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Διαγωνισμούς που αφορούν τις επιμέρους λειτουργίες των πρώην Βασιλικών Κτημάτων στο Τατόι τρέχουν για το αμέσως επόμενο διάστημα οι υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός για τις υπηρεσίες φύλαξης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των κτιρίων του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου αντιστοιχεί σε 3,22 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών να έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Στο έργο περιλαμβάνονται και οι εγκαταστάσεις και τα έργα υποδομής που βρίσκονται στην περίμετρο του κτήματος (υποσταθμοί, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενές κ.ά.), αρμοδιότητας του ΥΠΠΟ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Σε 3,63 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου επίσης ΦΠΑ αντιστοιχεί ο έτερος διαγωνισμός που δρομολογείται για τις «υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών στους μουσειακούς χώρους του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου». Πρόκειται για τη λειτουργία των τριών μουσειακών χώρων του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου και συγκεκριμένα τη βασιλική έπαυλη, το νέο και το παλαιό βουστάσιο σε μία διαδικασία που θα είναι σε εξέλιξη έως τις 27 Οκτωβρίου.

Η κινητικότητα για την επόμενη μέρα των εγκαταστάσεων έρχεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επίσης από το υπουργείο Πολιτισμού ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων στον ιστορικό πυρήνα του κτήματος. Το συνολικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την αποκατάσταση κτηρίων-μνημείων και τη μετατροπή τους σε μουσειακούς χώρους, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών, αλλά και τη συντήρηση και τεκμηρίωση των αντικειμένων της τέως βασιλικής οικογένειας.

Παράλληλα, προχωρούν και οι διαγωνιστικές διαδικασίες στη β’ φάση αναφορικά με το μεγάλο διαγωνισμό που «τρέχει» το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για την παραχώρηση του δικαιώματος επανάχρησης, ανάπτυξης, ανάδειξης και αξιοποίησης κτιρίων και χώρων εντός του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΕΡ, DIMAND, ELIA Cοrporation (η οποία συνδέεται με τον Γιάννη Μυτιληναίο του πολύ γνωστού Tatoi Club) και REINA Hellenic Properties Capital Partners (η κοινοπραξία της εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων Ηellenic Properties με την Ergon Foods των αδελφών Δούζη) είναι αυτοί που υπέβαλαν την περασμένη άνοιξη ενδιαφέρον στην πρώτη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και περνούν τώρα στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, κατά την οποία θα κληθούν να υποβάλλουν τις δεσμευτικές προσφορές.

Και οι 5 υποψήφιοι περνούν στη β’ φάση. Η παραχώρηση αφορά στην αξιοποίηση 24 κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου αυτών (από τα περίπου 40 που βρίσκονται εντός του κτήματος) εντός του ιστορικού τόπου του πρώην βασιλικού κτήματος Τατοΐου, δίνοντας έμφαση στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση του μνημειακού του χαρακτήρα. Οι προτεινόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν χώρους φιλοξενίας/ξενοδοχεία, εστιατόρια, θερμοκήπιο, οινοποιείο και άλλες δραστηριότητες ήπιας ανάπτυξης. Παράλληλα, δύναται να συμπεριληφθούν και καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με στόχο την αναβίωση του αγροτικού χαρακτήρα του κτήματος, σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και την ιστορική του ταυτότητα, όπως η αναβίωση του αμπελώνα και του ελαιώνα.

* Στην κεντρική φωτογραφία το ανάκτορο του Τατοΐου στην πρώτη του μορφή επί Γεωργίου Α’

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