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Πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την επιβάρυνση των νοικοκυριών από το κόστος στέγασης, τις καθυστερήσεις πληρωμών για στεγαστικές υποχρεώσεις και την αδυναμία επαρκούς θέρμανσης των κατοικιών βρίσκεται η Ελλάδα με το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα μας να έχει πέσει κάτω του 70%.

Τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τη νέα έκδοση της Eurostat για την κατοικία στην Ευρώπη «Housing in Europe – 2026» αποτυπώνουν ακριβώς τις έντονες πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, με τις επιδόσεις της χώρας να απέχουν σημαντικά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ελλάδα το κόστος στέγασης απορροφά κατά μέσο όρο σχεδον το 35% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, έναντι μόλις 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για την υψηλότερη αναλογία μεταξύ των 27 κρατών-μελών, με την Ελλάδα να προηγείται ακόμη και χωρών με σημαντικά υψηλότερα εισοδήματα και ακριβότερη αγορά κατοικίας.

Επιπλέον, το 42% του πληθυσμού στην Ελλάδα ζει σε νοικοκυριά που έχουν αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην πληρωμή στεγαστικών δανείων, ενοικίων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας, όταν στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται μόλις στο 9%.

Σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσοστά ιδιοκατοίκησης η χώρα μας, με 69,4%, πλέον προσεγγίζει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος κυμαίνεται στο 68,5%. Το μεγαλύτερο ποσοστό ιδιοκατοίκησης καταγράφεται στη Σλοβακία με ένα 93,5%, ενώ στον αντίποδα, στη Γερμανία όσοι νοικιάζουν (52,8%) είναι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες (47,2%).

Η στεγαστική επιβάρυνση

Ειδικότερα, ως προς την στεγαστική επιβάρυνση, στη δεύτερη θέση μετά την «πρωταθλήτρια» Ελλάδα με ένα 34,6% ως προς το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος που κατευθύνεται στη στέγαση βρίσκεται η Δανία, με 28%, ενώ ακολουθούν η Σουηδία και η Γερμανία με 24%. Στον αντίποδα, η Κύπρος εμφανίζει τη χαμηλότερη επιβάρυνση, με μόλις 11% του διαθέσιμου εισοδήματος να διατίθεται για στεγαστικές δαπάνες.

Η απόκλιση της Ελλάδας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο φτάνει τις 16 ποσοστιαίες μονάδες, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο ύψος των ενοικίων ή των τιμών πώλησης των ακινήτων, αλλά συνδέεται και με τη σχέση τους προς τα εισοδήματα των νοικοκυριών, όπως συχνά επαναλαμβάνουν οι άνθρωποι της αγοράς.

Αντίστοιχα, στον δείκτη υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης, ο οποίος αποτυπώνει το ποσοστό του πληθυσμού που ζει σε νοικοκυριά όπου οι δαπάνες στέγασης υπερβαίνουν το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος, η Ελλάδα εμφανίζει τις δυσμενέστερες επιδόσεις τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στις αγροτικές περιοχές.

Ειδικότερα, στις ελληνικές πόλεις το ποσοστό φτάνει το 27%, έναντι περίπου 10% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Στις αγροτικές περιοχές διαμορφώνεται στο 26%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται περίπου στο 5%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση και στις δύο κατηγορίες, με δεύτερη τη Δανία, όπου τα αντίστοιχα ποσοστά φτάνουν το 20% στις πόλεις και το 10% στην ύπαιθρο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ελληνική απόκλιση στον δείκτη καθυστερήσεων πληρωμών για στεγαστικά δάνεια, ενοίκια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το 42% του ελληνικού πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις, ποσοστό σχεδόν πενταπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που διαμορφώνεται στο 9,2%.

Η Ελλάδα απέχει σημαντικά ακόμη και από τις χώρες που ακολουθούν στη σχετική κατάταξη, με τη Ρουμανία στο 19% και τη Βουλγαρία στο 18%. Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Τσεχία, με ποσοστό μόλις 3%, ενώ στην Ολλανδία και την Πολωνία ο δείκτης διαμορφώνεται στο 4%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μακροχρόνια εξέλιξη. Ενώ στην ΕΕ το ποσοστό των πολιτών που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στις στεγαστικές τους υποχρεώσεις μειώθηκε από 12% το 2010 σε 9% το 2025, στην Ελλάδα ακολούθησε αντίθετη πορεία, αυξανόμενο από 31% σε 42%.

Πρόκειται μάλιστα για τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των κρατών-μελών, την ώρα που η Κροατία παρουσιάζει μία από τις πιο χαρακτηριστικές βελτιώσεις, περιορίζοντας το αντίστοιχο ποσοστό από 30% σε 8% μέσα στην ίδια δεκαπενταετία.

Πρώτη και στην αδυναμία θέρμανσης

Μία ακόμη αρνητική πρωτιά καταγράφεται στην ενεργειακή επάρκεια των κατοικιών: Το 18% του πληθυσμού στην Ελλάδα δηλώνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει επαρκώς ζεστό το σπίτι του, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 9%.

Η Ελλάδα εμφανίζει τη χειρότερη επίδοση στην ΕΕ, με τη Λιθουανία να ακολουθεί στο 17% και τη Βουλγαρία, την Ισπανία και την Πορτογαλία στο 16%. Αντίθετα, στη Φινλανδία, την Εσθονία και την Πολωνία μόλις το 3% του πληθυσμού δηλώνει αδυναμία επαρκούς θέρμανσης.

Η εικόνα συνδέεται και με τη χαμηλή διείσδυση των ενεργειακών αναβαθμίσεων στο ελληνικό οικιστικό απόθεμα. Μόλις το 10% των κατοίκων ηλικίας 16 ετών και άνω στην Ελλάδα ζούσε το 2025 σε κατοικία όπου είχαν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την προηγούμενη πενταετία.

Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ ανέρχεται στο 24%, ενώ στην Ολλανδία φτάνει το εντυπωσιακό 60%. Ακολουθούν η Γαλλία με 34% και η Σλοβενία, η Δανία και η Πορτογαλία με 33%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χαμηλότερη θέση, πάνω μόνο από την Ιταλία, όπου το ποσοστό περιορίζεται στο 3%, και τη Μάλτα με 8%.