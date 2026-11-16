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Η Hilton διευρύνει δυναμικά την παρουσία της στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, από ένα και μόνο ξενοδοχείο, έχει αναπτύξει ένα δίκτυο με περισσότερα από 80 ξενοδοχεία, τα οποία είτε λειτουργούν ήδη είτε αναμένεται να ανοίξουν το επόμενο διάστημα. Με παρουσία σε εννιά ξενοδοχειακά brands και με τη συνεργασία της με τα Small Luxury Hotels of the World (SLH) να ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιό της, η Hilton εμπλουτίζει τις προτάσεις φιλοξενίας της, προσφέροντας ξεχωριστές εμπειρίες σε μεγάλες πόλεις, δημοφιλή νησιά και κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας.

Μέχρι το τέλος του 2027, η Hilton σχεδιάζει να προσθέσει τέσσερα ακόμη ξενοδοχεία στο χαρτοφυλάκιό της στην Ελλάδα, διευρύνοντας τις επιλογές των ταξιδιωτών για αποδράσεις σε ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς. Η νέα αυτή επέκταση έρχεται σε συνέχεια μιας χρονιάς με σημαντικές εξελίξεις για τον όμιλο και την ανάπτυξη των ξενοδοχειακών του brands στη χώρα.

Από τις αρχές του 2026, η Hilton έχει ήδη εγκαινιάσει το Conrad Athens The Ilisian και το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts, σηματοδοτώντας την πρώτη παρουσία των brands Conrad Hotels & Resorts και LXR Hotels & Resorts στην ελληνική αγορά. Παράλληλα, υποδέχθηκε το Hilton Chania Old Town Resort & Spa, σηματοδοτώντας την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα, καθώς και το ERA Hotel Heraklion, Tapestry Collection by Hilton, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα της σύγχρονης lifestyle φιλοξενίας στη χώρα.

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξής της στην Ελλάδα, η Hilton προγραμματίζει για το 2027 το άνοιγμα τεσσάρων νέων ξενοδοχείων: του Conrad Corfu, του Amira Resort Crete, Curio Collection by Hilton, του PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton και του Hilton Mykonos Beach Resort & Spa. Οι νέες αφίξεις θα εμπλουτίσουν το ξενοδοχειακό χαρτοφυλάκιο του ομίλου, προσθέτοντας νέες προτάσεις διαμονής και φιλοξενίας σε μερικούς από τους δημοφιλέστερους προορισμούς της Ελλάδας. Παράλληλα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, η Hilton ανακοίνωσε συμφωνίες για την ανάπτυξη δύο ακόμη ξενοδοχείων, του Waldorf Astoria Scarlet Bay και του Hilton Thessaloniki, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της στην ελληνική αγορά.

Ο David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe της Hilton, δήλωσε: «Η ανάπτυξη της Hilton στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή. Μέσα σε μόλις έξι χρόνια, από ένα ξενοδοχείο σε λειτουργία, έχουμε φτάσει σήμερα να διαθέτουμε περισσότερα από 80 ξενοδοχεία, που είτε λειτουργούν ήδη είτε βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης. Η δυναμική αυτή αποτυπώνει τόσο τις ισχυρές φιλοδοξίες μας για την ελληνική αγορά όσο και τις σημαντικές ευκαιρίες που διακρίνουμε στις πόλεις και τα νησιά της χώρας. Η φετινή είσοδος νέων luxury brands στην Ελλάδα, η επιστροφή του brand Hilton Hotels & Resorts, καθώς και η ανακοίνωση των σχεδίων μας για την επέκταση στη Θεσσαλονίκη αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου μας. Με ακόμη περισσότερες νέες ξενοδοχειακές αφίξεις να προγραμματίζονται για την επόμενη χρονιά, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους ταξιδιώτες ακόμη περισσότερες επιλογές διαμονής στην Ελλάδα».

Ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director, Development, Greece & Cyprus, Hilton, δήλωσε: «Η αναπτυξιακή μας πορεία στην Ελλάδα βασίζεται στις ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε οικοδομήσει με τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και στην αυξανόμενη ζήτηση για το ευρύ χαρτοφυλάκιο των ξενοδοχειακών μας brands. Από πολυτελή resorts και ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα και lifestyle χαρακτήρα έως το εμβληματικό brand Hilton Hotels & Resorts, διακρίνουμε σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης τόσο σε καθιερωμένους όσο και σε ανερχόμενους προορισμούς. Παράλληλα, προσφέρουμε στους συνεργάτες μας πρόσβαση στο ισχυρό εμπορικό δίκτυο της Hilton και στα πολυβραβευμένα ξενοδοχειακά brands της».

Η Hilton εγκαινιάζει μια νέα εποχή πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα

Τα brands Conrad Hotels & Resorts και LXR Hotels & Resorts εκφράζουν δύο διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές προσεγγίσεις στην πολυτελή φιλοξενία, προσφέροντας στους επισκέπτες ξεχωριστές εμπειρίες που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε προορισμού.

Το άνοιγμα του Conrad Athens The Ilisian σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του brand Conrad Hotels & Resorts στην Ελλάδα, αλλά και την επιστροφή της Hilton σε ένα ιστορικό τοπόσημο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία της Αθήνας για περισσότερες από έξι δεκαετίες. Το ξενοδοχείο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1963 ως Hilton Athens και έκτοτε αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την πολιτιστική και κοινωνική ζωή της πρωτεύουσας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης. Η νέα του εποχή ως Conrad Athens The Ilisian τιμά αυτή την ξεχωριστή κληρονομιά, προσδίδοντάς της σύγχρονη διάσταση. Παράλληλα, προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν την Αθήνα μέσα από την αρχιτεκτονική, την τέχνη και τη γαστρονομική της σκηνή, αναδεικνύοντας τη μοναδική συνύπαρξη της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη αστική ζωή.

Στη Σαντορίνη, το Sandblu Santorini, LXR Hotels & Resorts σηματοδοτεί την πρώτη παρουσία του brand LXR Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του νησιού, κοντά στους πρόποδες της Αρχαίας Θήρας, και προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυθεντική ταυτότητα του τόπου. Με φόντο το εντυπωσιακό ηφαιστειακό τοπίο, την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τη μαγευτική θέα στο Αιγαίο, αποτελεί μια σύγχρονη πρόταση διαμονής που αναδεικνύει τη μοναδική ομορφιά της Σαντορίνης.

Την επόμενη χρονιά, το Conrad Corfu αναμένεται να διευρύνει την παρουσία της Hilton στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας, επεκτείνοντάς την και στα νησιά του Ιονίου. Το νέο resort, το οποίο θα βρίσκεται στη νότια ακτή της Κέρκυρας, θα αντλεί έμπνευση από τη βενετσιάνικη και νεοκλασική αρχιτεκτονική κληρονομιά του νησιού, συνδυάζοντας τον σύγχρονο σχεδιασμό με επιλεγμένα έργα ελληνικής τέχνης και καταπράσινους κήπους, με θέα σε μια απομονωμένη παραλία με ξεχωριστή φυσική ομορφιά. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 136 δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες θα προσφέρουν ιδιωτική θερμαινόμενη πισίνα ή τζακούζι. Την εμπειρία διαμονής θα συμπληρώνουν τρία εστιατόρια, μεταξύ των οποίων ένα εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας με την υπογραφή του βραβευμένου με αστέρι Michelin σεφ Αλέξανδρου Τσιοτίνη, ένα spa εμπνευσμένο από τα τοπικά βότανα, καθώς και ένα υπαίθριο θερινό σινεμά. Σε μικρή απόσταση από το resort, οι επισκέπτες θα μπορούν να ανακαλύψουν την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, τα ιστορικά ανάκτορα και τις μοναδικές ακτές του Ιονίου.

Η δυναμική ανάπτυξη των ξενοδοχειακών brands Curio Collection και Tapestry Collection της Hilton

Τα ξενοδοχειακά brands Curio Collection και Tapestry Collection, που ανήκουν στην κατηγορία Lifestyle της Hilton, έχουν σημειώσει σημαντική ανάπτυξη στην ελληνική αγορά. Από μόλις ένα ξενοδοχείο σε λειτουργία το 2021, το χαρτοφυλάκιό τους αριθμεί πλέον 12 ξενοδοχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2026. Η πορεία αυτή αναμένεται να συνεχιστεί με την προσθήκη δύο νέων εποχικών resorts στην Κρήτη: του Amira Resort Crete, Curio Collection by Hilton και του PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton. Οι νέες αυτές αφίξεις θα διευρύνουν τις επιλογές διαμονής στο νησί, προσθέτοντας δύο ακόμη ξενοδοχεία με ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα στο χαρτοφυλάκιο της Hilton.

Το Amira Resort Crete, Curio Collection by Hilton είναι ένα παραθαλάσσιο resort αποκλειστικά για ενήλικες, με 214 δωμάτια, στη βόρεια ακτή της Κρήτης, σε μικρή απόσταση από την ιστορική πόλη του Ρεθύμνου. Με σύγχρονο μεσογειακό σχεδιασμό, εμπνευσμένο από το φυσικό περιβάλλον και την αυθεντική ταυτότητα της Κρήτης, το resort θα διαθέτει κομψά δωμάτια και σουίτες, ορισμένα από τα οποία θα προσφέρουν πρόσβαση σε ιδιωτική ή κοινόχρηστη πισίνα. Οι γαστρονομικές επιλογές θα περιλαμβάνουν τρία εστιατόρια, ένα κεντρικό bar, καθώς και χώρους εστίασης δίπλα στην πισίνα. Την εμπειρία διαμονής θα συμπληρώνουν εκτεταμένες εγκαταστάσεις ευεξίας, που θα περιλαμβάνουν spa, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, σάουνα, χαμάμ και πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν στη διάθεσή τους μεγάλη εξωτερική πισίνα και ιδιωτική παραλία με θέα στο Αιγαίο.

Χτισμένο στους καταπράσινους λόφους πάνω από τη Χερσόνησο, το PHĀEA Mitato Crete, Tapestry Collection by Hilton φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν σύγχρονο προορισμό φιλοξενίας με αυθεντικό κρητικό χαρακτήρα, προσφέροντας μια πιο ήρεμη και χαλαρωτική πλευρά του νησιού. Βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία, σε μικρή απόσταση οδικώς από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Περιτριγυρισμένο από ελαιώνες, αρωματικούς κήπους και ορεινά τοπία, το resort θα διαθέτει σουίτες και βίλα, σχεδιασμένες ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες οικογενειών, ζευγαριών, αλλά και επισκεπτών που επιθυμούν μεγαλύτερης διάρκειας διαμονή. Οι εγκαταστάσεις του θα περιλαμβάνουν πισίνες και χώρους ευεξίας, καθώς και αίθουσες για συναντήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και ξεχωριστές περιστάσεις. Η γαστρονομία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, με επίκεντρο τη σύνδεση με την κρητική γη. Οι βιολογικοί κήποι του resort, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες του με τοπικούς παραγωγούς, θα τροφοδοτούν την κουζίνα με εποχικά κρητικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις και τις γαστρονομικές παραδόσεις του νησιού. Με άμεση πρόσβαση στο γειτονικό Crete Golf Club και ευκαιρίες για εξερεύνηση του πολιτισμού, της ενδοχώρας και της καθημερινής ζωής της Κρήτης, το PHĀEA Mitato προσκαλεί τους επισκέπτες να γνωρίσουν μια πιο αυθεντική και ουσιαστική πλευρά του νησιού.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα

Μετά την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα, στις αρχές της φετινής χρονιάς, με το άνοιγμα του Hilton Chania Old Town Resort & Spa, η παρουσία του ομίλου στη χώρα αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω. Επόμενος σταθμός της ανάπτυξής του είναι το Hilton Mykonos Beach Resort & Spa, το οποίο προγραμματίζεται να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του την άνοιξη του 2027.

Με φόντο τη διάσημη παραλία Super Paradise, το νέο ξενοδοχείο φιλοδοξεί να προσφέρει μια αναβαθμισμένη εμπειρία διακοπών σε έναν από τους πιο εμβληματικούς νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου. Ο σχεδιασμός του θα εναρμονίζεται με το φυσικό τοπίο, ενώ οι εγκαταστάσεις του θα αναπτύσσονται σε κομψά διώροφα κτίρια, εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική και την αισθητική των Κυκλάδων. Το resort θα διαθέτει 75 προσεκτικά διαμορφωμένα δωμάτια και σουίτες, καθένα με ιδιωτική βεράντα ή μπαλκόνι. Οι επισκέπτες θα μπορούν επίσης να επιλέξουν δωμάτια με ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Με επίκεντρο την υψηλού επιπέδου φιλοξενία, το ξενοδοχείο θα προσφέρει ξεχωριστές γαστρονομικές εμπειρίες και ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις ευεξίας και χαλάρωσης. Χάρη στην προνομιακή παραθαλάσσια τοποθεσία του και τη σύνδεσή του με τον ξεχωριστό χαρακτήρα της Μυκόνου, θα προσφέρει στους επισκέπτες έναν εκλεπτυσμένο αλλά ταυτόχρονα χαλαρό τρόπο να απολαύσουν το νησί.

Οι νέες προσθήκες στο ελληνικό χαρτοφυλάκιο της Hilton εντάσσονται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο του ομίλου στην Ευρώπη, όπου διαθέτει περισσότερα από 1.300 ξενοδοχεία σε λειτουργία ή υπό ανάπτυξη, εκπροσωπώντας 19 από τα ξενοδοχειακά του brands.

Στο ευρωπαϊκό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται και πρόσφατες αφίξεις, όπως τα Hilton Istanbul Airport, Hotel Palacio Bellas Artes San Sebastian, Curio Collection by Hilton και Casa Verbena Madrid, Outset Collection by Hilton. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένονται νέα ξενοδοχειακά ανοίγματα, μεταξύ των οποίων τα Hampton by Hilton Lisbon City Centre Baixa, Waldhaus Flims Grand Resort & Spa, Curio Collection by Hilton και Canopy by Hilton Warsaw, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία του ομίλου.