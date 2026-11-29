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Στα 77,677 δισ. ευρώ ανέρχεται ο φορολογικός λογαριασμός που θα κληθούν να πληρώσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2027, με τις μηνιαίες υποχρεώσεις από άμεσους και έμμεσους φόρους να διαμορφώνονται κατά μέσο όρο στα 6,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του νέου προϋπολογισμού.

Το μεγαλύτερο βάρος εντοπίζεται στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, κατά το οποίο οι φορολογικές εισπράξεις προβλέπεται να ανέλθουν σε 43,542 δισ. ευρώ, έναντι 34,135 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο.

Ο πλέον απαιτητικός μήνας για τους φορολογουμένους θα είναι ο Ιούλιος, με τις εισπράξεις του Δημοσίου να υπολογίζονται σε 9,196 δισ. ευρώ, καθώς ξεκινά η καταβολή των δόσεων του φόρου εισοδήματος που θα προκύψει από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026. Αντίθετα, ο Μάρτιος εμφανίζεται ως ο μήνας με τις χαμηλότερες φορολογικές εισπράξεις, ύψους 5,375 δισ. ευρώ.

Ο φορολογικός λογαριασμός ανά μήνα

Με βάση τους στόχους που έχουν ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2027, οι μηνιαίες εισπράξεις από φόρους κατανέμονται ως εξής:

Ιανουάριος: 5,964 δισ. ευρώ

Φεβρουάριος: 5,854 δισ. ευρώ

Μάρτιος: 5,375 δισ. ευρώ

Απρίλιος: 5,591 δισ. ευρώ

Μάιος: 5,410 δισ. ευρώ

Ιούνιος: 5,941 δισ. ευρώ

Ιούλιος: 9,196 δισ. ευρώ

Αύγουστος: 6,886 δισ. ευρώ

Σεπτέμβριος: 6,698 δισ. ευρώ

Οκτώβριος: 6,960 δισ. ευρώ

Νοέμβριος: 6,117 δισ. ευρώ

Δεκέμβριος: 7,685 δισ. ευρώ

ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος γεμίζουν τα κρατικά ταμεία

Οι δύο βασικοί πυλώνες των φορολογικών εσόδων του 2027 παραμένουν ο ΦΠΑ και ο φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι οποίοι αναμένεται να αποφέρουν αθροιστικά περισσότερα από 60 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε 31,047 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 40% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Σε σχέση με το 2026, οπότε υπολογίζονται σε 31,065 δισ. ευρώ, καταγράφεται οριακή υποχώρηση κατά 18 εκατ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με τον περιορισμό των εσόδων από ΦΠΑ που σχετίζονται με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και με τα έκτακτα έσοδα που εισπράχθηκαν εντός του 2026 από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Χωρίς την επίδραση των συγκεκριμένων παραγόντων, οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ εμφανίζονται αυξημένες κατά 1,199 δισ. ευρώ.

Περισσότερα έσοδα από μισθούς, συντάξεις και επιχειρηματικά κέρδη

Αισθητά ενισχυμένες προβλέπονται οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν τα 28,974 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,534 δισ. ευρώ ή 5,6% σε σύγκριση με το 2026.

Από τη φορολόγηση των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων εκτιμάται ότι θα αντληθούν 17,036 δισ. ευρώ, δηλαδή 617 εκατ. ευρώ περισσότερα από φέτος. Η αύξηση αποδίδεται κυρίως στις υψηλότερες αποδοχές των εργαζομένων, στην ενίσχυση των συντάξεων και στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Αντίστοιχα, τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθουν σε 9,352 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 801 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την προσδοκία για υψηλότερη επιχειρηματική κερδοφορία το 2026, η οποία θα αποτυπωθεί στις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης και ακίνητα

Στα 7,345 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα έσοδα από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, έναντι 7,209 δισ. ευρώ το 2026.

Αντίθετα, μειωμένες κατά 48 εκατ. ευρώ προβλέπονται οι εισπράξεις από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, οι οποίες εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στα 2,365 δισ. ευρώ.