Ούτε τα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ούτε η υποστήριξη ενός κολοσσού όπως η Sony αποδείχθηκαν αρκετά για να αποτρέψουν μία από τις πιο εντυπωσιακές εμπορικές αποτυχίες στην ιστορία της βιομηχανίας των videogames. Το Concord, ένα φιλόδοξο παιχνίδι που χρειάστηκε χρόνια ανάπτυξης και τεράστιες επενδύσεις, κατάφερε να παραμείνει διαθέσιμο μόλις 14 ημέρες, προτού η εταιρεία αποφασίσει να τερματίσει τη λειτουργία του.

Η περίπτωση του Concord αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία το GTA 6 συγκεντρώνει τεράστιες προσδοκίες και ετοιμάζεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά γεγονότα της αγοράς του gaming.

Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικές όψεις μιας βιομηχανίας στην οποία τα οικονομικά μεγέθη αυξάνονται διαρκώς, χωρίς ωστόσο να υπάρχει καμία εγγύηση ότι μια πολυδάπανη παραγωγή θα καταφέρει να προσελκύσει το κοινό.

Το Concord εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό παράδειγμα του επιχειρηματικού ρίσκου που συνοδεύει τις επενδύσεις στα videogames, ακόμη και όταν πίσω από ένα εγχείρημα βρίσκεται μια εταιρεία με την τεχνογνωσία, τους πόρους και την παγκόσμια παρουσία της Sony.

Οκτώ χρόνια ανάπτυξης και κόστος έως 400 εκατ. δολάρια

Πίσω από το Concord βρισκόταν η Firewalk Studios, ένα στούντιο ανάπτυξης παιχνιδιών που είχε εξαγοραστεί από τη Sony λιγότερο από δύο χρόνια πριν από την κυκλοφορία του τίτλου.

Η συγκεκριμένη εξαγορά αποτελούσε μέρος της προσπάθειας του ιαπωνικού ομίλου να ενισχύσει τη θέση του PlayStation στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά των live-service games.

Πρόκειται για παιχνίδια που λειτουργούν διαρκώς στο διαδίκτυο και στηρίζονται στη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων παικτών, με στόχο τη διατήρηση του ενδιαφέροντός τους για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Το Concord αποτέλεσε μια από τις πιο φιλόδοξες προσπάθειες της Sony σε αυτή την κατηγορία, με την ανάπτυξή του να εκτείνεται σε περίπου οκτώ χρόνια.

Το οικονομικό μέγεθος της επένδυσης ήταν επίσης εντυπωσιακό.

Παρότι η Sony δεν δημοσιοποίησε επίσημα το συνολικό κόστος παραγωγής, οι εκτιμήσεις που κυκλοφόρησαν το τοποθετούσαν μεταξύ 200 και 400 εκατ. δολαρίων.

Εφόσον τα ποσά αυτά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, το Concord συγκαταλέγεται στις πιο δαπανηρές εμπορικές αποτυχίες του κλάδου.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιοριζόταν στο ύψος της επένδυσης. Η εταιρεία επιχειρούσε να διεκδικήσει μερίδιο σε μια αγορά όπου κυριαρχούσαν ήδη πανίσχυροι ανταγωνιστές.

Ο ανταγωνισμός με Fortnite και Overwatch

Όταν το Concord κυκλοφόρησε, οι παίκτες είχαν ήδη στη διάθεσή τους δημοφιλείς τίτλους όπως τα Overwatch, Fortnite, Apex Legends και Call of Duty.

Τα συγκεκριμένα παιχνίδια διέθεταν εδραιωμένες κοινότητες, αναγνωρίσιμους χαρακτήρες και ένα περιβάλλον που οι χρήστες γνώριζαν καλά.

Επιπλέον, αρκετοί ανταγωνιστικοί τίτλοι προσφέρονταν δωρεάν, γεγονός που δημιουργούσε ένα σημαντικό εμπόδιο για τη στρατηγική της Sony.

Η εταιρεία επέλεξε να διαθέσει το Concord στην τιμή των 40 δολαρίων, ζητώντας ουσιαστικά από τους καταναλωτές να πληρώσουν για μια νέα εμπειρία σε μια κατηγορία όπου υπήρχαν ήδη ισχυρές δωρεάν εναλλακτικές.

Παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι λειτουργούσε τεχνικά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δεν κατάφερε να αναδείξει ένα χαρακτηριστικό αρκετά ξεχωριστό ώστε να πείσει τους χρήστες να εγκαταλείψουν τους τίτλους που ήδη προτιμούσαν.

Η περιορισμένη πρωτοτυπία και η απουσία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες για την εμπορική του πορεία.

Μόλις 697 ταυτόχρονοι παίκτες και οριστικό τέλος σε δύο εβδομάδες

Τα πρώτα στοιχεία μετά την κυκλοφορία του Concord έδειξαν ότι η ανταπόκριση του κοινού απείχε δραματικά από τις προσδοκίες.

Οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για πωλήσεις περίπου 25.000 αντιτύπων, αριθμό εξαιρετικά χαμηλό για μια παραγωγή τέτοιου μεγέθους.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική ήταν η εικόνα στην πλατφόρμα Steam, όπου ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονα συνδεδεμένων παικτών δεν ξεπέρασε τους 697.

Τα δεδομένα αυτά καθιστούσαν ιδιαίτερα δύσκολη τη δημιουργία μιας βιώσιμης κοινότητας χρηστών, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχία ενός live-service παιχνιδιού.

Η Sony αντέδρασε με πρωτοφανή ταχύτητα.

Μόλις 14 ημέρες μετά την κυκλοφορία του, ανακοίνωσε τη διακοπή της διάθεσης του Concord και το κλείσιμο των διακομιστών του, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στη δυνατότητα συνέχισης του παιχνιδιού.

Παράλληλα, οι καταναλωτές που το είχαν αγοράσει απέκτησαν τη δυνατότητα να ζητήσουν επιστροφή χρημάτων.

Η απόφαση αυτή επιβεβαίωσε το μέγεθος της εμπορικής αποτυχίας, καθώς ένα παιχνίδι που είχε σχεδιαστεί για πολυετή παρουσία στην αγορά αποσύρθηκε μέσα σε δύο εβδομάδες.

Οι εξελίξεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί.

Λίγο αργότερα, η Sony ανακοίνωσε και το οριστικό κλείσιμο της Firewalk Studios, τερματίζοντας τη λειτουργία του στούντιο που είχε αναλάβει την ανάπτυξη του Concord.

Έτσι, μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες, η ομάδα είχε ολοκληρώσει την κυκλοφορία του πρώτου της παιχνιδιού, είχε παρακολουθήσει την απόσυρσή του και τελικά είχε οδηγηθεί σε παύση λειτουργίας.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ακόμη και οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις του gaming όταν επιχειρούν να εισέλθουν σε ήδη κορεσμένες αγορές.

Η αποτυχία του Concord δεν σημαίνει απαραίτητα ότι επρόκειτο για ένα κακό παιχνίδι. Δείχνει, ωστόσο, ότι η τεχνική αρτιότητα και οι μεγάλες επενδύσεις δεν αρκούν όταν ένα προϊόν αδυνατεί να προσφέρει ουσιαστικό λόγο επιλογής στους καταναλωτές.

Σε μια βιομηχανία όπου ο ανταγωνισμός για τον χρόνο και την προσοχή των παικτών είναι εξαιρετικά έντονος, ακόμη και μια επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων μπορεί να καταλήξει σε εμπορικό αδιέξοδο μέσα σε ελάχιστες ημέρες.