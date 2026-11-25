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Σημαντικές ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2027 αναμένεται να εξασφαλίσουν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς τίθενται σε εφαρμογή νέες φορολογικές παρεμβάσεις και διευρύνονται οι ήδη υφιστάμενες απαλλαγές. Για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, μάλιστα, ο λογαριασμός του φόρου ακινήτων θα μπορούσε να μηδενιστεί, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι ιδιοκτήτες που διατηρούν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς της περιφέρειας, με το μέτρο να ενισχύει ιδιαίτερα τις περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν δημογραφικές και οικονομικές προκλήσεις.

Παράλληλα, το πλαίσιο των ελαφρύνσεων καλύπτει νοικοκυριά με περιορισμένα εισοδήματα, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, πολίτες με αναπηρία, κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών, καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν όσοι έχουν προχωρήσει στην ασφάλιση των κατοικιών τους έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας, εξασφαλίζοντας μείωση του φόρου που μπορεί να φτάσει το 20%.

Το τελικό όφελος διαφέρει ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, το ετήσιο εισόδημα, την αξία και την επιφάνεια των ακινήτων, αλλά και τον τόπο όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία.

Μηδενικός ΕΝΦΙΑ για 650.000 ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στην πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, από την οποία εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 650.000 ιδιοκτήτες.

Από το 2027, το πληθυσμιακό όριο για την εφαρμογή της απαλλαγής διευρύνεται, καλύπτοντας οικισμούς με έως 2.000 κατοίκους, αντί των 1.500 που ίσχυαν προηγουμένως.

Ακόμη υψηλότερο είναι το όριο για τη Δυτική Μακεδονία, όπου η ρύθμιση επεκτείνεται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.200 κατοίκους.

Η φορολογική απαλλαγή δεν αφορά στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, αλλά αποκλειστικά στην κύρια κατοικία του. Επιπλέον, η φορολογητέα αξία της συγκεκριμένης κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Δικαίωμα υπαγωγής έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και πληρούν τα κριτήρια της ρύθμισης.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι οικισμοί της Περιφέρειας Αττικής, με μοναδική εξαίρεση εκείνους που υπάγονται στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων.

Η διεύρυνση των πληθυσμιακών ορίων αυξάνει τον αριθμό των κατοικιών που μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο, προσφέροντας πρόσθετη οικονομική ανάσα στους μόνιμους κατοίκους μικρότερων περιοχών.

Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με αναπηρία

Στις κατηγορίες που μπορούν να εξασφαλίσουν μηδενικό ΕΝΦΙΑ περιλαμβάνονται επίσης τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και νοικοκυριά στα οποία υπάρχει μέλος με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%.

Η απαλλαγή, ωστόσο, δεν χορηγείται αυτόματα βάσει της οικογενειακής ιδιότητας, αλλά προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, με το όριο να αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης, καθώς και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Παράλληλα, προβλέπεται περιορισμός στη συνολική επιφάνεια των κτισμάτων που λαμβάνονται υπόψη για την απαλλαγή.

Συγκεκριμένα, η συνολική επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή του φόρου.

Απαλλαγή για περίπου 3.500 ιδιοκτήτες σε ακριτικά νησιά

Ειδική φορολογική μεταχείριση προβλέπεται για κατοίκους μικρών ακριτικών νησιών, με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 3.500 ιδιοκτήτες ακινήτων εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης απαλλαγής.

Το μέτρο αφορά σε φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, διατηρούν την κύρια κατοικία τους στα συγκεκριμένα νησιά και έχουν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε αυτά.

Στις περιοχές εφαρμογής περιλαμβάνονται μικρά νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και οι προβλεπόμενες περιοχές της Γαύδου και των Διαποντίων Νήσων.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση εντάσσεται στη φορολογική στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινοτήτων, όπου το αυξημένο κόστος διαβίωσης και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες δημιουργούν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά.

Έκπτωση 50% για 800.000 ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα

Σημαντικό όφελος αναμένεται να έχουν και περίπου 800.000 φορολογούμενοι με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Για την ένταξη στη συγκεκριμένη κατηγορία, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Εκτός από το εισοδηματικό κριτήριο, εξετάζεται και η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, η οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, ισχύουν περιορισμοί ως προς τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας.

Για έναν άγαμο φορολογούμενο, το σχετικό όριο ξεκινά από τις 85.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Όσοι πληρούν σωρευτικά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις δικαιούνται έκπτωση κατά το ήμισυ του φόρου που τους αναλογεί.

Έως 20% χαμηλότερος ΕΝΦΙΑ για ασφαλισμένες κατοικίες

Στο πεδίο των φορολογικών ελαφρύνσεων περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητά τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Περισσότεροι από 420.000 φορολογούμενοι αναμένεται να επωφεληθούν από την έκπτωση, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τη φορολογητέα αξία της ασφαλισμένης κατοικίας.

Για κατοικίες με αξία έως 500.000 ευρώ, η μείωση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να φτάσει το 20%.

Αντίθετα, όταν η φορολογητέα αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, το ανώτατο ποσοστό έκπτωσης περιορίζεται στο 10%.

Η εφαρμογή της μείωσης συνδέεται με την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης έναντι των προβλεπόμενων φυσικών κινδύνων, υπό τις προϋποθέσεις και για τη διάρκεια που ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Πρόκειται για μέτρο που συνδυάζει τη φορολογική ελάφρυνση με την ενθάρρυνση της ιδιωτικής ασφάλισης απέναντι στις συνέπειες ακραίων φυσικών φαινομένων.

Τι ισχύει για ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Ξεχωριστές απαλλαγές προβλέπονται για ιδιοκτησίες σε περιοχές που έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές από σεισμούς, πλημμύρες ή πυρκαγιές.

Στις περιπτώσεις αυτές, η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ συνδέεται με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται για τις πληγείσες περιοχές.

Η διάρκεια της φορολογικής διευκόλυνσης, τα ακίνητα που καλύπτονται και οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζονται από τις αντίστοιχες αποφάσεις και διατάξεις.

Επομένως, η υπαγωγή σε ειδικό καθεστώς απαλλαγής δεν είναι ενιαία για όλες τις πληγείσες περιοχές, αλλά εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που ισχύουν κάθε φορά και από τα χαρακτηριστικά του ακινήτου.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να εξετάζουν εάν η περιοχή τους περιλαμβάνεται στις σχετικές αποφάσεις και εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη φορολογική ελάφρυνση.