Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην πιο δύσκολη φάση της μπαίνει η προσπάθεια επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, καθώς η Αθήνα προετοιμάζει την επιστροφή του ερευνητικού πλοίου στο Αιγαίο και μαζί τους διπλωματικούς χειρισμούς που θα τη συνοδεύσουν.

Η έκδοση της NAVTEX, που τοποθετείται -χωρίς όμως να προδικάζεται- εντός Οκτωβρίου, αποτελεί το πρώτο βήμα. Το πραγματικό τεστ, όμως, θα αρχίσει όταν το πλοίο βρεθεί ξανά στη θάλασσα και η κυβέρνηση κληθεί να διαχειριστεί την αντίδραση της Τουρκίας, χωρίς να αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων αλλά και χωρίς να οδηγηθούν οι δύο χώρες σε νέα ένταση.

Πρόκειται για μια λεπτή άσκηση ισορροπίας, στην οποία η επιχειρησιακή προετοιμασία συνδέεται πλέον άμεσα με ένα ευρύτερο διπλωματικό παρασκήνιο. Δίαυλοι βρίσκονται ανοιχτοί με την Άγκυρα και την Ουάσιγκτον, η Λευκωσία αναμένει την επανεκκίνηση των ερευνών για να προχωρήσει τις δικές της χρηματοδοτικές υποχρεώσεις, ενώ η γαλλική παρουσία στο έργο προσθέτει ακόμη μία παράμετρο στην εξίσωση.

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο σχεδιάζεται η επόμενη κίνηση της Αθήνας αποτύπωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να μπει σε επιχειρησιακές λεπτομέρειες. «Πιστεύω όμως ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο το καλώδιο μπορεί και πρέπει να προχωρήσει χωρίς να κάνουμε απολύτως καμία έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα», δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη χαρακτηρίζοντας το θέμα «πολύ λεπτό».

Η δύσκολη εξίσωση με την Άγκυρα

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η προετοιμασία για την έκδοση της NAVTEX βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον σχεδιασμό να προβλέπει ότι θα προηγηθούν οι αναγκαίοι διπλωματικοί χειρισμοί με την τουρκική πλευρά.

Η Αθήνα επιμένει σε μια κρίσιμη διάκριση που είναι η ενημέρωση και όχι αίτημα άδειας. Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας με την Άγκυρα, χωρίς να αναγνωρίζει οποιοδήποτε τουρκικό δικαίωμα έγκρισης ή παρεμπόδισης των ερευνών.

Αυτό ακριβώς καθιστά την έξοδο του πλοίου πολύ πιο κρίσιμη από την ίδια την έκδοση της NAVTEX. Η αντίδραση της Τουρκίας και η διαχείριση μιας ενδεχόμενης παρουσίας τουρκικών πλοίων στην περιοχή θα δείξουν εάν η επανεκκίνηση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να επαναληφθεί το σκηνικό έντασης που έχει κρατήσει ουσιαστικά παγωμένες τις έρευνες.

Στο πλαίσιο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η επισήμανση του πρωθυπουργού ότι οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Κάσο περιορίστηκαν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Είναι μια διατύπωση που δείχνει πόσο προσεκτικά μετριέται κάθε επόμενο επιχειρησιακό βήμα.

Η Ουάσιγκτον επιλέγει το παρασκήνιο

Καθοριστικός παράγοντας στους χειρισμούς είναι και η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα δεν συνοδεύτηκε από μια δημόσια και κατηγορηματική τοποθέτηση υπέρ του έργου απέναντι στις τουρκικές αντιδράσεις. Ανέδειξε, όμως, τον τρόπο με τον οποίο η Ουάσιγκτον φαίνεται να προτιμά να διαχειριστεί το ζήτημα.

Ο κ. Ρούμπιο χαρακτήρισε την υπόθεση πολύ ευαίσθητη για να γίνεται δημόσια και παρέπεμψε στην «ιδιωτική διπλωματία» για την αντιμετώπιση ζητημάτων στα οποία εμπλέκονται περισσότερες χώρες.

Η επιλογή αυτή επιτρέπει στις ΗΠΑ να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους τόσο με την Αθήνα όσο και με την Άγκυρα, χωρίς να μετατρέπουν δημοσίως το καλώδιο σε ακόμη ένα πεδίο αντιπαράθεσης με την Τουρκία. Για την ελληνική πλευρά, το ζητούμενο είναι κατά πόσον αυτή η παρασκηνιακή διπλωματία μπορεί να συμβάλει στην ομαλή επανεκκίνηση των ερευνών.

Ταυτόχρονα, η Αθήνα επιχειρεί να ενισχύσει την πολιτική θωράκιση του GSI προβάλλοντας τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του. Όπως επισήμανε ο πρωθυπουργός, «δεν είναι πια ένα ελληνοκυπριακό έργο, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο», ενώ στο τραπέζι παραμένει και η προοπτική μελλοντικής επέκτασης προς το Ισραήλ.

Η Κύπρος περιμένει τη NAVTEX

Η έξοδος του πλοίου αποτελεί όμως προϋπόθεση και για να ξεμπλοκάρουν άλλες εκκρεμότητες του έργου.

Η Λευκωσία έχει συνδέσει τα επόμενα βήματά της με την επανεκκίνηση των ερευνών. Ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός έχει δηλώσει ότι μετά την έκδοση της NAVTEX θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την εκταμίευση των 25 εκατ. ευρώ εντός του έτους.

Η κυπριακή πλευρά αναμένει την ελληνική NAVTEX μέσα στον Οκτώβριο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η καταβολή των 25 εκατ. ευρώ αποτελεί ένα από τα ζητήματα που έχουν επί μήνες επιβαρύνει τις σχέσεις των δύο χωρών γύρω από το έργο.

Το γαλλικό χαρτί

Στην ίδια αλυσίδα εκκρεμοτήτων βρίσκεται και η σχεδιαζόμενη είσοδος της γαλλικής Meridiam στο έργο με ποσοστό 66%.

Η επανέναρξη των ερευνών βυθού περιλαμβάνεται μεταξύ των προϋποθέσεων για την οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον ΑΔΜΗΕ. Η Meridiam βρίσκεται ήδη σε επαφή με τη Nexans και τον Διαχειριστή για την προετοιμασία των επόμενων βημάτων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη γαλλική διάσταση του GSI.

Η παρουσία δύο γαλλικών ομίλων δημιουργεί και έναν πρόσθετο διπλωματικό μοχλό πίεσης για την Αθήνα, σε μια περίοδο κατά την οποία το ζητούμενο δεν είναι μόνο να ξαναρχίσουν οι έρευνες αλλά και η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας του έργου.

Διαβάστε ακόμη

Επενδύσεις: Γιατί funds και millionaires έρχονται τώρα στην Ελλάδα (pics)

Αμυντική βιομηχανία: Από το 25%, στις πραγματικές παραγγελίες και τη μάχη για τα €190 δισ. της Ευρώπης

Πετρέλαιο: Το νέο ενεργειακό σοκ και οι παράγοντες που μπορούν να εκτοξεύσουν ξανά τις τιμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ