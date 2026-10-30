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Με νέες ανατιμήσεις στα ράφια των καταστημάτων και μεγαλύτερη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς πλησιάζει η φετινή χριστουγεννιάτικη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα παιχνίδια, μία από τις σημαντικότερες κατηγορίες της εορταστικής κατανάλωσης, βρίσκονται στο επίκεντρο των αυξήσεων, καθώς οι δασμοί στις κινεζικές εισαγωγές και η ενεργειακή κρίση έχουν αυξήσει σημαντικά το κόστος για τους κατασκευαστές και τους εμπόρους.

Τον Σεπτέμβριο, οι τιμές των παιχνιδιών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 6,6%, ενώ μόνο μέσα σε έναν μήνα ενισχύθηκαν κατά 4,2%, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση. Πρόκειται για ανατιμήσεις που ξεπερνούν εκείνες άλλων κατηγοριών καταναλωτικών προϊόντων, σε μια περίοδο κατά την οποία η ακρίβεια εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγοραστικές αποφάσεις των Αμερικανών.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των Χριστουγέννων, καθώς οι οικογένειες καλούνται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες για δώρα, την ώρα που οι υψηλοί λογαριασμοί ενέργειας περιορίζουν το διαθέσιμο εισόδημά τους.

Γιατί τα παιχνίδια ακριβαίνουν περισσότερο

Η βιομηχανία παιχνιδιών είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις διεθνείς οικονομικές αναταράξεις, καθώς μεγάλο μέρος της παραγωγής που προορίζεται για την αμερικανική αγορά πραγματοποιείται στην Κίνα.

Η εξάρτηση αυτή σημαίνει ότι οποιαδήποτε μεταβολή στους εμπορικούς δασμούς επηρεάζει άμεσα το κόστος εισαγωγής και, τελικά, τις τιμές λιανικής.

Παράλληλα, πολλά παιχνίδια κατασκευάζονται από πλαστικά και άλλα υλικά που συνδέονται με το πετρέλαιο. Η άνοδος των τιμών του αργού, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό, αυξάνει το κόστος των πρώτων υλών.

Στην επιβάρυνση προστίθενται οι υψηλότερες δαπάνες μεταφοράς, καθώς τα ακριβότερα καύσιμα επηρεάζουν τόσο τις θαλάσσιες μεταφορές όσο και τη διανομή των προϊόντων στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ο συνδυασμός δημιουργεί διπλή πίεση στην παραγωγή και στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να αποφασίσουν ποιο μέρος του πρόσθετου κόστους θα απορροφήσουν και ποιο θα μετακυλίσουν στους καταναλωτές.

Οι επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης δεν θεωρούνται πρόσκαιρες, καθώς οι υψηλές τιμές των πρώτων υλών και των μεταφορών ενδέχεται να επηρεάζουν τον κλάδο για αρκετά ακόμη τρίμηνα.

Οι δασμοί του 2025 στον χριστουγεννιάτικο λογαριασμό

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των σημερινών ανατιμήσεων είναι ότι αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό εμπορικές αποφάσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Οι δασμοί που επέβαλε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από την Κίνα είχαν φτάσει αρχικά έως το 145%, προτού περιοριστούν στο 30% τον Μάιο του 2025.

Ακολούθησαν νέες κινήσεις αποκλιμάκωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι οι μειώσεις πέρασαν αμέσως στις τελικές τιμές.

Η αγορά παιχνιδιών λειτουργεί με μεγάλο χρονικό ορίζοντα παραγγελιών. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς καθορίζουν αρκετούς μήνες νωρίτερα τα προϊόντα και τις τιμές που θα διαθέσουν κατά την εορταστική περίοδο.

Έτσι, μεγάλο μέρος των φετινών χριστουγεννιάτικων τιμών είχε διαμορφωθεί όταν οι δασμοί βρίσκονταν σε υψηλότερα επίπεδα.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Basic Fun, η οποία διαθέτει δημοφιλή παιχνίδια όπως τα φορτηγάκια Tonka και τα Care Bears. Η εταιρεία είχε ήδη ενσωματώσει το αυξημένο κόστος εισαγωγών στον σχεδιασμό της φθινοπωρινής περιόδου.

Ακόμη και εάν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας βελτιωθούν, η αποκλιμάκωση των τιμών αναμένεται να απαιτήσει χρόνο, ιδιαίτερα εφόσον παραμείνουν υψηλές οι ενεργειακές δαπάνες.

Mattel και Hasbro απέναντι στο αυξημένο κόστος

Οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στους μικρότερους εισαγωγείς. Ακόμη και οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Η Mattel, κατασκευάστρια της Barbie, έχει επισημάνει τις επιπτώσεις που προκαλεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στο κόστος παραγωγής, ενώ οι εμπορικοί δασμοί αποτελούν πρόσθετη επιβάρυνση.

Αντίστοιχα, η Hasbro έχει αναφερθεί στην ανάγκη απορρόφησης μέρους των αυξήσεων, προκειμένου να περιοριστεί η μεταφορά τους στις τιμές των προϊόντων.

Για τις μεγάλες εταιρείες, η πρόκληση είναι διπλή: να προστατεύσουν την κερδοφορία τους χωρίς να περιορίσουν τη ζήτηση σε μια ιδιαίτερα σημαντική εμπορική περίοδο.

Οι αυξήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά τα παιχνίδια. Ανατιμήσεις καταγράφονται επίσης σε ενδύματα και υποδήματα, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για το συνολικό κόστος των χριστουγεννιάτικων αγορών.

Η ακρίβεια και η πολιτική πίεση στον Τραμπ

Η εξέλιξη των τιμών αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, καθώς το κόστος ζωής παραμένει κεντρικό ζήτημα της αμερικανικής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Σε δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 5 Οκτωβρίου, μόλις το 21% των ερωτηθέντων ενέκρινε τους χειρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ενώ το 67% εξέφρασε αρνητική άποψη.

Η αύξηση των τιμών στα παιχνίδια αποκτά έτσι και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς οι δασμοί που παρουσιάστηκαν ως εργαλείο προστασίας της αμερικανικής παραγωγής επιβαρύνουν παράλληλα το κόστος εισαγόμενων καταναλωτικών αγαθών.

Για τα νοικοκυριά, πάντως, το ζητούμενο είναι περισσότερο πρακτικό. Η ίδια χριστουγεννιάτικη λίστα αγορών απαιτεί πλέον περισσότερα χρήματα, περιορίζοντας τις δυνατότητες δαπανών για άλλα προϊόντα.

Εφόσον η ενεργειακή κρίση παραταθεί και οι εμπορικές επιβαρύνσεις διατηρηθούν, οι ανατιμήσεις ενδέχεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν την αγορά παιχνιδιών και μετά το τέλος της εορταστικής περιόδου.