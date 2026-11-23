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Η Open Cosmos, η ευρωπαϊκή εταιρεία που κατασκευάζει δορυφόρους για την καλύτερη κατανόηση και διασύνδεση του κόσμου, βρίσκεται σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία EMTECH SPACE για την εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων μαγνητικών δοκιμών στις εγκαταστάσεις της στο Χάργουελ του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο της υλοποίησης της διαστημικής αποστολής NanoMagSat.

Η NanoMagSat είναι μια επιστημονική αποστολή Γεωεπισκόπησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) με κύριο ανάδοχο την Open Cosmos, η οποία εντάσσεται στην πρωτοβουλία ταχείας υλοποίησης Scout Earth Observation και αξιοποιεί τις δυνατότητες του New Space. Περιλαμβάνει ένα σμήνος τριών δορυφόρων που έχουν σχεδιαστεί για τη μελέτη του μαγνητικού πεδίου της Γης και της ιονόσφαιρας, της περιοχής της ανώτερης ατμόσφαιρας που περιέχει ηλεκτρικά φορτισμένα σωματίδια. Η αποστολή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση της Ευρώπης στην παρακολούθηση του μαγνητικού πεδίου της Γης από το Διάστημα και, αξιοποιώντας την επιστημονική παρακαταθήκη προηγούμενων αποστολών, θα μελετήσει τις συνθήκες του διαστημικού καιρού και θα συμβάλλει στη βελτίωση των συστημάτων πλοήγησης.

Αναπαράγοντας τις συνθήκες του μαγνητικού πεδίου της Γης

Για την αναπαραγωγή στη Γη των συνθηκών που θα αντιμετωπίσουν οι δορυφόροι στο Διάστημα, η Open Cosmos επέλεξε το EOS Validation Facility της EMTECH SPACE, ένα προηγμένο σύστημα δοκιμών που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την ελληνική εταιρεία.

Το σύστημα αυτό έχει καθοριστικό ρόλο στις απαιτούμενες δοκιμές για την αποστολή NanoMagSat, καθώς διασφαλίζει ότι οι δορυφόροι θα μπορούν να πραγματοποιούν μετρήσεις του μαγνητικού πεδίου της Γης με εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, χωρίς να επηρεάζονται από τις μαγνητικές εκπομπές των ίδιων των δορυφόρων.

Το EOS Validation Facility παραδόθηκε και εγκαταστάθηκε στις εγκαταστάσεις κατασκευής δορυφόρων της Open Cosmos στο Χάργουελ και τέθηκε αμέσως σε χρήση για τις ανάγκες της NanoMagSat. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη της αποστολής, καθώς η πρώτη εκτόξευση των δορυφόρων προετοιμάζεται εντός του 2027.

Ο Αθανάσιος Κωτσαράς, Επικεφαλής Τεχνολογίας Ηλεκτρομαγνητικών της EMTECH SPACE, δήλωσε:

«Το EOS Validation Facility που έχουμε αναπτύξει επιτρέπει την ακριβή μέτρηση και τον χαρακτηρισμό των μαγνητικών εκπομπών των δορυφόρων, διασφαλίζοντας έτσι ότι το δικό τους μαγνητικό αποτύπωμα δεν επηρεάζει τα εξαιρετικά ευαίσθητα όργανα που φέρουν.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό βήμα για την επαλήθευση της απόδοσης των δορυφόρων και τη διασφάλιση της ετοιμότητάς τους να παρέχουν αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα από το Διάστημα. Είμαστε υπερήφανοι που μια τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε στην Ελλάδα υποστηρίζει πλέον μια σημαντική ευρωπαϊκή διαστημική αποστολή και που συνεργαζόμαστε με την Open Cosmos συμβάλλοντας στην πορεία της NanoMagSat προς την πρώτη της εκτόξευση».

Ενισχύεται η ευρωπαϊκή βιομηχανική συνεργασία

Η αξιοποίηση του EOS Validation Facility στην αποστολή NanoMagSat αναδεικνύει τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τις ευρωπαϊκές διαστημικές αποστολές από την ανάπτυξη και τη μεταφορά προηγμένων τεχνολογιών μεταξύ διαφορετικών χωρών της ηπείρου. Η τεχνολογία στην οποία βασίζεται το σύστημα αναπτύχθηκε αρχικά στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων για την αποστολή Hellenic Space Dawn και στη συνέχεια εξελίχθηκε από μια λύση σχεδιασμένη για τις ανάγκες της συγκεκριμένης αποστολής σε ένα εμπορικά διαθέσιμο, τυποποιημένο προϊόν (Commercial Off-The-Shelf – COTS).

Η αξιοποίηση του EOS Validation Facility στην αποστολή NanoMagSat υπογραμμίζει την αξία που παράγει ο συνδυασμός τεχνογνωσίας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι η επένδυση σε εθνικά διαστημικά προγράμματα μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών με ευρύτερες εμπορικές εφαρμογές και διεθνή προοπτική.

Η Μαρία Καλαμά, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Open Cosmos Aegean, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την EMTECH αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο δημιουργούμε νέες ευκαιρίες για τους συνεργάτες μας στην Ελλάδα μέσα από τα διεθνή μας προγράμματα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων μάς έφερε σε συνεργασία με 13 ελληνικούς εταίρους, πολλοί από τους οποίους αποτελούν πλέον μέρος της εφοδιαστικής μας αλυσίδας και συμβάλλουν σε διαστημικές αποστολές που αξιοποιούνται σε ολόκληρο τον κόσμο. Όπως αναφέραμε και κατά την πρόσφατη ανακοίνωση των σχεδίων μας για την επέκταση των δραστηριοτήτων μας στην Ελλάδα, η συνεργασία με το ελληνικό διαστημικό οικοσύστημα αποτελεί σημαντικό μέρος της ευρύτερης στρατηγικής μας».

Η συνεργασία μεταξύ της Open Cosmos και της EMTECH SPACE αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων της Ελλάδας, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και με χρηματοδότηση από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλέον, αυτή η ήδη υφιστάμενη συνεργασία επεκτείνεται σε μια νέα εμπορική σύμπραξη, μέσω της οποίας ελληνική διαστημική τεχνολογία εξάγεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές αξιοποίησής της σε διεθνείς διαστημικές αποστολές και αγορές.