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Σημάδια ότι το σχέδιο ανάκαμψης της Estée Lauder αρχίζει να αποδίδει έστειλαν τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου καλλυντικών, καθώς οι επιδόσεις ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών και έβαλαν τέλος σε τρία διαδοχικά χρόνια υποχώρησης των ετήσιων εσόδων.

Η ιδιοκτήτρια γνωστών brands όπως τα La Mer, Jo Malone London και Kilian Paris ανακοίνωσε έσοδα 3,6 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο της οικονομικής της χρήσης, που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο. Το αποτέλεσμα κινήθηκε υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών.

Παράλληλα, η εταιρεία επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις στο σύνολο του 2027, ενώ αναβάθμισε το guidance για το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο, έναν από τους βασικότερους δείκτες για την πορεία της κερδοφορίας.

Κρίσιμη χρονιά για την ανάκαμψη

Τα αποτελέσματα ολοκληρώνουν μια οικονομική χρήση την οποία η ίδια η Estée Lauder είχε χαρακτηρίσει καθοριστική για την επαναφορά της σε τροχιά ανάπτυξης, μετά τη μεγάλη απώλεια χρηματιστηριακής αξίας των προηγούμενων ετών.

Από το υψηλό που είχε καταγράψει μετά την πανδημία, στις αρχές του 2022, ο όμιλος έχει χάσει περίπου 100 δισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση, καθώς βρέθηκε αντιμέτωπος με ασθενέστερη ζήτηση σε κρίσιμες αγορές και αυξανόμενο ανταγωνισμό στον κλάδο της ομορφιάς.

Από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2025, ο διευθύνων σύμβουλος, Στεφάν ντε Λα Φαβερί, έχει θέσει στο επίκεντρο την αποκατάσταση της κερδοφορίας, με βασικό εργαλείο την αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Estée Lauder επιβεβαίωσε ότι προχωρά σε καθαρή μείωση περίπου 10.000 θέσεων εργασίας, αριθμός που βρίσκεται στο ανώτερο άκρο του εύρους που είχε ανακοινώσει προηγουμένως.

Στροφή σε νεότερους καταναλωτές

Το σχέδιο ανάκαμψης, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην περικοπή του κόστους.

Η Estée Lauder επιχειρεί παράλληλα να ανανεώσει την εικόνα των εμπορικών σημάτων της, να επιταχύνει την κυκλοφορία νέων προϊόντων και να αποκτήσει ισχυρότερη παρουσία στα κανάλια όπου πραγματοποιούν τις αγορές τους οι νεότερες ηλικίες.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, ο όμιλος ενισχύει την παρουσία του σε πλατφόρμες όπως η Amazon και το TikTok Shop, επιδιώκοντας να προσεγγίσει ένα νεότερο καταναλωτικό κοινό και να περιορίσει την εξάρτησή του από τα παραδοσιακά κανάλια πώλησης καλλυντικών.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσπάθεια αρχίζει να αποκτά δυναμική.

«Κλείσαμε τη χρονιά με ισχυρές επιδόσεις, καθώς η οργανική ανάπτυξη των πωλήσεων επιταχύνθηκε στο 5%, καταγράφοντας το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης, παράλληλα με ισχυρότερη κερδοφορία», ανέφερε ο Ντε Λα Φαβερί.

Η επιστροφή των πωλήσεων σε θετική τροχιά, σε συνδυασμό με την αναδιάρθρωση του κόστους και την αναβάθμιση του στόχου για το λειτουργικό περιθώριο, ενισχύει πλέον τις ενδείξεις ότι η Estée Lauder αρχίζει να αφήνει πίσω της μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών.

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