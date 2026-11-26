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Η 28χρονη Άμπερ Σμιθ συνειδητοποίησε αμέσως ότι βρισκόταν αντιμέτωπη με τη δεύτερη απόλυσή της μέσα σε έναν μόλις χρόνο, όταν προέκυψε πρόβλημα κατά την υποβολή ενός αιτήματος υποστήριξης IT.

Ακόμη και πριν από αυτό το περιστατικό, η αίσθηση αβεβαιότητας και η νευρικότητα την συνόδευαν. Την επιβάρυναν οι ξαφνικές απαιτήσεις της εργασίας, όπως η εντολή του προϊσταμένου της να απαντήσει στο τηλέφωνο χωρίς προειδοποίηση ή η απρόσμενη προσθήκη εταιρικών συναντήσεων στο πρόγραμμά της, σύμφωνα με το Business Insider.

Στους σύγχρονους χώρους εργασίας, η λήψη αποφάσεων περνά όλο και περισσότερο στη διοίκηση, μειώνοντας την επιρροή των εργαζομένων. Οι απολύσεις αποτελούν συχνά κεντρικό θέμα στα μέσα ενημέρωσης και, αν και τα ποσοστά τους παραμένουν χαμηλά σε σύγκριση με το παρελθόν, δημιουργούν σημαντική ανησυχία στους εργαζόμενους.

Ταυτόχρονα, οι πιέσεις στο εργασιακό περιβάλλον αυξάνονται. Η τεχνητή νοημοσύνη θέτει σε κίνδυνο ορισμένες θέσεις εργασίας, ενώ οι εταιρείες ασκούν ολοένα μεγαλύτερη πίεση στους εργαζόμενους να επιστρέψουν στα γραφεία, περιορίζοντας τις επιλογές για τηλεργασία. Επιπλέον, η αυστηρότερη εργασιακή κουλτούρα δυσκολεύει την ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωή. Τα μεσαία στελέχη έχουν χάσει σημαντικό μέρος της επιρροής τους, και το φαινόμενο της «Μεγάλης Επίπεδησης» εντείνει τον φόβο πολλών ότι μπορεί να χάσουν τη δουλειά τους.

«Οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι χάνουν τη δύναμή τους», εξήγησε η Μισέλ Ουίλιαμς, καθηγήτρια διοίκησης και επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Πρόσθεσε ότι αυτή η τάση εμφανίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 2008 και τώρα επιστρέφει.

«Όταν ο προϊστάμενος περνά δίπλα σε έναν εργαζόμενο χωρίς να τον χαιρετήσει, συχνά αυτό ερμηνεύεται ως σημάδι επικείμενης απόλυσης, αντί να εκλαμβάνεται απλώς ως ένδειξη απασχόλησης ή προσωρινής αμέλειας», επισήμανε η Ουίλιαμς. «Σε πολλές περιπτώσεις, τα κοινωνικά αυτά σημάδια γίνονται αντιληπτά και ερμηνεύονται από τους εργαζόμενους με μεγαλύτερη ένταση λόγω της αυξημένης αίσθησης ανασφάλειας».

Οι ειδικοί ονομάζουν αυτό το φαινόμενο «παρανοϊκή απόδοση». Δηλαδή, οι εργαζόμενοι ερμηνεύουν με αρνητικό τρόπο διάφορες συμπεριφορές και καταστάσεις που είναι φυσιολογικές ή μηδαμινής σημασίας στο χώρο εργασίας. Για παράδειγμα, μπορεί να σκεφτούν πως η κακή ποιότητα των σνακ σημαίνει ότι η εταιρεία έχει οικονομικά προβλήματα. Ή πως το γραφείο που γίνεται πιο ζεστό δείχνει ότι κόβονται τα έξοδα για τον κλιματισμό. Ακόμα, αν βλέπουν περισσότερους ασκούμενους να δουλεύουν, μπορεί να αναρωτιούνται αν η εταιρεία δυσκολεύεται να προσλάβει μόνιμους υπαλλήλους λόγω οικονομικών δυσκολιών.

Η ανησυχία και ο φόβος δεν βοηθούν τους εργαζόμενους να αποδώσουν καλά. Συχνά, η έντονη ανησυχία βασίζεται περισσότερο σε ψυχολογικούς παράγοντες και όχι στην πραγματικότητα. Οι απολύσεις παραμένουν λίγες και αφορούν κυρίως υπαλλήλους γραφείου σε μεγάλες εταιρείες, ενώ τα ποσοστά ανεργίας παραμένουν σχετικά χαμηλά, παρά τη μείωση στις προσλήψεις. Ωστόσο, η εύρεση νέας δουλειάς στον τομέα των γραφείων έχει γίνει πιο δύσκολη και οι προαγωγές πλέον είναι πιο σπάνιες.

Ακολουθεί γράφημα με τα επίπεδα απολύσεων με την πάροδο του χρόνου (2002 – 2024):

Η αβεβαιότητα και ο φόβος για απολύσεις οδήγησαν τη Σμιθ να εγκαταλείψει τον κόσμο των επιχειρήσεων. Σήμερα εργάζεται ως αυτοαπασχολούμενη δημιουργός περιεχομένου και μεταπωλήτρια. Όπως λέει η ίδια, νιώθει «πολύ καλύτερα» γιατί, ως αυτοαπασχολούμενη, δεν κινδυνεύει να απολυθεί.

Παρόμοια, η Μόνικα Γουίαντ, μια 47χρονη κειμενογράφος από τη Μινεσότα, άλλαξε ριζικά την αντίληψή της για την εργασία μετά από δύο απολύσεις μέσα σε δύο χρόνια. Η πρώτη απόλυση ήρθε την ίδια μέρα που είχε οργανώσει ένα πάρτι για την επιστροφή των υπαλλήλων στο γραφείο, ενώ είχε πρόσφατα λάβει μια εξαιρετική αξιολόγηση για το έργο της ως αντιπρόεδρος.

«Την ημέρα που έμαθα τα νέα, ένιωσα σαν να βρέθηκα στο χειρότερο πάρτι-έκπληξη», είπε η Γουίαντ. Αναλογιζόμενη εκ των υστέρων, κατάλαβε ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια που δεν είχε προσέξει. Οι προϋπολογισμοί του τμήματός της μειώνονταν σταδιακά, ενώ ταυτόχρονα της ζητούνταν να πετυχαίνει περισσότερους στόχους με λιγότερους πόρους. Επιπλέον, οι δαπάνες για τη διαφήμιση είχαν μειωθεί σημαντικά και οι προσλήψεις είχαν σταματήσει προσωρινά.

«Πολλές εταιρείες ξεχνούν πόσο σημαντικό είναι να σέβονται και να φροντίζουν τους υπαλλήλους τους», είπε η Γουίαντ. «Δεν υπάρχει πιο αποθαρρυντικό περιβάλλον από μια δουλειά που πραγματοποιεί συνεχώς περικοπές. Είναι πολύ δύσκολο να πηγαίνεις κάθε μέρα στη δουλειά, χωρίς να ξέρεις αν θα έχεις μέλλον εκεί, όσο σκληρά κι αν προσπαθείς».

Πώς η αίσθηση ανασφάλειας επηρεάζει τους εργαζόμενους και τον χώρο εργασίας

Ο Μαρκ Φρίμαν, 65 ετών, που έχει εργαστεί πάνω από 25 χρόνια στον τομέα της τεχνολογίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και έχει απολυθεί δύο φορές, μοιράζεται επίσης τις εμπειρίες του.

«Όταν οι εργοδότες διαβεβαιώνουν ότι δεν θα γίνουν απολύσεις, συχνά είναι σοφό οι εργαζόμενοι να ετοιμάζουν το βιογραφικό τους και να εξετάζουν άλλες ευκαιρίες. Η ευελιξία και η συνεχής αναζήτηση νέων προοπτικών θεωρούνται κρίσιμες, καθώς η αναμονή για απόλυση πριν από την αναζήτηση νέας θέσης μπορεί να αφήσει κάποιον πίσω», επισημαίνει ο Φρίμαν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον Τιμ Παραδίς από το Business Insider, η έντονη ανησυχία για απολύσεις «μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας». Η Ουίλιαμς επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι «αποσπώνται από την εργασία λόγω ανησυχίας για το μέλλον τους».

Αντίθετα, οι εργαζόμενοι συχνά προσκολλώνται σε παραδοσιακές συμβουλές που τονίζουν τη σημασία του να γίνουν αναντικατάστατοι στον χώρο εργασίας τους. Αυτή ακριβώς είναι η στρατηγική που ακολουθούν ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις αξιολογήσεις απόδοσης και υιοθετώντας ένα πιο αυστηρό και απαιτητικό μοντέλο διαχείρισης.

Η Ουίλιαμς επισημαίνει ότι η αύξηση της προσπάθειας και της απόδοσης αποτελεί σοφή τακτική, εφόσον η προοπτική προαγωγής ή αύξησης αποδοχών είναι εφικτή και ρεαλιστική.

«Ωστόσο, εάν η προσπάθεια γίνεται υπερβολική, οι εργαζόμενοι τείνουν να συγκεντρώνουν πληροφορίες και γνώσεις αποκλειστικά για δικό τους όφελος, πιστεύοντας ότι έτσι γίνονται πιο απαραίτητοι», ανέφερε η Ουίλιαμς. «Παρόλα αυτά, η ανταλλαγή αυτών των γνώσεων είναι ουσιώδης για τον οργανισμό, καθώς ενισχύει τη συνεργασία και προάγει την καινοτομία».

Ο Μπέντζαμιν Φρίντριχ, καθηγητής στο Kellogg School of Management του Northwestern, επισημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, όταν νιώθουν ότι η εμπιστοσύνη τους έχει πληγεί από την εταιρεία, «ενδέχεται να μην είναι πρόθυμοι να καταβάλουν επιπλέον προσπάθεια».

Ο Φρίντριχ είπε ότι, παρά τα προβλήματα, οι εργαζόμενοι δεν έχουν χάσει εντελώς τη δύναμή τους. Η σχέση ανάμεσα σε αφεντικά και εργαζόμενους αλλάζει, αλλά τα καλά πράγματα από τη Μεγάλη Παραίτηση και την πανδημία υπάρχουν ακόμα. «Αν κοιτάξετε πόσοι μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως, θα δείτε ότι αυτά τα προνόμια συνεχίζουν να ισχύουν», εξήγησε ο ίδιος.