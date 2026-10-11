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Κλασική ή υπερχείλισης, συγκεκριμένου ή ακανόνιστου σχήματος, βαθιά ή ρηχή. Οπως και αν την προτιμά κανείς, η πισίνα αποτελεί μια απαραίτητη για πολλούς πινελιά, αλλά και μια διασκεδαστική πτυχή των καλοκαιρινών διακοπών. Για λιγότερους και… πιο τυχερούς που μπορούν να διαθέτουν στα σπίτια τους είναι, εκτός από όμορφη εικόνα, και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους, όχι μόνο για διασκέδαση, αλλά και για άσκηση.

Η πισίνα αποτελεί ταυτόχρονα και μια μεγάλη, αλλά ιδιαίτερη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται αρκετές εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν καταφέρει να κατακτήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών.

Τα τελευταία χρόνια, άλλωστε, με τα μεγάλα τουριστικά projects που αναπτύσσονται στη χώρα μας, οι απαιτήσεις έχουν αυξηθεί, τα πρότυπα που εφαρμόζονται είναι πιο αυστηρά, έτσι ώστε η μελέτη και κατασκευή μιας πισίνας να είναι υπόθεση πολύ πιο σύνθετη σε σχέση με το παρελθόν.

Η Filpro Ανθόπουλος A.E. είναι μία από τις εξειδικευμένες εταιρείες που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά. Με διαδρομή που προσεγγίζει τον μισό αιώνα, δραστηριοποιείται στη μελέτη, στην κατασκευή, στην ανακατασκευή και τη συντήρηση πισίνας, στην επεξεργασία νερού, στην προμήθεια ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και στην προμήθεια υλικών στήριξης – στερέωσης.

Από το 1979

Αυτή η διαδρομή ξεκίνησε πριν από 47 χρόνια, το 1979, σε μια εποχή που η σχετική αγορά βρισκόταν στα αρχικά της βήματα στη χώρα μας. Λίγο αργότερα, το 1982, εγκαινίασε τη συνεργασία της με τη Filtro S.A., μία από τις σημαντικότερες εταιρείες κατασκευής πισίνας στην Ευρώπη, που εδρεύει στη Γενεύη. Αυτή η συνεργασία άνοιξε νέους δρόμους, αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι η Filpro Ανθόπουλος δεν σταμάτησε να αναπτύσσεται, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και τεχνογνωσίας.

Στο πλαίσιο αυτό και όσο οι δουλειές αυξάνονταν, άλλαξε αρκετές φορές την έδρα των εγκαταστάσεών της προκειμένου να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες απαιτήσεις. Σήμερα οι κεντρικές ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της βρίσκονται στον Αγιο Ιωάννη Ρέντη. Αποτελούνται από ένα κτίριο 5.000 τ.μ., στο οποίο στεγάζονται τα γραφεία, η αποθήκη και το εκθεσιακό κέντρο της εταιρείας, η οποία διαθέτει περισσότερα από 60 άτομα προσωπικό, μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών και εξοπλισμού και στόλο εταιρικών αυτοκινήτων.

8.000 πισίνες

Η εταιρεία κατασκευάζει όλους τους τύπους πισίνας (από μπετόν, προκατασκευασμένες, πολυεστερικές κ.λπ.), καθώς και οποιαδήποτε άλλη υδάτινη διαμόρφωση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πισίνες από μπετόν, οι οποίες είναι πρώτες στις προτιμήσεις των πελατών.

Οπως τονίζεται σχετικά, ομάδα από άρτια καταρτισμένους και εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνίτες με πολλά χρόνια εμπειρίας αναλαμβάνει το έργο εξ ολοκλήρου ή τμήμα αυτού, ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρέχεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που περιλαμβάνει:

■ Κατασκευή ιδιωτικής ή δημόσιας πισίνας κάθε τύπου

■ Υδάτινες διαμορφώσεις, wellness spa, θαλασσοθεραπεία

■ Συστήματα υδρομασάζ, χαμάμ, σάουνα

■ Προμήθεια χημικών για πισίνες

■ Συντήρηση πισίνας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

■ Επεξεργασία νερού για κατοικίες, βιομηχανίες, νοσοκομεία και επαγγελματικούς χώρους

■ Χημικά πρόσθετα για βιομηχανική χρήση

■ Συστήματα στερέωσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις πισίνες, αναλαμβάνουν κάθε έργο από τη μελέτη και τον σχεδιασμό μέχρι την κατασκευή (με λεπτομέρειες υπερχείλισης, καταρράκτη ή skimmer για κάθε μέγεθος και σχήμα πισίνας), προμήθεια επιλεγμένων και υψηλών προδιαγραφών προϊόντων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και επένδυση της πισίνας με πλακάκι, ψηφίδα, liner ή βαφή υψηλής ποιότητας.

Ετσι, η Filpro Ανθόπουλος έχει βάλει τη σφραγίδα της σε περισσότερες από 8.000 πισίνες, χωρητικότητας από 30 έως 3.500 κ.μ., αναλαμβάνοντας τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και άλλες εργασίες. Μεταξύ αυτών και η μεγαλύτερη ιδιωτική πισίνα επιφάνειας 700 τ.μ. και χωρητικότητας 1.400 κ.μ.

Βαριά ονόματα

Ανάμεσα στις χιλιάδες πισίνες που έχει κατασκευάσει η εταιρεία περιλαμβάνονται πολλές για βαριά ονόματα της ξενοδοχειακής αγοράς, όπως «Αστέρας» Βουλιαγμένης, «Χίλτον», όμιλος Grecotel, «Grand Resort Lagonissi», «The Margi» κ.ά. Παράλληλα, σήμερα δίνει το «παρών» και σε μεγάλα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως στο Ελληνικό, όπου έχει αναλάβει να κατασκευάσει τις επίγειες πισίνες του Riviera Tower.

Απόστολος Ανθόπουλος – Χριστίνα Ανθοπούλου

«Η Filpro θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στα έργα υψηλών προδιαγραφών»

Το «business stories» είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους επικεφαλής της εταιρείας Χριστίνα Ανθοπούλου και Απόστολο Ανθόπουλο για την αφετηρία και την εξέλιξη της Filpro Ανθόπουλος, το πλούσιο πελατολόγιό της, καθώς και τις προκλήσεις αυτής της ιδιαίτερης αγοράς.

business stories: Πότε και πώς μπήκαν τα θεμέλια της εταιρείας;

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ: Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 από τον Σωτήρη Ανθόπουλο σε συνεργασία με τον αδελφό του Δημήτρη, σε μια εποχή που η έννοια της ιδιωτικής πισίνας ήταν ακόμη άγνωστη στο ευρύ κοινό. Είχε προηγηθεί, ωστόσο, μια πολυετής πορεία κατά την οποία ο Σωτήρης Ανθόπουλος απέκτησε πολύτιμη τεχνογνωσία. Η επιτυχημένη κατασκευή και λειτουργία της πισίνας για τη μονάδα «Ναυσικά» του «Αστέρα» Βουλιαγμένης ήταν το γεγονός που ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία της Filpro.

b.s.: Καθώς πλέον συμπληρώνει σχεδόν μισό αιώνα, πώς εξελίχθηκε στην πορεία και ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί;

Χρ.ΑνΘ. : Πράγματι, μισός αιώνας. Ευτυχώς, η εταιρεία παραμένει πολύ νεότερη σε νοοτροπία. Το πρώτο μεγάλο βήμα ήταν η συνεργασία με τη Filtro S.A. το 1982, μία από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες της εποχής, η οποία διασφάλισε πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες όταν ο κλάδος στη χώρα μας ήταν ακόμα στα πολύ πρώτα του βήματα. Από τότε η εταιρεία δεν σταμάτησε να εξελίσσεται. Ξεκίνησε σε ένα ημιυπόγειο μόλις 25 τ.μ., συνέχισε σε 140 τ.μ. στην Καλλιθέα, επεκτάθηκε στα 1.500 τ.μ. στην Πειραιώς και έπειτα στα 4.500 τ.μ. που είναι σήμερα στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία πέρασε στη δεύτερη γενιά, καθώς μαζί με τον αδελφό μου αναλάβαμε τη διοίκησή της.

b.s.: Ποια είναι τα πεδία δραστηριότητας και η δυναμική της σήμερα;

Χρ.ΑνΘ.: Δραστηριοποιούμαστε στη μελέτη και κατασκευή πισίνων, σε χώρους ευεξίας, στην επεξεργασία νερού, στην προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, στη συντήρηση εγκαταστάσεων νερού, καθώς και στη διάθεση εξειδικευμένων προϊόντων, όπως χημικά πισίνας, οικοδομικά υλικά, συστήματα στερέωσης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και χημικά πρόσθετα για την προστασία των δικτύων νερού στη βιομηχανία, σε νοσοκομεία κ.α. Η εταιρεία διαθέτει περισσότερους από 60 εργαζομένους και σε συνεργασία με μεγάλα μελετητικά γραφεία, αρχιτέκτονες και κατασκευαστικές εταιρείες αναλαμβάνει έργα σε όλη τη χώρα.

Τα πλεονεκτήματα και η αγορά

b.s.: Τι θα ξεχωρίζατε ως συγκριτικά πλεονεκτήματά της που έχουν λειτουργήσει θετικά για την πορεία της;

ΧΡ.ΑΝΘ.: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας είναι ότι ποτέ δεν αντιμετωπίζουμε το έργο αποσπασματικά. Εχουμε επενδύσει σημαντικά στη γνώση της επεξεργασίας νερού και τη συνεχή εξέλιξη του προσωπικού μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία του συμβάλλει καθοριστικά στην ποιότητα, στην υγιεινή και τη σωστή λειτουργία κάθε εγκατάστασης. Το γεγονός ότι μπορούμε να αναλάβουμε ένα έργο ολοκληρωμένα, από την αρχική μελέτη μέχρι τη μακροχρόνια υποστήριξή του, προσφέρει στον πελάτη αίσθημα ασφάλειας, ταχύτερη επίλυση ζητημάτων και έναν συνεργάτη που αναλαμβάνει ουσιαστικά την ευθύνη του αποτελέσματος.

b.s.: Πώς θα περιγράφατε την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της πισίνας και του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς και τον ανταγωνισμό;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η αγορά της πισίνας στην Ελλάδα παρουσιάζει σημαντική ανάπτυξη, κυρίως χάρη στις επενδύσεις στον τουρισμό. Εξακολουθεί όμως να υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης γύρω από το τι πραγματικά σημαίνει μια σωστά κατασκευασμένη πισίνα. Συχνά επιλέγεται εξοπλισμός ελλιπής και χαμηλής ποιότητας επειδή κοστίζει λιγότερο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η αξιοπιστία, η διάρκεια ζωής και το κόστος λειτουργίας. Είναι απολύτως λογικό ο τελικός χρήστης να δυσκολεύεται να διακρίνει τις διαφορές, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να βασίζονται περισσότερο στο κόστος και λιγότερο στη μακροχρόνια αξία της επένδυσης. Η πισίνα όμως δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής, αλλά υγιεινής, ασφάλειας και σωστής λειτουργίας. Στην Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα που καθορίζουν όλες αυτές τις παραμέτρους, τα οποία εφαρμόζονται σε πολύ περιορισμένο βαθμό στην ελληνική αγορά.

b.s.: Τα τελευταία χρόνια έχουν ολοκληρωθεί ή είναι σε εξέλιξη πολλά μεγάλα ξενοδοχειακά projects. Αυτό πόσο έχει βοηθήσει την αγορά;

ΑΠ.ΑΝΘ.: Εχει βοηθήσει καθοριστικά, καθώς έχει ανεβάσει συνολικά το επίπεδο των απαιτήσεων. Οι επενδυτές πλέον ζητούν ολοκληρωμένες λύσεις με υψηλή αισθητική, αλλά και με πολύ αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές. Η ποιότητα του νερού, η ενεργειακή απόδοση, οι αυτοματισμοί και η βιωσιμότητα αποτελούν πλέον ζητούμενο σε κάθε νέο έργο. Αυτό δημιουργεί ένα πιο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον για εταιρείες που επενδύουν πραγματικά στην τεχνογνωσία και την ποιότητα.

b.s.: Τα δικά σας έργα αφορούν περισσότερο επαγγελματικά ή οικιακά ακίνητα; Αν μπορείτε, πείτε μας κάποια brands που έχετε στο πελατολόγιό σας.

ΑΠ.ΑΝΘ.: Η δραστηριότητά μας είναι ισορροπημένη ανάμεσα στον επαγγελματικό και τον ιδιωτικό τομέα. Συνεργαζόμαστε με μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, τουριστικές μονάδες, αλλά παράλληλα αναλαμβάνουμε και πολλές ιδιωτικές κατοικίες. Στο πελατολόγιό μας συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι Hilton, Intercontinental, One&Only, Ηλιος Α.Ε., καθώς και έργα στο Ελληνικό.

Εμβληματικά έργα

b.s.: Ολα αυτά τα χρόνια έχετε αναλάβει εκατοντάδες έργα. Θα ήθελα να μου αναφέρετε αυτά που χαρακτηρίζετε εμβληματικά για την εταιρεία.

ΑΠ.ΑΝΘ.: Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συνεργασία μας με τον όμιλο Grecotel, όπου έχουμε υλοποιήσει έργα σε αρκετές από τις κορυφαίες ξενοδοχειακές μονάδες του, καθώς και για έργα σε ξενοδοχεία όπως τα «Elounda Beach Hotel & Villas», «Porto Elounda», «Kalimera Kriti Hotel & Village Resort», «Grand Resort Lagonissi», «Club Hotel Casino Loutraki», «Four Seasons Astir Palace». Στον τομέα της επεξεργασίας νερού έχουμε υλοποιήσει έργα για κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες και εταιρείες όπως οι ΦΑΓΕ, Γιώτης, ΔΕΛΤΑ, Καραμολέγκος, Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, Boehringer κ.ά.

b.s.: Ποια σημαντικά projects έχετε σε εξέλιξη αυτή την περίοδο;

ΑΠ.ΑΝΘ.: Αυτή την περίοδο συμμετέχουμε σε έργα-ορόσημα για τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Εχουμε αναλάβει να κατασκευάσουμε τις επίγειες πισίνες του Riviera Tower στο Ελληνικό, συμμετέχουμε στη μελέτη του μεγάλου τουριστικού έργου «Kassiopi Project» στην Κέρκυρα, στο «Blue Iris» της Four Seasons στη Μύκονο, καθώς και στο νέο «AMAN Mykonos», ένα έργο ιδιαίτερα υψηλών απαιτήσεων. Παράλληλα, υλοποιούμε την εντυπωσιακή τριμερή πισίνα μήκους περίπου 170 μέτρων στο «Kalfayan Cove» στην Κεφαλονιά.

b.s.: Είστε ικανοποιημένοι σε σχέση με τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας; Πώς πήγε το 2025 και πώς κινείται η φετινή χρονιά μέχρι τώρα;

ΧΡ.ΑΝΘ.: Είμαστε ικανοποιημένοι από την πορεία της εταιρείας, καθώς τόσο το 2025 όσο και η φετινή χρονιά μέχρι στιγμής κινούνται ανοδικά. Είναι γεγονός ότι το κόστος παραμένει αυξημένο, ιδιαίτερα όταν επιλέγεις να υλοποιείς κάθε έργο χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτή η φιλοσοφία αποδίδει. Βλέπουμε ήδη τα οφέλη της στις σημερινές μας επιδόσεις, ενώ είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ενισχύοντας τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.

b.s.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

ΧΡ.ΑΝΘ.: Το όραμά μας είναι η Filpro να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στα έργα υψηλών προδιαγραφών. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, στην ανάπτυξη του δικτύου μας, στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και τη διαρκή εκπαίδευση της αγοράς.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στη βιωσιμότητα αναπτύσσοντας λύσεις που είναι ολοένα πιο φιλικές προς το περιβάλλον, με έμφαση στις τεχνολογίες επεξεργασίας και εξοικονόμησης νερού, καθώς το μέλλον συνδέεται άρρηκτα με την καινοτομία και την υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων

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