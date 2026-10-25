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Για περισσότερα από 100 χρόνια, το Plaza Hotel αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Νέας Υόρκης. Με την επιβλητική του πρόσοψη στην Πέμπτη Λεωφόρο, δίπλα στο Central Park, έχει συνδεθεί με την πολυτέλεια, την υψηλή κοινωνία και την ιστορία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Τώρα, το ιστορικό ξενοδοχείο ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις συντήρησης της αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

Οι εργασίες αποκατάστασης της πρόσοψης αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, ενώ το ξενοδοχείο προγραμματίζεται να κλείσει τις πόρτες του τον Ιανουάριο του 2027.

Γιατί κλείνει το Plaza Hotel

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης, η ανακαίνιση αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, καθώς αφορά ένα κτίριο με εξαιρετική αρχιτεκτονική και ιστορική σημασία.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι η προστασία του ιστορικού χαρακτήρα του ξενοδοχείου και η ασφάλεια επισκεπτών, εργαζομένων και περαστικών βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, το εγχείρημα αντανακλά την πολυπλοκότητα της συντήρησης ενός κτιρίου με τόσο σημαντική ιστορική και αρχιτεκτονική κληρονομιά, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή στις προδιαγραφές διατήρησης και στη μακροχρόνια προστασία του.

Παράλληλα, η έκταση των εργασιών επιβάλλει λεπτομερή προγραμματισμό και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να τηρηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τα ιστορικά διατηρητέα κτίρια.

Το Plaza συγκαταλέγεται στα Historic Hotels of America, την ιδιαίτερα επιλεγμένη ομάδα των 288 ιστορικών ξενοδοχείων που αναγνωρίζει ο οργανισμός National Trust for Historic Preservation.

Από το 1907 μέχρι σήμερα – Η ιστορία ενός θρύλου

Το Plaza Hotel άνοιξε για πρώτη φορά το 1907 και σύντομα εξελίχθηκε σε σύμβολο της κοσμοπολίτικης Νέας Υόρκης.

Η αρχιτεκτονική του, εμπνευσμένη από τα γαλλικά αναγεννησιακά κάστρα, το έκανε να ξεχωρίζει ανάμεσα στα κτίρια της Πέμπτης Λεωφόρου και να αποτελεί σημείο αναφοράς για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η φήμη του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε ποτέ στην πολυτελή φιλοξενία.

Το Plaza πέρασε στις σελίδες της λογοτεχνίας, εμφανίστηκε σε εμβληματικές κινηματογραφικές παραγωγές και συνδέθηκε με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς σκηνής.

Το ξενοδοχείο έχει τη δική του θέση στον κόσμο του The Great Gatsby, ενώ αποτελεί κεντρικό σκηνικό της αγαπημένης παιδικής σειράς βιβλίων Eloise.

Το ξενοδοχείο του «Home Alone 2» και των σταρ

Για εκατομμύρια θεατές, το Plaza Hotel είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ταινία «Home Alone 2: Lost in New York», όπου ο μικρός Κέβιν ΜακΚάλιστερ ζει μια αξέχαστη περιπέτεια στους πολυτελείς χώρους του.

Στην ταινία εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου.

Το Plaza έχει αποτελέσει επίσης κινηματογραφικό σκηνικό για τις ταινίες «Crocodile Dundee» και «Sleepless in Seattle», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του στη δημοφιλή κουλτούρα.

Ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες που έχουν περάσει από τους χώρους του βρίσκονται οι Beatles, η Λάιζα Μινέλι και ο αρχιτέκτονας Φρανκ Λόιντ Ράιτ.

Έτσι, στη διάρκεια των δεκαετιών, το ξενοδοχείο εξελίχθηκε σε κάτι περισσότερο από έναν προορισμό πολυτελούς διαμονής: σε ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Το θρυλικό απογευματινό τσάι στο Palm Court

Ξεχωριστή θέση στην εμπειρία του Plaza κατέχει το The Palm Court, ο ιστορικός χώρος όπου το απογευματινό τσάι έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές παραδόσεις του ξενοδοχείου.

Για πολλούς επισκέπτες της Νέας Υόρκης, η συγκεκριμένη εμπειρία αποτελεί σχεδόν απαραίτητη στάση, ακόμη και χωρίς διαμονή στο ξενοδοχείο.

Το προγραμματισμένο κλείσιμο από τον Ιανουάριο του 2027 δημιουργεί, επομένως, ένα περιορισμένο χρονικό περιθώριο για όσους επιθυμούν να επισκεφθούν το ιστορικό ξενοδοχείο πριν από την έναρξη των εργασιών.

Η ανακαίνιση φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι η εμβληματική πρόσοψη του Plaza θα διατηρήσει την αρχιτεκτονική της αίγλη για τις επόμενες γενιές.

Μέχρι τότε, όμως, η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει προσωρινά ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα της πολυτελούς φιλοξενίας της.