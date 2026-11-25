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Μια νέα καταναλωτική δυναμική διαμορφώνεται στην παγκόσμια αγορά κατοικίδιων, με τις γάτες να εξελίσσονται σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τις εξειδικευμένες τροφές και τα προϊόντα περιποίησης μέχρι τα αξεσουάρ και τις υπηρεσίες φροντίδας, η αυξανόμενη παρουσία τους στα νοικοκυριά δημιουργεί ολοένα μεγαλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη στην Ευρώπη, στην Ασία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου οι γάτες κερδίζουν έδαφος έναντι των σκύλων, ενώ η Generation Z αναδεικνύεται σε σημαντική δύναμη για τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου.

Η συνολική αξία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών που σχετίζονται με τις γάτες ξεπερνά πλέον τα 100 δισ. ευρώ, αντανακλώντας την αυξανόμενη προθυμία των καταναλωτών να δαπανούν περισσότερα για τη διατροφή, την υγεία και την καθημερινή φροντίδα των ζώων συντροφιάς.

Ευρώπη: Οι γάτες κυριαρχούν στις δαπάνες για τροφές

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ενίσχυσης του συγκεκριμένου καταναλωτικού ρεύματος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το 2024 περίπου 149 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά, δηλαδή το 49% του συνόλου, διέθεταν τουλάχιστον ένα κατοικίδιο.

Ο συνολικός πληθυσμός ζώων συντροφιάς ανερχόταν σε περίπου 306 εκατομμύρια, με τις γάτες να φτάνουν τα 111 εκατομμύρια, έναντι σχεδόν 91 εκατομμυρίων σκύλων.

Η διαφορά αποτυπώνεται και στην οικονομική αξία των προϊόντων διατροφής. Οι τροφές για γάτες αντιπροσωπεύουν το 50% της αξίας της ευρωπαϊκής αγοράς τροφών κατοικίδιων, έναντι 46% για τις τροφές σκύλων.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι γάτες συγκεντρώνουν το 38,5% των συνολικών δαπανών στην αγορά κατοικίδιων.

Η Γαλλία και η Γερμανία διαθέτουν τους μεγαλύτερους πληθυσμούς γατών στην Ευρώπη, ενώ ιδιαίτερη δυναμική καταγράφεται και στην Ιταλία.

Εκεί, ο αριθμός των γατών στα νοικοκυριά αυξήθηκε από 10,2 εκατομμύρια το 2022 σε περίπου 11 εκατομμύρια το 2025, με την άνοδο των υιοθεσιών να υπολογίζεται σε 4,7%.

Ιαπωνία και Κίνα: Μια αγορά δισεκατομμυρίων

Η οικονομική σημασία της φροντίδας των γατών είναι εξίσου εμφανής στην Ασία.

Στην Ιαπωνία, η αγορά που σχετίζεται με τις γάτες εκτιμάται ότι άγγιξε το 2026 τα 3 τρισ. γιεν, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 17 δισ. ευρώ.

Το 2025 οι Ιάπωνες είχαν περίπου 8,8 εκατομμύρια γάτες, έναντι 6,8 εκατομμυρίων σκύλων.

Το οικονομικό αποτύπωμα είναι σημαντικό και σε επίπεδο νοικοκυριού, καθώς η μέση συνολική δαπάνη φροντίδας μιας γάτας κατά τη διάρκεια της ζωής της υπολογίζεται σε 1,8 εκατ. γιεν, περίπου 10.300 ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη δυναμική εμφανίζει η Κίνα, όπου η αγορά προϊόντων και υπηρεσιών για γάτες αναπτύσσεται ταχύτερα από την αντίστοιχη αγορά για σκύλους.

Στα αστικά κέντρα της χώρας καταγράφονται 72,9 εκατομμύρια γάτες, έναντι 53,4 εκατομμυρίων σκύλων.

Παράλληλα, η αξία της αγοράς που αφορά στις γάτες αυξάνεται κατά 5,2%, όταν η αντίστοιχη ανάπτυξη για τους σκύλους διαμορφώνεται στο 3,2%.

ΗΠΑ: Η Gen Z αλλάζει τον χάρτη των ιδιοκτητών κατοικίδιων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αυξημένη δημοτικότητα των γατών συνδέεται με μια ενδιαφέρουσα δημογραφική μεταβολή: την εντονότερη παρουσία των νεαρών ανδρών μεταξύ των ιδιοκτητών.

Τα αμερικανικά νοικοκυριά που διαθέτουν γάτα έχουν φτάσει τα 53 εκατομμύρια, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 39% του συνόλου, με αύξηση 5% μεταξύ 2024 και 2025.

Παράλληλα, από το 2018 το ποσοστό των νοικοκυριών που φιλοξενούν τουλάχιστον τρεις γάτες έχει ενισχυθεί κατά 45%.

Οι άνδρες αποτελούν πλέον το 43% των ιδιοκτητών γάτας στις ΗΠΑ, ενώ μεταξύ των καταναλωτών της Generation Z καταγράφηκε αύξηση 27% στην υιοθέτηση γατών μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Η μεταβολή αυτή προσθέτει νέα χαρακτηριστικά στη ζήτηση, διευρύνοντας το κοινό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή τροφών, αξεσουάρ και προϊόντων φροντίδας κατοικίδιων.