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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην κινητοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους 525 εκατ. ευρώ, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον σχεδιασμό μικροτσίπ. Πρόκειται για έναν κλάδο στον οποίο οι επιχειρήσεις της Ευρώπης κατέχουν σήμερα μερίδιο μικρότερο του 1% των συνολικών εσόδων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η νέα Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχεδιασμού Μικροτσίπ (European Chip Design Platform).

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες δράσεις που προβλέπει η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροτσίπ (EU Chips Act), με βασική επιδίωξη τη διαμόρφωση ενός περισσότερο υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τη δημιουργία και την εξέλιξη νέων ευρωπαϊκών εταιρειών στον τομέα των ημιαγωγών.

Ο σχεδιασμός μικροτσίπ συνιστά καθοριστικό κρίκο στην αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας ημιαγωγών, καθώς σε αυτό το στάδιο παράγεται σημαντικό μέρος της τεχνολογικής καινοτομίας. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής επί ευρωπαϊκού εδάφους δεν επαρκεί για την ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου. Εξίσου απαραίτητη είναι η διαμόρφωση ισχυρής ζήτησης, η οποία θα πρέπει να στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό στις δραστηριότητες ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σχεδιασμού.

Εξειδικευμένα εργαλεία και οικονομική ενίσχυση για τις επιχειρήσεις

Μέσα από τη νέα πλατφόρμα, οι εταιρείες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης προηγμένων εργαλείων σχεδιασμού μικροτσίπ, εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, έτοιμων στοιχείων πνευματικής ιδιοκτησίας (IP blocks), αλλά και υποδομών που επιτρέπουν την παραγωγή ημιαγωγών.

Οι συγκεκριμένες δυνατότητες συνοδεύονται συνήθως από ιδιαίτερα υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των νεοφυών επιχειρήσεων, κυρίως όταν βρίσκονται στα αρχικά στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα, δίνοντας στις ενδιαφερόμενες εταιρείες τη δυνατότητα να καταθέτουν αιτήσεις για οικονομική υποστήριξη.

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο περιλαμβάνει δύο βασικές κατηγορίες ενισχύσεων:

– Επιχορηγήσεις έως 100.000 ευρώ για νεοφυείς εταιρείες που βρίσκονται στα πρώτα βήματα ανάπτυξής τους, προκειμένου να δημιουργήσουν πρωτότυπα και να επιβεβαιώσουν στην πράξη την τεχνική βιωσιμότητα των προτάσεών τους.

– Επιχορηγήσεις ύψους 16 εκατ. ευρώ για νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν προχωρήσει σε πιο ώριμο στάδιο, με σκοπό να ανταποκριθούν στις αυξημένες δαπάνες που απαιτούνται για την εξέλιξη των μικροτσίπ έως την εμπορική τους διάθεση.

Ταυτόχρονα, οι νεοφυείς επιχειρήσεις και οι μικρομεσαίες εταιρείες θα έχουν στη διάθεσή τους συμβουλευτική υποστήριξη από το ευρωπαϊκό δίκτυο Κέντρων Ικανοτήτων για τα Μικροτσίπ, ώστε να διευκολύνονται κατά την προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην πλατφόρμα.

Στις παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται ακόμη εκπαιδευτικά προγράμματα, λύσεις γρήγορης ανάπτυξης πρωτοτύπων και αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να περιοριστεί ο χρόνος που απαιτείται για τη μετατροπή μιας καινοτόμου ιδέας σε λειτουργικό μικροτσίπ, διευκολύνοντας παράλληλα την ταχύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η κατανομή των επενδύσεων των 525 εκατ. ευρώ

Από το συνολικό ποσό των 525 εκατ. ευρώ που κινητοποιούνται για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας, τα 440 εκατ. ευρώ αφορούν δημόσιες επιχορηγήσεις, οι οποίες θα καλυφθούν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς χρηματοδοτικούς πόρους.

Το υπόλοιπο ποσό των 85 εκατ. ευρώ κατευθύνεται στη δημιουργία και ενίσχυση των τεχνολογικών υποδομών της πλατφόρμας, η οποία βασίζεται σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud). Η χρηματοδότηση αυτή καλύπτει επίσης την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης και εργαλείων ανοιχτού κώδικα για τον σχεδιασμό μικροτσίπ.

Σε ό,τι αφορά τις πηγές χρηματοδότησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει 285 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της, ενώ επιπλέον 240 εκατ. ευρώ προέρχονται από τις χώρες που συμμετέχουν στην κοινή επιχείρηση Chips Joint Undertaking.

Την επιχειρησιακή διαχείριση της πλατφόρμας έχει αναλάβει κοινοπρακτικό σχήμα με επικεφαλής τον ερευνητικό οργανισμό imec. Η υλοποίηση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Chips Joint Undertaking και τη συνεργασία σημαντικών διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα εργαλεία ηλεκτρονικού σχεδιασμού (EDA) και στις τεχνολογίες πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ήδη, 20 νεοφυείς εταιρείες έχουν ενταχθεί στα προγράμματα επιχειρηματικής ανάπτυξης της EuroCDP. Μέσω αυτών, αποκτούν τεχνικές γνώσεις και εμπορική κατάρτιση, με στόχο να εξελίξουν τις τεχνολογικές τους προτάσεις σε ολοκληρωμένα προϊόντα που μπορούν να διατεθούν στην αγορά.

Επιδίωξη η τεχνολογική αυτονομία και ο περιορισμός της εξάρτησης από τρίτες χώρες

Η λειτουργία της νέας πλατφόρμας αποτελεί μέρος της συνολικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενδυνάμωση της βιομηχανίας ημιαγωγών. Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνονται η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εφοδιαστικών αλυσίδων και η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από προμηθευτές που δραστηριοποιούνται εκτός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Η ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροτσίπ θέτει πέντε στρατηγικές προτεραιότητες, με μία από τις σημαντικότερες να αφορά την ανάπτυξη και την αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων στον σχεδιασμό προηγμένων ημιαγωγών.

Στο ίδιο πλαίσιο, τον Ιούνιο του 2026 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε πρόταση για νέα δέσμη παρεμβάσεων με επίκεντρο την τεχνολογική κυριαρχία, στην οποία εντάσσεται και η πρωτοβουλία Chips Act 2.0. Η προσπάθεια αυτή αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης για μικροτσίπ, καθώς και στην υποστήριξη της ανάπτυξης και παραγωγής τόσο προηγμένων όσο και συμβατικών ημιαγωγών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.