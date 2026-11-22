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Δυναμική επιστροφή στις κινηματογραφικές αίθουσες πραγματοποίησε το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping», συγκεντρώνοντας 120 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής του. Πρόκειται για την ισχυρότερη πρεμιέρα της δημοφιλούς δυστοπικής κινηματογραφικής σειράς εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εισπράξεις της νέας παραγωγής της Lionsgate Studios έφτασαν τα 225 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον του κοινού για το σύμπαν των Hunger Games παραμένει ισχυρό.

Η νέα ταινία αποτελεί το έκτο κεφάλαιο του κινηματογραφικού franchise, το οποίο ξεκίνησε το 2012 και έχει συγκεντρώσει συνολικά περισσότερα από 3,4 δισ. δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, σύμφωνα με τη Lionsgate.

Η ιστορία του Χέιμιτς Άμπερναθι 24 χρόνια πριν από την Κάτνις

Η δράση του «Sunrise on the Reaping» εκτυλίσσεται 24 χρόνια πριν από τα γεγονότα της αρχικής ταινίας Hunger Games και επικεντρώνεται στον 16χρονο Χέιμιτς Άμπερναθι.

Ο χαρακτήρας είχε παρουσιαστεί στην πρώτη ταινία ως μέντορας της Κάτνις Έβερντιν, της ηρωίδας που βρέθηκε στο επίκεντρο της αρχικής κινηματογραφικής ιστορίας.

Στη νέα παραγωγή, το κοινό παρακολουθεί τον νεαρό Χέιμιτς να αναγκάζεται να συμμετάσχει στους 50ούς Αγώνες Πείνας, σε μια ιστορία που φωτίζει το παρελθόν του και τα γεγονότα που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ της Σούζαν Κόλινς, δημιουργού της λογοτεχνικής σειράς που αποτέλεσε τη βάση για την κινηματογραφική επιτυχία.

Ξεπέρασε τις προβλέψεις παρά τον ανταγωνισμό του GTA VI

Η επιτυχία της πρεμιέρας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς η ταινία βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανταγωνιστή από τη βιομηχανία του gaming: το πολυαναμενόμενο Grand Theft Auto VI, που κυκλοφόρησε στις 19 Νοεμβρίου.

Ο Ντάνιελ Λόρια, διευθυντής σύνταξης της εταιρείας Boxoffice Pro, η οποία παρέχει στοιχεία και αναλύσεις για την κινηματογραφική βιομηχανία, είχε προβλέψει ότι το «Sunrise on the Reaping» θα συγκέντρωνε τουλάχιστον 100 εκατ. δολάρια στην εγχώρια αγορά κατά το πρώτο Σαββατοκύριακο.

Η ίδια η Lionsgate διατηρούσε πιο συγκρατημένες προσδοκίες, τοποθετώντας την εκτίμησή της στα 80 εκατ. δολάρια.

Τελικά, οι εισπράξεις ξεπέρασαν κατά 40 εκατ. δολάρια την πρόβλεψη του στούντιο.

Ο Λόρια είχε επισημάνει ότι η κυκλοφορία του νέου GTA θα μπορούσε να αποσπάσει σημαντικό μέρος του ανδρικού κοινού ηλικίας 15 έως 45 ετών, μιας δημογραφικής ομάδας ιδιαίτερα σημαντικής για την εμπορική πορεία της ταινίας.

«Μιλάμε για την κυκλοφορία του μεγαλύτερου βιντεοπαιχνιδιού στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Αυτό θα απορροφήσει ένα τεράστιο μέρος των ανδρών ηλικίας 15 έως 45 ετών», είχε δηλώσει.

Παρά τις ανησυχίες, η νέα ταινία κατάφερε να προσελκύσει μαζικά το κοινό στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Lionsgate πήρε το αίμα της πίσω μετά τη χλιαρή πρεμιέρα του 2023

Η εμπορική πορεία των τελευταίων παραγωγών της σειράς δεν ήταν πάντοτε εξίσου εντυπωσιακή.

Το προηγούμενο κεφάλαιο, «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes», είχε πραγματοποιήσει πρεμιέρα με 44,6 εκατ. δολάρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά τον Νοέμβριο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rentrak.

Η επίδοση εκείνη θεωρήθηκε σχετικά συγκρατημένη για ένα franchise με τόσο ισχυρό ιστορικό επιτυχιών.

Αυτή τη φορά, η Lionsgate επέλεξε να επενδύσει σε μια ιστορία που επικεντρώνεται σε έναν ήδη γνωστό και δημοφιλή χαρακτήρα, εκτιμώντας ότι η επιστροφή του Χέιμιτς θα προσέλκυε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους θαυμαστές της σειράς.

Η στρατηγική φαίνεται να απέδωσε, καθώς η νέα ταινία πέτυχε κατά το άνοιγμά της υπερδιπλάσιες εισπράξεις από την παραγωγή του 2023.

Θετική ανταπόκριση από το κοινό και ισχυρό καστ

Πέρα από την εμπορική της επιτυχία, η ταινία εξασφάλισε και θετικές αξιολογήσεις από τους θεατές.

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών CinemaScore, το «Sunrise on the Reaping» απέσπασε βαθμολογία A-, ενώ στο Rotten Tomatoes η βαθμολογία του κοινού έφτασε το 94%.

Για τη νέα παραγωγή, η Lionsgate συγκέντρωσε ένα ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο καστ, με ηθοποιούς όπως ο Τζέσι Πλέμονς, η Γκλεν Κλόουζ, ο Ρέιφ Φάινς, ο Κίραν Κάλκιν και η Ελ Φάνινγκ.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας διαμορφώθηκε περίπου στα 150 εκατ. δολάρια, ποσό που αποτυπώνει το μέγεθος της επένδυσης του στούντιο στην αναβίωση του franchise.

Η ισχυρή εκκίνηση δημιουργεί πλέον προσδοκίες για τη συνολική εμπορική πορεία της ταινίας, αν και η διατήρηση του ενδιαφέροντος τις επόμενες εβδομάδες θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την τελική της επιτυχία.

Στη δεύτερη θέση το «I Play Rocky»

Μεγάλη ήταν η απόσταση που χώρισε το νέο Hunger Games από τις υπόλοιπες κινηματογραφικές κυκλοφορίες του Σαββατοκύριακου.

Στη δεύτερη θέση του box office στις ΗΠΑ και τον Καναδά βρέθηκε η ταινία «I Play Rocky» της Amazon MGM Studios, με εισπράξεις 9,3 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της Rentrak.

Η διαφορά αυτή αναδεικνύει την κυριαρχία του «Sunrise on the Reaping» στην αγορά, με τη Lionsgate να καταγράφει μια από τις σημαντικότερες εμπορικές επιτυχίες της σειράς τα τελευταία χρόνια.

Για ένα κινηματογραφικό franchise που μετρά πλέον έξι ταινίες και περισσότερα από 14 χρόνια παρουσίας στις αίθουσες, το νέο άνοιγμα αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η δυναμική των Hunger Games παραμένει ζωντανή.