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Η Meliá Hotels International συνεχίζει τη διεθνή ανάπτυξη της ZEL, του lifestyle ξενοδοχειακού brand που δημιούργησε σε συνεργασία με τον θρύλο του τένις Rafael Nadal, με το επίσημο άνοιγμα του ZEL Cozumel στις 5 Νοεμβρίου 2026. Το resort βρίσκεται στο ομώνυμο νησί της μεξικανικής Καραϊβικής, αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο της ZEL στο Μεξικό και το δεύτερο στην αμερικανική ήπειρο, μετά το ZEL Punta Cana, που άνοιξε τον Μάρτιο του 2025.

Έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση και επανατοποθέτηση του πρώην Meliá Cozumel, το ξενοδοχείο υιοθετεί τη χαρακτηριστική φιλοσοφία φιλοξενίας της ZEL, όπου ο μεσογειακός τρόπος ζωής συναντά τη ζωντάνια της Καραϊβικής. Με τη γαστρονομία, την ευεξία και τις υπαίθριες δραστηριότητες στο επίκεντρο, το ZEL Cozumel προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία διακοπών, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να χαλαρώσουν, να εξερευνήσουν το νησί και να απολαύσουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του προορισμού.

Το ZEL Cozumel εκτείνεται κατά μήκος μιας παραλίας με λευκή άμμο, μήκους περίπου 305 μέτρων, με θέα στα γαλαζοπράσινα νερά της Καραϊβικής. Το all-inclusive resort διαθέτει 209 δωμάτια και σουίτες, με θέα στους κήπους και στη θάλασσα, καθώς και σουίτες ακριβώς μπροστά στην παραλία. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται εννέα Casa ZEL, η ξεχωριστή πρόταση διαμονής του brand για όσους αναζητούν μια πιο αναβαθμισμένη εμπειρία φιλοξενίας. Στους εσωτερικούς χώρους κυριαρχούν τα φυσικά υλικά, οι ζεστές αποχρώσεις και το φυσικό φως, με τον σχεδιασμό να αντλεί έμπνευση από την απλότητα και τη φιλόξενη ατμόσφαιρα των μεσογειακών κατοικιών. Το resort βρίσκεται στη βόρεια ξενοδοχειακή ζώνη του νησιού, λίγα μόλις λεπτά από το αεροδρόμιο και το κέντρο του San Miguel.

«Η ZEL εκφράζει το όραμά μας για μια φιλοξενία εμπνευσμένη από τον μεσογειακό τρόπο ζωής, που αναδεικνύει την ευεξία, τη γαστρονομία και τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις», δήλωσε ο Gabriel Escarrer, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Meliá Hotels International. «Το Cozumel συνδυάζει ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον με μια ζωντανή κουλτούρα, στοιχεία που ταιριάζουν απόλυτα με το πνεύμα του brand μας. Ανυπομονούμε να υποδεχθούμε τους επισκέπτες και να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν τον προορισμό μέσα από τo ZEL Cozumel».

Στα εστιατόρια και τα bars του ZEL Cozumel, η γαστρονομία συνδυάζεται με τη χαλαρή ατμόσφαιρα των διακοπών, με επιλογές για κάθε στιγμή της ημέρας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ένα εστιατόριο με πλούσιο διεθνή μπουφέ και μεγάλη ποικιλία φρέσκων πιάτων, καθώς και το Volcán, που δίνει έμφαση στα ψητά κρέατα, σε έναν χώρο εμπνευσμένο από την παράδοση του asador. Δίπλα στη θάλασσα, το Parda Beach Club συνδυάζει μεσογειακές γεύσεις με την ατμόσφαιρα της Καραϊβικής, ενώ η ζωντανή μουσική και τα DJ sets δίνουν τον ρυθμό από το πρωί έως το βράδυ.

Η ευεξία αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της ZEL, με το resort να διαθέτει δύο πισίνες και ειδικά διαμορφωμένους χώρους χαλάρωσης και αναζωογόνησης. Το AUA Spa προσφέρει μια επιλεγμένη σειρά από μασάζ, περιποιήσεις προσώπου και θεραπείες σώματος, ενώ το Training Studio διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδικά προγράμματα yoga ή διαλογισμού, καθώς και σε ομαδικές αθλητικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης οργανωμένα retreats ευεξίας, προσφέροντας περισσότερες επιλογές για άσκηση, χαλάρωση και αναζωογόνηση. Έτσι, το ZEL Cozumel δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να παραμείνουν δραστήριοι κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, να περάσουν χρόνο στη φύση και να μοιραστούν εμπειρίες.

Η τοποθεσία του ZEL Cozumel προσφέρει στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση στα ιδιαίτερα φυσικά τοπία, την πολιτιστική κληρονομιά και τις δραστηριότητες του νησιού. Το San Miguel, με τα καταστήματα και τα εστιατόριά του, αποτελεί το επίκεντρο της τοπικής ζωής, ενώ η Playa del Carmen, στη Riviera Maya, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με πλοίο. Στο Punta Sur Ecological Park, οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν προστατευόμενα οικοσυστήματα και εντυπωσιακά τοπία, ενώ ο αρχαιολογικός χώρος San Gervasio, ο σημαντικότερος προϊσπανικός αρχαιολογικός χώρος του νησιού, συνδέεται με την ιστορία των Μάγια και τη λατρεία της θεάς Ixchel.

Το Cozumel αποτελεί επίσης σημαντικό προορισμό για τον αθλητικό τουρισμό, φιλοξενώντας διεθνείς διοργανώσεις που προσελκύουν αθλητές και θεατές από όλο τον κόσμο. Η έντονη αθλητική δραστηριότητα του νησιού ταιριάζει με τη φιλοσοφία της ZEL, που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην άσκηση και τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους. Στο πρόγραμμα του 2026 περιλαμβάνονται σημαντικές διοργανώσεις, όπως τα Oceanman Cozumel, Ironman 70.3 Cozumel, GFNY Cozumel και το διεθνώς αναγνωρισμένο Ironman Cozumel, με χιλιάδες συμμετοχές από διαφορετικές χώρες.

Με την παραθαλάσσια τοποθεσία του, την αισθητική που αντλεί έμπνευση από τη Μεσόγειο και τις επιλογές που προσφέρει για γαστρονομία, ευεξία και δραστηριότητες, το ZEL Cozumel σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στη διεθνή ανάπτυξη του brand. Το νέο resort υποδέχεται πλέον τους επισκέπτες του σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Καραϊβικής, απευθυνόμενο σε ταξιδιώτες που αναζητούν διακοπές με έμφαση στις εμπειρίες, τη χαλάρωση και τον δραστήριο τρόπο ζωής.