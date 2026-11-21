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Ριζικά αλλάζει η διαφημιστική στρατηγική των μεγαλύτερων ομίλων καταναλωτικών αγαθών παγκοσμίως, καθώς ολοένα μεγαλύτερο μέρος των διαφημιστικών προϋπολογισμών κατευθύνεται προς τους δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου, τους γνωστούς influencers. Πίσω από αυτή τη στροφή βρίσκεται η προσπάθεια των καθιερωμένων εμπορικών σημάτων να προστατεύσουν τα μερίδια αγοράς τους από νεότερους και πιο ευέλικτους ανταγωνιστές, οι οποίοι έχουν μάθει να κερδίζουν την προσοχή των καταναλωτών μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζουν οι Financial Times, οι πολυεθνικές επενδύουν πλέον συστηματικά σε καμπάνιες με influencers, επιδιώκοντας να αποκτήσουν ισχυρότερη παρουσία στις ψηφιακές πλατφόρμες και να προσεγγίσουν κυρίως τη Γενιά Ζ, δηλαδή όσους γεννήθηκαν από το 1997 έως το 2012.

Η αλλαγή αυτή δεν περιορίζεται στον τρόπο προβολής των προϊόντων, αλλά αντανακλά μια βαθύτερη μετατόπιση στις καταναλωτικές συνήθειες και στον τρόπο με τον οποίο οι νεότερες ηλικίες ανακαλύπτουν, αξιολογούν και επιλέγουν εμπορικά σήματα.

Οι μικρές εταιρείες κερδίζουν έδαφος από τις παραδοσιακές μάρκες

Τα τελευταία δέκα χρόνια, οι μεγαλύτερες εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν νέο τύπο ανταγωνισμού. Πρόκειται για ανερχόμενες επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές και αξιοποιούν αποτελεσματικότερα τα social media για να προσεγγίσουν το νεανικό κοινό.

Οι εταιρείες αυτές, παρά το σχετικά περιορισμένο μέγεθός τους, καταφέρνουν να αποσπούν σημαντικό μέρος της ανάπτυξης της αγοράς, αξιοποιώντας τη δυναμική των ψηφιακών κοινοτήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Bain, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times, οι ανερχόμενες αυτές μάρκες αντιπροσωπεύουν το 40% της ανάπτυξης του κλάδου καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ, παρότι το συνολικό μερίδιο αγοράς τους παραμένει χαμηλότερο από 2%.

Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στους παραδοσιακούς ομίλους, οι οποίοι αναζητούν τρόπους να ανακτήσουν την επιρροή τους, προσαρμόζοντας τη διαφημιστική τους στρατηγική στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας.

Unilever και L’Oréal επιστρατεύουν από 500.000 influencers

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νέας στρατηγικής αποτελεί η Unilever, η οποία έχει αυξήσει εντυπωσιακά τον αριθμό των δημιουργών περιεχομένου με τους οποίους συνεργάζεται.

Υπό την καθοδήγηση του διευθύνοντος συμβούλου Φερνάντο Φερνάντεζ, ο οποίος είχε δηλώσει πέρυσι ότι επιθυμεί να υπάρχει «ένας influencer σε κάθε ταχυδρομικό κώδικα», ο όμιλος έχει δημιουργήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακής προώθησης.

Σήμερα, η Unilever συνεργάζεται με περίπου 500.000 influencers, αριθμός επταπλάσιος σε σχέση με εκείνον που κατέγραφε πριν από δύο χρόνια.

Η έκταση της στρατηγικής αυτής αποτυπώνεται και στις καμπάνιες της εταιρείας που συνδέονται με μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.

Ειδικότερα, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, η Unilever αξιοποίησε περισσότερους από 52.000 διαφορετικούς δημιουργούς περιεχομένου, προκειμένου να ενισχύσει την προβολή των αποσμητικών και των σαμπουάν της.

Ανάλογη κατεύθυνση ακολουθεί και η L’Oréal, ο μεγαλύτερος όμιλος προϊόντων ομορφιάς στον κόσμο.

Η γαλλική πολυεθνική συνεργάζεται πλέον με περίπου 500.000 influencers, έναντι περίπου 140.000 το 2024, καταγράφοντας θεαματική διεύρυνση του δικτύου ψηφιακών συνεργατών της.

Οι κινήσεις αυτές δείχνουν ότι οι δημιουργοί περιεχομένου δεν αποτελούν πλέον συμπληρωματικό εργαλείο προβολής, αλλά αποκτούν κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό των διαφημιστικών εκστρατειών των μεγαλύτερων εμπορικών σημάτων.

Η Γενιά Ζ απομακρύνεται από την παραδοσιακή τηλεόραση

Η μαζική στροφή προς τους influencers συνδέεται άμεσα με τη σταδιακή υποχώρηση της επιρροής των παραδοσιακών διαφημιστικών καναλιών, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Deloitte, το ποσοστό των Αμερικανών καταναλωτών που διατηρούσαν συνδρομή σε καλωδιακή ή δορυφορική τηλεόραση περιορίστηκε στο 49% το 2025, από 63% το 2022.

Η μείωση αυτή αποτυπώνει τη μετατόπιση του κοινού προς τις διαδικτυακές πλατφόρμες, όπου η κατανάλωση περιεχομένου πραγματοποιείται ολοένα συχνότερα μέσω κινητών τηλεφώνων.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η σχέση που αναπτύσσει η Γενιά Ζ με τους δημιουργούς περιεχομένου.

Οι μισοί νέοι της Γενιάς Ζ που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι αισθάνονται μεγαλύτερη σύνδεση με τους influencers των social media παρά με τηλεοπτικές προσωπικότητες ή ηθοποιούς.

Το στοιχείο αυτό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό γιατί οι πολυεθνικές αναζητούν πλέον τρόπους να ενσωματώσουν τους δημιουργούς περιεχομένου στην επικοινωνιακή τους στρατηγική.

Οι influencers διαθέτουν ήδη διαμορφωμένο κοινό, το οποίο παρακολουθεί συστηματικά τις δημοσιεύσεις τους και συχνά αντιμετωπίζει τις προτάσεις τους ως πιο προσωπικές σε σχέση με τα παραδοσιακά διαφημιστικά μηνύματα.

Από τη Nestlé έως την Coca-Cola: Η μάχη μεταφέρεται στο TikTok και το Instagram

Η νέα πραγματικότητα έχει κινητοποιήσει σχεδόν το σύνολο των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου.

Όμιλοι όπως η General Mills, η Nestlé, η Procter & Gamble και η Coca-Cola διαθέτουν πλέον σημαντικά ποσά σε διαφημιστικές εκστρατείες που βασίζονται σε συνεργασίες με δημιουργούς περιεχομένου.

Οι πλατφόρμες που συγκεντρώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το TikTok και το Instagram, καθώς επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να προσεγγίζουν τους καταναλωτές μέσα από το περιεχόμενο που ήδη παρακολουθούν καθημερινά.

Η λογική πίσω από τη νέα στρατηγική είναι συγκεκριμένη: οι εταιρείες επιδιώκουν να βρίσκονται εκεί όπου το κοινό αφιερώνει μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου του, δηλαδή στις οθόνες των smartphones.

Με αυτόν τον τρόπο, η προβολή των προϊόντων μεταφέρεται από τα παραδοσιακά διαφημιστικά διαλείμματα στο περιβάλλον της καθημερινής ψηφιακής αλληλεπίδρασης.

Η εξέλιξη αυτή αλλάζει και τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό, καθώς η αποτελεσματικότητα μιας διαφημιστικής καμπάνιας συνδέεται ολοένα περισσότερο με την ικανότητα των εταιρειών να προσελκύουν την προσοχή του κοινού μέσα από τους δημιουργούς περιεχομένου.

Στα 43,9 δισ. δολάρια οι διαφημιστικές δαπάνες μέσω influencers

Η οικονομική διάσταση αυτής της μετατόπισης είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι δαπάνες για διαφημίσεις μέσω δημιουργών περιεχομένου διπλασιάστηκαν μεταξύ 2021 και 2024, φτάνοντας τα 29,5 δισ. δολάρια.

Η ταχύτητα ανάπτυξης της συγκεκριμένης αγοράς αποτυπώνει τη σταδιακή ανακατανομή των διαφημιστικών προϋπολογισμών, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό τους.

Μάλιστα, μελέτη που είχε δημοσιοποιηθεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους προέβλεπε ότι οι διαφημιστικές επενδύσεις μέσω influencers στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να φτάσουν τα 43,9 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2026.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναδεικνύει τη σημασία των social media στη σύγχρονη αγορά καταναλωτικών αγαθών, αλλά και τη δυσκολία των καθιερωμένων εμπορικών σημάτων να διατηρήσουν την παραδοσιακή τους ισχύ χωρίς ισχυρή ψηφιακή παρουσία.

Οι πολυεθνικές επιχειρούν πλέον να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό των μικρότερων εταιρειών αξιοποιώντας τα ίδια εργαλεία που επέτρεψαν στις τελευταίες να αναπτυχθούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Η μάχη για τα μερίδια αγοράς μεταφέρεται έτσι όλο και περισσότερο στα κοινωνικά δίκτυα, με τους influencers να εξελίσσονται σε βασικό παράγοντα της διαφημιστικής στρατηγικής των μεγαλύτερων καταναλωτικών ομίλων παγκοσμίως.