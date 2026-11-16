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Για πολλούς στον κλάδο της τεχνολογίας, οι ενδιάμεσες εκλογές ήρθαν σαν πονοκέφαλος μετά από ένα διετές ξεφάντωμα. Υπό το νηφάλιο φως της ημέρας, η στροφή τους προς το κίνημα MAGA και οι υπερβολικές δαπάνες μπορεί τώρα να φαίνονται ντροπιαστικές. Ωστόσο, για την τάξη των δισεκατομμυριούχων της Σίλικον Βάλεϊ, εξακολουθεί να υπάρχει λόγος να συνεχίσουν να ανοίγουν σαμπάνιες μετά τις εκλογές.

Οι ψηφοφόροι της Καλιφόρνια απέρριψαν την πρόταση 40, μια ιστορική πρωτοβουλία για την επιβολή εφάπαξ φόρου 5% στους δισεκατομμυριούχους της πολιτείας. Φαίνεται επίσης να τάσσονται υπέρ ενός αντίμετρου, της πρότασης 42, που θα παρεμποδίσει οποιαδήποτε μελλοντική απόπειρα φορολόγησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Πάνω από 200 δισεκατομμυριούχοι ζουν στην Καλιφόρνια. Συνολικά, κατέχουν περιουσία που εκτιμάται στα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, ένα ποσό που, όπως σημειώνει ο οικονομολόγος του UC Berkeley, Γκάμπριελ Ζάκμαν, ισοδυναμεί περίπου με το συνολικό ετήσιο εισόδημα κάθε κατοίκου της πολιτείας. Σύντομα, θα μπορούσαν να προστεθούν δεκάδες ακόμη, καθώς εταιρείες όπως η Anthropic και η OpenAI προετοιμάζουν ιστορικές IPO.

Οι περισσότερες περιουσίες στον κλάδο της τεχνολογίας παραμένουν στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, το οποίο δεν φορολογείται έως ότου πωληθούν οι μετοχές. Αυτό έχει επιτρέψει σε μερικούς από τους πλουσιότερους ανθρώπους της πολιτείας να αποφύγουν να πληρώσουν υψηλούς φόρους εισοδήματος: Δισεκατομμυριούχοι όπως ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Λάρι Έλισον και ο Λάρι Πέιτζ είναι γνωστό ότι λαμβάνουν μισθό 1 δολαρίου.

Η Πρόταση 40 προσέφερε μια εναλλακτική λύση. Οι υποστηρικτές της τόνισαν ότι θα αποτελούσε κάτι που έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, ενώ θα επέτρεπε στους δισεκατομμυριούχους να παραμείνουν πολύ, πολύ πλούσιοι.

Οι επικριτές υποστήριξαν ότι το να ζητηθεί από τους δισεκατομμυριούχους να πληρώσουν σε μετρητά για την λογιστική τους περιουσία θα κατέστρεφε την οικονομία της τεχνολογίας, αναγκάζοντάς τους να πουλήσουν τμήματα ιδιωτικών εταιρειών και προκαλώντας μαζική έξοδο από την πολιτεία. Νωρίτερα φέτος, ο επενδυτής Μπαλάτζι Σρινιβάσαν σημείωσε ότι ο Λάρι Πέιτζ, ο Σεργκέι Μπριν, ο Έλον Μασκ και ο Πίτερ Τίελ είχαν ήδη «εγκαταλείψει την αποτυχημένη πολιτεία της Καλιφόρνια», ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της Y Combinator, Γκάρι Ταν, προειδοποίησε ότι, σε περίπτωση που ψηφιστεί ο φόρος επί των δισεκατομμυριούχων, πολλοί ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων θα επιλέξουν να μην έρθουν καθόλου στην Καλιφόρνια.

Τα υποτιθέμενα θύματα του φόρου για τους δισεκατομμυριούχους φοβήθηκαν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα, ώστε σχημάτισαν μια συμμαχία, στην οποία συμμετείχαν εξέχοντα ονόματα του τεχνολογικού κλάδου. Μαζί, ξόδεψαν περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια για να ανατρέψουν το μέτρο, το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για ένα μεμονωμένο δημοψήφισμα. Οι υποστηρικτές, σε σύγκριση, ξόδεψαν περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια σε διαφημίσεις.

Τα χρήματα, βέβαια, δεν είναι τα πάντα. Στο Τέξας, όπου ο Έλον Μασκ ξόδεψε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να διατηρήσει τους Ρεπουμπλικάνους στην εξουσία, οι ψηφοφόροι άλλαξαν στάση και εξέλεξαν έναν Δημοκρατικό κυβερνήτη για πρώτη φορά από το 1991, καθώς και έναν Δημοκρατικό γερουσιαστή που έθεσε τον περιορισμό των κέντρων δεδομένων ως κεντρικό σημείο του μηνύματός του.

Το έντονο ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές για την Πρόταση 40 και το γεγονός ότι περίπου το 46% των ψηφοφόρων στην Καλιφόρνια τάχθηκε υπέρ του φόρου, παρά τα σημαντικά, κατά πολλούς, μειονεκτήματά του, αποτελούν ενδείξεις ότι οι συζητήσεις για τη φορολόγηση του πλούτου μόλις αρχίζουν.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του περασμένου έτους, οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι οι δισεκατομμυριούχοι δεν πληρώνουν αρκετούς φόρους, ενώ μια μελέτη διαπίστωσε ότι το 73% των Αμερικανών θα τάσσεται υπέρ ενός «ειδικού πρόσθετου φόρου για τους δισεκατομμυριούχους». Τον Απρίλιο, μια έρευνα του Pew έδειξε ότι το 60% των ανθρώπων πίστευε ότι οι εταιρείες και οι super rich δεν πληρώνουν το «δίκαιο μερίδιό τους» σε φόρους, σύμφωνα με το Business Insider.