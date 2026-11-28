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Ένα ακόμη βήμα από τα …πολλά που απαιτούνται για την αδειοδότηση του έργου έκανε ο όμιλος Μεταξά στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας από τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Πολιτισμού την έγκριση, υπό όρους, της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το 5άστερο project άνω των 250 εκατ. ευρώ.

Στους όρους που τίθενται για το έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως «στρατηγική» επένδυση ήδη από το 2019 είναι καταρχάς στο στάδιο της αρχιτεκτονικής μελέτης να ληφθεί μέριμνα, ώστε να υπάρξει η μέγιστη προσαρμογή των κτιριακών εγκαταστάσεων στο φυσικό περιβάλλον με παραλλαγή των βασικών τύπων, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη πανομοιότυπων μονάδων.

Επιπλέον, όλες οι αρχιτεκτονικές μελέτες, οι μελέτες αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και διατηρητέων μνημείων, καθώς και οι λοιπές μελέτες χερσαίων εγκαταστάσεων να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ προς έγκριση.

Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος, δυναμικότητας 1.014 κλινών σε έκταση 1.224 στρεμμάτων, στη θέση Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου, του δήμου Ιεράπετρας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με την ονομασία «CAPE THOLOS – Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι».

Τώρα, η έγκριση έρχεται σε συνέχεια και της σχετικής γνωμοδότησης που είχε προηγηθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ενώ πρόσφατα ο όμιλος Μεταξά προχώρησε και σε αλλαγές στο project, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από τις υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος αφαιρώντας φωτοβολταϊκά που είχαν προβλεφθεί και προτείνοντας ζώνη προστασίας 132 στρεμμάτων.

Το project του Metaxa Hospitality Group, με διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. Ανδρέα Μεταξά και παρουσία 5 δεκαετιών στον κλάδο φιλοξενίας, σε Κρήτη και Σαντορίνη περιλαμβάνει, όπως αναφέρεται στη ΜΠΕ, τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες), όπου εντάσσονται το κεντρικό κτίριο του ξενοδοχείου σε συνδυασμό με ανεξάρτητες μονάδες διαμονής, χώρους εστίασης και αναψυχής, κολυμβητικές δεξαμενές, κοινόχρηστους χώρους καθώς και χώρους στάθμευσης.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ανάπτυξη ενός κέντρου αναζωογόνησης (SPA), ως ειδική τουριστική υποδομή καθώς και ενός κέντρου αθλητικών εγκαταστάσεων. Στόχος είναι η σύνθετη τουριστική ανάπτυξη «για έναν νέο ολιστικό προορισμό υπερ-πολυτελούς φιλοξενίας και «επώνυμων» κατοικιών», όπως αναφέρεται σχετικά για το έργο που έρχεται να προστεθεί και αυτό στο δυναμικό της Κρήτης στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, έστω κι αν παρουσιάζει καθυστερήσεις σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Για το ακίνητο των 1224 στρεμμάτων έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα το 2024 εγκρίνοντας το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με τίτλο «CAPE THOLOS – Σύνθετη Τουριστική Ανάπτυξη στο Λασίθι».

Το αρχικό πλάνο ήταν να γίνει η εκκίνηση των κατασκευαστικών εργασιών εντός του 2026 ώστε το πρώτο κομμάτι της επένδυσης να λειτουργήσει το 2028 με το πλάνο τώρα να έχει μετατεθεί προς τα πίσω. Τo έργο χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο ενότητες, την ενότητα “Luxury Resort”, στην οποία χωροθετείται το ξενοδοχείο 5* με συνολική δυναμικότητα 370 κλινών, κατανεμημένων σε κεντρικό κτίριο και επιμέρους μονάδες, δωμάτια και βίλλες καθώς και την ενότητα “Cape Tholos Residences”, όπου προβλέπονται 58 επιπλωμένες τουριστικές κατοικίες, διαφόρων τυπολογιών (3 έως 5 υπνοδωματίων), όλες με ιδιωτικές πισίνες και θέα προς τη θάλασσα. Ο ίδιος ο όμιλος Μεταξά εκτιμά έως και πέντε χρόνια τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο.

Το Metaxa Hospitality Group, έχει στο χαρτοφυλάκιό του αυτή την στιγμή πάνω από 1.100 δωμάτια και σουίτες στην Κρήτη με τα πεντάστερα Creta Maris Beach Resort στη Χερσόνησο και Club Magic Life Candia Maris στην Αμμουδάρα Ηρακλείου και στη Σαντορίνη με το Santo Collection Resort & Villas. Ο όμιλος εχει κλείσει 50 χρόνια παρουσίας στο χώρο της φιλοξενίας, με έτος ίδρυσης το 1975 από το Νικόλαο Μεταξά.