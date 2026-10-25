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Στην αμερικανική προεκλογική εκστρατεία, ακόμη και μια μπριζόλα ή ένα μπέργκερ μπορούν να μετατραπούν σε πολιτικό επιχείρημα. Με το κόστος των τροφίμων να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί έχουν μεταφέρει την αντιπαράθεσή τους και στο τραπέζι των ψηφοφόρων, συγκρουόμενοι για την κατανάλωση κρέατος, τη χορτοφαγία και τις ευθύνες για την εκτόξευση των τιμών του μοσχαρίσιου.

Ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι διατροφικές συνήθειες των υποψηφίων αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη πολιτική σημασία. Σύμφωνα με το Associated Press, το κρέας έχει αναδειχθεί σε ένα απροσδόκητο σύμβολο της εκλογικής αντιπαράθεσης, καθώς συνδέεται αφενός με την αμερικανική ταυτότητα και τις παραδοσιακές αξίες και αφετέρου με την ακρίβεια που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η πολιτική αξιοποίησή του διαφέρει ανάλογα με την πολιτεία και τα χαρακτηριστικά του εκλογικού σώματος. Σε περιοχές όπου η κτηνοτροφία αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας, οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να παρουσιάσουν τους Δημοκρατικούς ως αντιπάλους της παραδοσιακής παραγωγής κρέατος. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί στρέφουν την προσοχή στο αυξανόμενο κόστος του μοσχαρίσιου, προσπαθώντας να συνδέσουν τις υψηλές τιμές με την οικονομική πολιτική των αντιπάλων τους.

Ένα μπέργκερ γίνεται προεκλογικό όπλο στο Μισισίπι

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μισισίπι, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία Scott Colom επέλεξε να απαντήσει στη Ρεπουμπλικανή αντίπαλό του Cindy Hyde-Smith με ένα διαφημιστικό βίντεο που έχει πρωταγωνιστή ένα μπέργκερ.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν η Hyde-Smith, κληθείσα να σχολιάσει τις αυξημένες τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, επισήμανε ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές διαθέτουν και άλλες επιλογές για την πρόσληψη πρωτεΐνης.

Η τοποθέτησή της προσέφερε στον Colom την ευκαιρία να μετατρέψει το θέμα σε προεκλογικό μήνυμα.

Στο βίντεο της εκστρατείας του εμφανίζεται ένας άνδρας να ψήνει μπέργκερ, ο οποίος απαντά στην πρόταση της Ρεπουμπλικανής γερουσιαστή με τη φράση: «Να επιλέξω άλλη πρωτεΐνη; Προτιμώ να επιλέξω άλλον γερουσιαστή».

Με αυτόν τον τρόπο, ο Δημοκρατικός υποψήφιος επιχειρεί να αναδείξει τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών για τις τιμές των τροφίμων, παρουσιάζοντας την ακρίβεια ως ζήτημα που απαιτεί πολιτικές απαντήσεις και όχι απλώς αλλαγή διατροφικών συνηθειών.

Στο Τέξας, το μπάρμπεκιου γίνεται απόδειξη πολιτικής ταυτότητας

Σε άλλες πολιτείες, ωστόσο, η πολιτική αντιπαράθεση εξελίσσεται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Οι Ρεπουμπλικανοί αξιοποιούν παλαιότερες δηλώσεις και πρωτοβουλίες Δημοκρατικών υποψηφίων σχετικά με τη χορτοφαγία και τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος, επιχειρώντας να τους εμφανίσουν ως αποκομμένους από τις διατροφικές παραδόσεις και την οικονομική πραγματικότητα των αγροτικών περιοχών.

Στο Τέξας, ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία James Talarico βρέθηκε στο επίκεντρο τέτοιων επιθέσεων εξαιτίας μιας παλαιότερης συνέντευξής του, στην οποία είχε αναφέρει ότι η προεκλογική του ομάδα ακολουθούσε vegan διατροφή.

Η δήλωση αξιοποιήθηκε από τους Ρεπουμπλικανούς για να αμφισβητήσουν τη σύνδεσή του με τις παραδοσιακές συνήθειες των Τεξανών, σε μια πολιτεία όπου το μπάρμπεκιου και η κατανάλωση μοσχαρίσιου κρέατος κατέχουν ιδιαίτερη θέση στην τοπική κουλτούρα.

Ο Talarico επιχειρεί πλέον να αποκρούσει τη συγκεκριμένη εικόνα, πραγματοποιώντας δημόσιες εμφανίσεις στις οποίες απολαμβάνει μπάρμπεκιου.

Η κατανάλωση κρέατος μετατρέπεται έτσι από προσωπική διατροφική επιλογή σε εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας, με τους υποψηφίους να προσπαθούν να αποδείξουν ότι βρίσκονται κοντά στις συνήθειες και στις αξίες των ψηφοφόρων τους.

Το Κολοράντο, τα μοσχαρίσια τάκος και η σύγκρουση για την κτηνοτροφία

Αντίστοιχη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στο Κολοράντο, όπου ο 31χρονος Δημοκρατικός Manny Rutinel διεκδικεί την έδρα της 8ης εκλογικής περιφέρειας από τον Ρεπουμπλικανό Gabe Evans.

Το παρελθόν του Rutinel σε πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την προστασία των ζώων και τον περιορισμό της εντατικής κτηνοτροφίας έχει μετατραπεί σε βασικό σημείο κριτικής από την πλευρά των Ρεπουμπλικανών.

Το 2021, ο Δημοκρατικός υποψήφιος ίδρυσε την οργάνωση Climate Refarm, η οποία υποστήριζε τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος. Παράλληλα, είχε εκφράσει τη στήριξή του σε πρόταση για την απαγόρευση λειτουργίας σφαγείου αρνιών στο Ντένβερ, η οποία τελικά απορρίφθηκε το 2024.

Οι Ρεπουμπλικανοί αξιοποιούν αυτές τις θέσεις για να ασκήσουν πίεση στον αντίπαλό τους, ιδιαίτερα επειδή η συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια διαθέτει σημαντική δραστηριότητα στον κτηνοτροφικό τομέα, στην παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων και στη βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος.

Ο Rutinel, από την πλευρά του, επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από τις προσωπικές του επιλογές στο κόστος διαβίωσης.

Στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας έχει αρχίσει να εμφανίζεται καταναλώνοντας τάκος με μοσχαρίσιο κρέας, ενώ απορρίπτει την άποψη ότι οι ψηφοφόροι ενδιαφέρονται πρωτίστως για τις διατροφικές συνήθειες ενός υποψηφίου.

«Δεν νομίζω ότι οι κάτοικοι του Κολοράντο ενδιαφέρονται για το τι υπάρχει στο δικό μου πιάτο. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται περισσότερο για το τι υπάρχει στο δικό τους», δήλωσε στο Associated Press.

Ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του επιμένει, ωστόσο, ότι η αντιπαράθεση δεν αφορά το τι επιλέγει να τρώει προσωπικά ο Rutinel, αλλά τις πολιτικές που ενδεχομένως θα προωθήσει.

«Δεν με ενδιαφέρει τι τρώει ο ίδιος. Με ενδιαφέρει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει την κυβερνητική εξουσία για να κάνει όλους τους άλλους να τρώνε με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε ο Evans.

Από την Αϊόβα μέχρι την Αριζόνα, οι διατροφικές επιλογές στο μικροσκόπιο

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στο Τέξας και στο Κολοράντο. Αντίστοιχες αντιπαραθέσεις καταγράφονται και σε άλλες πολιτείες, όπου η παραγωγή κρέατος αποτελεί σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας.

Στην Αϊόβα, μία από τις σημαντικότερες περιοχές χοιροτροφίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επικρίνει τη Δημοκρατική Lindsay James για παλαιότερη τοποθέτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, το 2020 είχε εκφράσει μέσω Facebook τη στήριξή της στην πρωτοβουλία «Meatless May», η οποία ενθαρρύνει τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση κρέατος.

Η συγκεκριμένη αναφορά χρησιμοποιείται πλέον στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να συνδέσουν την υποστήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών με αρνητική στάση απέναντι στην τοπική κτηνοτροφική παραγωγή.

Ανάλογες επιθέσεις αντιμετωπίζει στην Αριζόνα ο Δημοκρατικός Amish Shah, εξαιτίας της μακροχρόνιας επιλογής του να ακολουθεί χορτοφαγική διατροφή, αλλά και της δραστηριοποίησής του υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων.

Η συζήτηση έχει επεκταθεί ακόμη και σε νέες τεχνολογίες παραγωγής τροφίμων, όπως το κρέας εργαστηριακής καλλιέργειας.

Η Ρεπουμπλικανή υποψήφια για τη Γερουσία Ashley Hinson κατηγόρησε τον Δημοκρατικό αντίπαλό της Josh Turek ότι αντιτάχθηκε σε νομοσχέδιο που προέβλεπε την απαγόρευση πώλησης κρέατος εργαστηριακής καλλιέργειας στην Αϊόβα.

«Θα προτιμούσε κρέας που προέρχεται από εργαστήριο αντί για τις οικογενειακές μας φάρμες», υποστήριξε η Hinson σε προεκλογική συγκέντρωση.

Η τοποθέτηση αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο η αντιπαράθεση για την τεχνολογία τροφίμων και τις διατροφικές συνήθειες συνδέεται με την προστασία της παραδοσιακής αγροτικής παραγωγής.

Το μοσχαρίσιο ακριβαίνει κατά 22% και πιέζει τα νοικοκυριά

Πίσω από τις προεκλογικές εμφανίσεις με μπέργκερ, μπριζόλες και τάκος βρίσκεται ένα ουσιαστικό οικονομικό πρόβλημα: η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών του μοσχαρίσιου κρέατος, η οποία επιβαρύνει τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) που επικαλείται το Associated Press, η μέση τιμή του μοσχαρίσιου κιμά έφτασε τον Σεπτέμβριο στα 6,79 δολάρια ανά λίβρα.

Τον Ιανουάριο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η αντίστοιχη τιμή διαμορφωνόταν στα 5,55 δολάρια ανά λίβρα.

Η διαφορά αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 22%, σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι τιμές των τροφίμων αποτελούν άμεσο και καθημερινό δείκτη της ακρίβειας για τα αμερικανικά νοικοκυριά.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιχείρησε να περιορίσει το κόστος διευκολύνοντας τις εισαγωγές μοσχαρίσιου κρέατος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις προμήθειες από την Αργεντινή, την οποία κυβερνά στενός πολιτικός σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πολιτική προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ των Αμερικανών κτηνοτρόφων, οι οποίοι είδαν αρνητικά την ενίσχυση των εισαγωγών.

Παράλληλα, οι παρεμβάσεις αυτές δεν οδήγησαν στην επιθυμητή αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι εισαγωγές από την Αργεντινή και οι ευθύνες για την ακρίβεια

Η διατήρηση των υψηλών τιμών δημιουργεί ένα διαφορετικό πεδίο αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα σε πολιτείες όπου οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη οικονομική και κοινωνική σημασία.

Οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια των καταναλωτών, ασκώντας κριτική στους Ρεπουμπλικανούς για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Στο Μισισίπι, η Cindy Hyde-Smith βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης, καθώς διαθέτει η ίδια κτηνοτροφική δραστηριότητα και έχει διατελέσει επικεφαλής της αρμόδιας αγροτικής υπηρεσίας της πολιτείας.

Από την πλευρά της, η προεκλογική της ομάδα απορρίπτει την κριτική και αποδίδει την ευθύνη για τις υψηλές τιμές στους Δημοκρατικούς και στις οικονομικές επιλογές της προηγούμενης κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν.

Έτσι, το ζήτημα της τιμής του μοσχαρίσιου έχει εξελιχθεί σε μέρος της ευρύτερης πολιτικής αντιπαράθεσης για το κόστος ζωής, την αγροτική παραγωγή και τις οικονομικές επιλογές των δύο κομμάτων.

Η συζήτηση δεν περιορίζεται πλέον στο εάν οι υποψήφιοι καταναλώνουν κρέας ή ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή. Επεκτείνεται στις πολιτικές που επηρεάζουν την παραγωγή τροφίμων, στις εισαγωγές και στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Το κρέας έχει μετατραπεί σε ένα ασυνήθιστο, αλλά ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο πολιτικό σύμβολο ενόψει των αμερικανικών ενδιάμεσων εκλογών.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, η υπεράσπιση της κρεοφαγίας συνδέεται με την παράδοση, την αγροτική οικονομία και τον τρόπο ζωής πολλών τοπικών κοινωνιών. Για τους Δημοκρατικούς, οι υψηλές τιμές του μοσχαρίσιου αποτελούν ένα ακόμη παράδειγμα της οικονομικής πίεσης που δέχονται τα νοικοκυριά.

Και όσο η ακρίβεια παραμένει στην καθημερινότητα των Αμερικανών, ακόμη και το περιεχόμενο ενός πιάτου μπορεί να αποκτά μεγαλύτερη προεκλογική σημασία από ένα συνηθισμένο πολιτικό σύνθημα.