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Η πολυτέλεια αλλάζει πρόσωπο, καθώς οι καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα εμφανίζονται ολοένα πιο πρόθυμοι να ξοδέψουν χρήματα για ένα ξεχωριστό ταξίδι ή μια πολυτελή διαμονή παρά για την αγορά μιας ακριβής τσάντας ή ενός επώνυμου ενδύματος. Η μετατόπιση αυτή δημιουργεί νέες ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά, με τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους να προσελκύουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, την ώρα που οι ισχυρότεροι οίκοι μόδας αντιμετωπίζουν πιέσεις.

Η αλλαγή αποτυπώνεται με ιδιαίτερα έντονο τρόπο στις χρηματιστηριακές επιδόσεις του 2026. Οι μετοχές των Marriott International, Hilton Worldwide, Hyatt Hotels, Accor και InterContinental Hotels καταγράφουν μέση άνοδο 25% από την αρχή του έτους, ενώ στον αντίποδα οι LVMH, Hermès και Kering εμφανίζουν συνολική υποχώρηση 37%.

Η απόσταση μεταξύ των δύο κλάδων δεν περιορίζεται στις χρηματιστηριακές αποδόσεις. Επηρεάζει πλέον και τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν τις μελλοντικές τους προοπτικές.

Για χρόνια, οι μεγάλοι όμιλοι ειδών πολυτελείας απολάμβαναν υψηλότερους πολλαπλασιαστές αποτίμησης σε σχέση με τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, χάρη στην ισχύ των εμπορικών τους σημάτων και στα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας.

Τους τελευταίους μήνες, όμως, η παραδοσιακή αυτή σχέση έχει αντιστραφεί. Η αδυναμία της κινεζικής αγοράς και η υποχώρηση της ζήτησης για ακριβά είδη μόδας προκαλούν επιφυλάξεις, ενώ οι προοπτικές της πολυτελούς φιλοξενίας εμφανίζονται περισσότερο ελκυστικές.

Οι προβλέψεις για την κερδοφορία ενισχύουν την εικόνα αυτή. Τα κέρδη ανά μετοχή των Marriott, Hilton, Hyatt, IHG και Accor εκτιμάται ότι θα αυξάνονται κατά μέσο όρο 20% ετησίως την περίοδο 2025-2028, ρυθμός περίπου διπλάσιος από τον αντίστοιχο που αναμένεται για τους ομίλους πολυτελών προϊόντων.

Η πολυτελής φιλοξενία και η αγορά των 415 δισ. δολαρίων

Παρά τη διαφορετική πορεία τους, οι δύο κλάδοι συγκλίνουν σε έναν ιδιαίτερα κερδοφόρο τομέα: την αγορά των πολυτελών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Τα πολυτελή ξενοδοχεία δημιουργούν ετήσια έσοδα περίπου 200 δισ. δολαρίων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Εάν συνυπολογιστούν η υψηλή γαστρονομία, οι κρουαζιέρες και άλλες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, η συνολική αγορά φτάνει τα 415 δισ. δολάρια.

Το μέγεθος αυτό ξεπερνά οριακά την αγορά των προσωπικών ειδών πολυτελείας, στην οποία οι καταναλωτικές δαπάνες υπολογίζονται σε 408 δισ. δολάρια.

Η σύγκριση αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή στις προτιμήσεις των εύπορων καταναλωτών και εξηγεί γιατί οι ισχυρότεροι οίκοι μόδας αναζητούν μεγαλύτερη παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Η δραστηριοποίηση των εταιρειών πολυτελείας στη φιλοξενία δεν αποτελεί καινούργια στρατηγική.

Ήδη από το 2001, η Bulgari συνεργάστηκε με τη Marriott, ενώ η LVMH δημιούργησε το ξενοδοχειακό σήμα Cheval Blanc το 2006.

Ακολούθησε, το 2019, η εξαγορά της ξενοδοχειακής εταιρείας Belmond έναντι 3,2 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας την παρουσία του γαλλικού ομίλου στην αγορά πολυτελών ταξιδιωτικών εμπειριών.

Παρά τις συγκεκριμένες κινήσεις, ωστόσο, η φιλοξενία παραμένει μικρό μέρος των συνολικών δραστηριοτήτων της LVMH.

Ο όμιλος εντάσσει τα συγκεκριμένα έσοδα στην κατηγορία «λοιπές δραστηριότητες», της οποίας τα καθαρά έσοδα αντιστοιχούσαν πέρυσι σε λιγότερο από το 1% των συνολικών πωλήσεων.

Η περιορισμένη αυτή συμμετοχή καταδεικνύει τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, αλλά και την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει τους οίκους μόδας από τους μεγάλους ξενοδοχειακούς ομίλους.

Marriott και Hilton ενισχύουν τις επενδύσεις στην πολυτέλεια

Οι κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη στροφή των καταναλωτών προς τις εμπειρίες, επιταχύνοντας την ανάπτυξη νέων πολυτελών μονάδων.

Η Marriott διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο πολυτελών ξενοδοχείων και μονάδων lifestyle μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων εισηγμένων ξενοδοχειακών ομίλων.

Η εταιρεία αναθεώρησε πρόσφατα προς τα πάνω την πρόβλεψή της για την αύξηση των εσόδων ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) στο σύνολο του ομίλου κατά το 2026, εξέλιξη που αντανακλά τη θετική δυναμική της δραστηριότητάς της.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθεί και η Hilton, επενδύοντας σημαντικά στη διεύρυνση της παρουσίας της στην υψηλή κατηγορία φιλοξενίας.

Τα δωμάτια πολυτελείας που περιλαμβάνονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της εταιρείας αντιστοιχούν στο 91% της σημερινής δυναμικότητάς της στον συγκεκριμένο τομέα.

Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον υλοποιηθούν τα σχεδιαζόμενα έργα, η Hilton θα μπορούσε να προσεγγίσει τον διπλασιασμό των πολυτελών δωματίων που διαθέτει σήμερα.

Οι επενδύσεις αυτές δείχνουν ότι οι ξενοδοχειακοί όμιλοι δεν αντιμετωπίζουν την αυξημένη ζήτηση ως ένα παροδικό φαινόμενο, αλλά ως μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι εύποροι καταναλωτές προτιμούν ταξίδια αντί για ακριβές τσάντες

Πίσω από τις επενδυτικές επιλογές των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων βρίσκεται μια βαθύτερη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Η απόκτηση εμπειριών φαίνεται να κερδίζει έδαφος έναντι της αγοράς υλικών αγαθών πολυτελείας, ιδιαίτερα μεταξύ όσων διαθέτουν σημαντικό εισόδημα για προαιρετικές δαπάνες.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιστασιακοί αγοραστές πολυτελών προϊόντων κλήθηκαν να επιλέξουν πώς θα αξιοποιούσαν 5.000 επιπλέον δολάρια.

Το 38% απάντησε ότι θα προτιμούσε να διαθέσει τα χρήματα σε ταξίδια, επιλογή που συγκέντρωσε μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις αγορές κοσμημάτων ή πολυτελών τσαντών.

Η μεταστροφή αυτή αντικατοπτρίζεται και στις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων.

Στα πολυτελή ξενοδοχεία των ΗΠΑ και της Ευρώπης, τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο έχουν αυξηθεί κατά 8% μέσα στο 2026.

Αντίθετα, οι πωλήσεις των μεγάλων εισηγμένων ομίλων προσωπικών ειδών πολυτελείας ενισχύθηκαν μόλις κατά 2% κατά το πρώτο εξάμηνο.

Η διαφορά στους ρυθμούς ανάπτυξης ενισχύει την εκτίμηση ότι οι ταξιδιωτικές εμπειρίες απορροφούν αυξανόμενο μέρος των δαπανών που παλαιότερα κατευθύνονταν σε ακριβά επώνυμα προϊόντα.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι η μικρότερη εξάρτησή τους από την Κίνα, όπου η οικονομική δραστηριότητα και η καταναλωτική ζήτηση παρουσιάζουν χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Για τους μεγάλους οίκους μόδας, αντίθετα, η κινεζική αγορά αποτέλεσε επί σειρά ετών βασική πηγή αύξησης των πωλήσεων, γεγονός που καθιστά την επιβράδυνσή της ιδιαίτερα σημαντική.

Το δίλημμα των οίκων μόδας και οι ταμειακές ροές των 24 δισ. δολαρίων

Η ενίσχυση της πολυτελούς φιλοξενίας δημιουργεί μια στρατηγική πρόκληση για εταιρείες όπως η LVMH, η Hermès και η Kering.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική τους ευελιξία ή την αποκλειστικότητα των εμπορικών τους σημάτων.

Μια επιλογή είναι η κατασκευή νέων ξενοδοχείων ή η εξαγορά υφιστάμενων μονάδων, στρατηγική που θα επέτρεπε μεγαλύτερο έλεγχο στην ποιότητα των υπηρεσιών και στην εμπειρία των πελατών.

Ωστόσο, τέτοιου είδους επενδύσεις απαιτούν σημαντικά κεφάλαια και συνεπάγονται υψηλές λειτουργικές και διαχειριστικές υποχρεώσεις.

Η εναλλακτική λύση είναι η παραχώρηση αδειών χρήσης εμπορικών σημάτων σε εξειδικευμένους ξενοδοχειακούς ομίλους.

Με αυτόν τον τρόπο οι οίκοι μόδας θα μπορούσαν να διευρύνουν την παρουσία τους στη φιλοξενία χωρίς να αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου το κόστος ανάπτυξης και λειτουργίας των ακινήτων.

Η επιλογή αυτή, όμως, ενέχει διαφορετικό κίνδυνο: τη σταδιακή αποδυνάμωση της αποκλειστικότητας και της ιδιαίτερης ταυτότητας των πολυτελών brands, εάν η χρήση τους επεκταθεί υπερβολικά.

Σε κάθε περίπτωση, οι μεγαλύτεροι όμιλοι διαθέτουν σημαντική χρηματοοικονομική ισχύ για να εξετάσουν νέες επιχειρηματικές κινήσεις.

Οι LVMH, Hermès και Kering αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά ελεύθερες ταμειακές ροές 24 δισ. δολαρίων το 2027.

Μέρος αυτών των κεφαλαίων θα μπορούσε να κατευθυνθεί σε επενδύσεις, συνεργασίες ή άλλες πρωτοβουλίες που θα επέτρεπαν στους οίκους μόδας να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από την αναπτυσσόμενη αγορά πολυτελών ταξιδιών.

Η αλλαγή στις καταναλωτικές προτεραιότητες δείχνει ότι η επόμενη μεγάλη αναμέτρηση στην αγορά της πολυτέλειας ενδέχεται να μη δοθεί αποκλειστικά στις μπουτίκ, αλλά στα ξενοδοχεία, στους ταξιδιωτικούς προορισμούς και στις εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών.