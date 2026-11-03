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Με ισχυρή ώθηση από την εκρηκτική άνοδο του τομέα των αρωμάτων και τη στρατηγική αναδιάρθρωση των λειτουργιών της, η Estée Lauder Companies (ELC) κατέγραψε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι το σχέδιο «Beauty Reimagined» θέτει πλέον τις βάσεις για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη κερδοφορία.

Η διοίκηση του ομίλου απέδωσε τα θετικά οικονομικά μεγέθη στην επιτυχημένη μετάβαση από την απλή αποκατάσταση των ρυθμών ανάπτυξης σε μια πιο πειθαρχημένη, διαφοροποιημένη και αποδοτική επιχειρησιακή δομή.

Τα Οικονομικά Μεγέθη: Άρωμα Πολυτέλειας και Διείσδυση στην Κίνα

Ο τομέας των αρωμάτων αποδείχθηκε ο βασικός καταλύτης των επιδόσεων του τριμήνου, σημειώνοντας κατακόρυφη οργανική αύξηση πωλήσεων κατά 20%. Ο όμιλος κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την αυξημένη παγκόσμια ζήτηση τόσο στην κατηγορία πολυτελείας όσο και στην κατηγορία κύρους, με εμπορικά σήματα-σημαίες όπως η Le Labo και η TOM FORD να ηγούνται της κούρσας.

Παράλληλα, τα αποτελέσματα ανέδειξαν την ανθεκτικότητα του ομίλου σε κομβικές αγορές:

Ηπειρωτική Κίνα: Σημειώθηκε οργανική αύξηση πωλήσεων 9% , ξεπερνώντας τον συνολικό ρυθμό της αγοράς και διευρύνοντας το μερίδιο στα καλλυντικά υψηλού κύρους για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο, παρά τις πιέσεις από τη συγκρίσιμη περσινή περίοδο.

Λειτουργικό Περιθώριο: Ενισχύθηκε κατά 480 μονάδες βάσης , ως αποτέλεσμα της λειτουργικής μόχλευσης, της στρατηγικής τιμολόγησης και της αποτελεσματικής εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανάπτυξης των Κερδών (PRGP).

Διαφοροποίηση: Κάθε γεωγραφική περιοχή και τρεις από τις τέσσερις κύριες κατηγορίες προϊόντων παρουσίασαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Στρατηγική «One ELC» και η Προσέλκυση Νέων Καταναλωτών

Στο επίκεντρο του μετασχηματισμού βρίσκεται το νέο επιχειρησιακό μοντέλο «One ELC», το οποίο στοχεύει στην εξάλειψη των οργανωτικών αλληλεπικαλύψεων και της γραφειοκρατίας. Με τη στήριξη τεχνολογικών κολοσσών όπως η Microsoft και η Shopify, η ELC εξορθολογίζει τις υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης δεδομένων, διοχετεύοντας πόρους απευθείας στην καινοτομία και την ενίσχυση της εικόνας των brands.

Στις ΗΠΑ, η διοίκηση δίνει προτεραιότητα στην ανάκτηση του μεριδίου όγκου πωλήσεων. Αξιοποιώντας μάρκες προσβάσιμης πολυτέλειας («εισαγωγικής τιμολογιακής κατηγορίας») όπως η The Ordinary και η M·A·C, ο όμιλος προσελκύει νεότερες ηλικιακές ομάδες, με τη βεβαιότητα ότι η ποιότητα των προϊόντων θα μετατρέψει σταδιακά το μερίδιο όγκου σε μερίδιο συνολικής αξίας.

Ταυτόχρονα, η ELC τοποθετείται επιθετικά στην κατηγορία τιμών υψηλού κύρους στις δυτικές αγορές, πόντο στον οποίο υστερούσε στο παρελθόν, με θετικά πρώτα δείγματα από λανσαρίσματα όπως το Estée Lauder Glimmer και τη συλλογή Cocktails της KILIAN.

Προοπτικές και Επιχειρησιακές Προσαρμογές

Αναθεωρώντας θετικά τις προοπτικές της, η διοίκηση εκτιμά ότι η οργανική αύξηση των καθαρών πωλήσεων θα διαμορφωθεί μεταξύ 4% και 5,5%, με το πρώτο εξάμηνο να εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική έναντι του δευτέρου.

Στο πλαίσιο των κινήσεων επέκτασης, ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά του υπόλοιπου μεριδίου της Forest Essentials, ενισχύοντας τη θέση του στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά πολυτελών καλλυντικών της Ινδίας. Στον αντίποδα, η διοίκηση εργάζεται για την επίλυση μεμονωμένων προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα της Aveda.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, η Estée Lauder Companies παραμένει σε εγρήγορση απέναντι σε αστάθμητους παράγοντες, όπως η μακροοικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, διατηρώντας μια ευέλικτη και πειθαρχημένη στρατηγική διαχείρισης αποθεμάτων για την απόλυτη ευθυγράμμιση της παραγωγής με την πραγματική ζήτηση.