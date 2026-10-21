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Η eBay πρόκειται να προχωρήσει σε απολύσεις που αντιστοιχούν περίπου στο 9% του εργατικού δυναμικού της, καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα αγοραπωλησιών επιδιώκει να απλοποιήσει τις λειτουργίες της και να ανακατανείμει πόρους προς τους τομείς με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζέιμι Ιανόνε, το οποίο εξέτασε το Reuters.

Εκπρόσωπος της eBay επιβεβαίωσε την Τετάρτη στο Reuters τις απολύσεις.

Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει στην κατάργηση περίπου 1.100 θέσεων εργασίας, με βάση τους 12.300 εργαζομένους που απασχολούσε η eBay στο τέλος του περασμένου έτους. Η εταιρεία είχε επίσης απολύσει τον Φεβρουάριο περίπου το 6% του προσωπικού της, δηλαδή 800 εργαζομένους, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της.

Η eBay έχει διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές της, δίνοντας έμφαση σε πιστοποιημένα είδη πολυτελείας, συλλεκτικά αντικείμενα και ανακατασκευασμένα προϊόντα, τα οποία προσελκύουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για αντικείμενα υψηλής αξίας. Η στρατηγική αυτή έχει συμβάλει στην άνοδο της μετοχής της κατά σχεδόν 40% φέτος, ξεπερνώντας την αύξηση περίπου 12% του βασικού χρηματιστηριακού δείκτη S&P 500.

«Η στρατηγική μας αποδίδει», ανέφερε ο Ιανόνε στο υπόμνημα, προσθέτοντας ότι «για να συνεχίσουμε να αξιοποιούμε τη σημαντική ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας, πρέπει να λαμβάνουμε προσεκτικά μελετημένες αποφάσεις σχετικά με το πού επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας και πού επενδύουμε».

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από την απόφαση θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η εταιρεία έχει επίσης ωφεληθεί φέτος από τη συμφωνία ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της πλατφόρμας μεταπώλησης ειδών μόδας Depop, η οποία διεύρυνε την απήχησή της στους νεότερους καταναλωτές και ενίσχυσε τη θέση της στην αναπτυσσόμενη αγορά επαναπώλησης προϊόντων.