 45 εκατ. ευρώ ανά συμφωνία και επιδιώκει να έχει επενδύσει τουλάχιστον το 50% των κεφαλαίων του έως το τέλος του 2027. Στη συζήτηση παρουσιάζει τη φιλοσοφία των επενδύσεών του και τους κλάδους που βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του, από την τεχνολογία έως τις υποδομές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και όσα αναφέρει ο κ. Χαλουλάκος για τις δυνατότητες των δορυφόρων της ICEYE, οι οποίοι μπορούν να παρατηρούν τη Γη ακόμη και τη νύχτα ή μέσα από σύννεφα, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για την άμυνα, την ασφάλεια και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Παράλληλα, μιλά για τις περισσότερες από 250 θέσεις εργασίας που σχεδιάζει να δημιουργήσει η εταιρεία έως το 2028, τις συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις και την προσέλκυση επιστημόνων από το εξωτερικό.

Η συζήτηση αποκτά και προσωπικό χαρακτήρα, καθώς οι δύο επικεφαλής μοιράζονται την εμπειρία της επιστροφής τους στην Ελλάδα έπειτα από χρόνια επαγγελματικής παρουσίας στο Λονδίνο και εξηγούν τι έχει αλλάξει στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη των κ. Στέλιου Φράγκου και κ. Βασίλη Χαλουλάκου στο νέο επεισόδιο του Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη.