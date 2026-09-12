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Ξεκίνησε από την ακριτική Ξάνθη, όπου μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να χτυπά η παραγωγική καρδιά της. Στην πορεία, με την ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της κατέκτησε όχι μόνο την ελληνική αγορά, αλλά και όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για τη Smirdex, που πλέον έχει παρουσία σε περίπου 84 χώρες και στις πέντε ηπείρους, όπου κατευθύνεται το 85% της παραγωγής της. Η εταιρεία, συμφερόντων της οικογένειας Τοπούζογλου, ανήκει σε μια ιδιαίτερα ολιγομελή κατηγορία. Εκείνων των εταιρειών που παρά τις κάθε είδους αναταράξεις κατάφεραν όχι απλώς να επιβιώσουν και να σταθούν όρθιες, αλλά και να κινούνται διαρκώς σε αναπτυξιακή τροχιά – και μάλιστα χωρίς τραπεζικό δανεισμό.

Η Smirdex παράγει ένα ευρύ φάσμα λειαντικών προϊόντων, όπως δίσκους, ρολά, mini rolls, φύλλα, τριγωνικά φύλλα, λωρίδες, ιμάντες, τροχούς, καθώς και όλα τα σχετικά αξεσουάρ (ειδικά σφουγγάρια, αλοιφές κ.λπ).

Η γέννηση και η σταδιακή ανάπτυξη

Η πρώτη σελίδα στην ιστορία της, που μετρά 45 χρόνια, γράφτηκε το 1981 στην Ξάνθη, όταν ο Μαρδάριος Τοπούζογλου αποφάσισε να δημιουργήσει μια ελληνική βιομηχανία παραγωγής λειαντικών προϊόντων, σε μια περίοδο όπου ακόμη η σχετική τεχνογνωσία ήταν άγνωστη στη χώρα μας.

Η αρχή μπορεί να θεωρείται το ήμισυ του παντός, αλλά δεν ήταν εύκολη. Επειτα από πολλές προσπάθειες, το 1992 έγιναν οι πρώτες εξαγωγές, που λειτούργησαν καταλυτικά για τη συνέχεια. Εναν χρόνο αργότερα, το 1993, η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε σε επέκταση των εγκαταστάσεων, ενώ ακολούθησαν πολλές σημαντικές επενδύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2000 αποκτήθηκε νέος εξοπλισμός μεταποίησης και το 2008 ολοκληρώθηκε η δεύτερη αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής. Το success story της Smirdex δεν επηρεάστηκε ούτε από την πολύχρονη οικονομική κρίση, στη διάρκεια της οποίας παρέμεινε κερδοφόρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2019 έκανε εξαγωγές 7.500.000 τ.μ. λειαντικών σε περισσότερες από 72 χώρες. Το 2021 εγκαινιάστηκαν νέες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και η ανοδική πορεία συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια μέχρι και τώρα.

Σήμερα, η Smirdex είναι η κορυφαία στη χώρα μας και σε όλα τα Βαλκάνια εταιρεία στον τομέα της κατασκευής λειαντικών και σχετικών αξεσουάρ για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Παρά το μέγεθός της, όμως, παραμένει μια καλά δομημένη οικογενειακή επιχείρηση που κατέχει πλέον ηγετική θέση και ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας του κλάδου της κάνοντας χρήση άριστων πρώτων υλών, με πιστοποιημένη παραγωγική διαδικασία και εξειδικευμένη συνεχή έρευνα πάνω στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

Οι εγκαταστάσεις και οι επιδόσεις

Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Smirdex βρίσκονται στη Λεύκη Ξάνθης. Σε συνολική έκταση 34.000 τ.μ., της οποίας τα 17.000 τ.μ. αποτελούν κεκαλυμμένη επιφάνεια, είναι εγκατεστημένες οι δύο υψηλής τεχνολογίας αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής με δυναμικότητα 40.000 τ.μ. ανά βάρδια και το τμήμα μεταποίησης, το οποίο επίσης διαθέτει πλήθος σύγχρονων, τελευταίας τεχνολογίας, μηχανών.

Οι εγκαταστάσεις παραγωγής που επεκτάθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν πρόσφατα πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Τα κεντρικά γραφεία διοίκησης βρίσκονται μαζί με τις εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταποίησης σε έναν άρτια εξοπλισμένο και λειτουργικό χώρο.

Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει υποκατάστημα και στην Αθήνα, απ’ όπου εξυπηρετεί τις πωλήσεις στην πρωτεύουσα και γενικά στη νότια Ελλάδα. Οσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα για τη χρήση του 2024, ο κύκλος εργασιών έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 40,27 εκατ. ευρώ (έναντι 36,99 εκατ. ευρώ το 2023), με τα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται στα 16,56 εκατ. ευρώ έναντι 14,65 εκατ. το 2023.

«Στόχος μας η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές»

Το «business stories» είχε μια ενδιαφέρουσα και εκτενή συνομιλία με την πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο της Smirdex Κατερίνα Τοπούζογλου, που αναφέρεται στη διαδρομή της εταιρείας, στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, στις εντυπωσιακές εξαγωγές και στα σχέδια για το μέλλον.

business stories: Πότε και πώς μπήκαν τα θεμέλια της εταιρείας;

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ: Τα θεμέλια της εταιρείας μπήκαν το 1981 στην Ξάνθη, όταν ο πατέρας μου, Μαρδάριος Τοπούζογλου, αποφάσισε να δημιουργήσει μια ελληνική βιομηχανία παραγωγής λειαντικών προϊόντων σε μια εποχή που δεν υπήρχε αντίστοιχη τεχνογνωσία στη χώρα μας.

Τα πρώτα χρόνια ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, καθώς υπήρχε έλλειψη τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων υποδομών. Για τον λόγο αυτό, ο πατέρας μου ταξίδεψε επανειλημμένα στο εξωτερικό αποκτώντας πολύτιμη γνώση και εμπειρία, τις οποίες μετέφερε και εφάρμοσε στην παραγωγική διαδικασία της εταιρείας.

Η επιμονή στην ποιότητα, η συνεχής αναζήτηση γνώσης και η πίστη ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί να σταθεί επάξια στις διεθνείς αγορές αποτέλεσαν τα θεμέλια της ανάπτυξης της Smirdex και παραμένουν βασικές αξίες της μέχρι σήμερα.

b.s.: Ποιοι ήταν οι σημαντικότεροι σταθμοί;

Κ.Τ.: Σημαντικοί σταθμοί στην πορεία μας ήταν η δημιουργία σύγχρονων αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής, η ανάπτυξη του καινοτόμου 750 Ceramic Net, η πιστοποίηση EN ISO 9001:2015 και η συνεχής ενίσχυση των εξαγωγών μας. Σήμερα τα προϊόντα μας διατίθενται σε περίπου 84 χώρες στις πέντε ηπείρους, γεγονός που αποτυπώνει την αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια. Η σταδιακή μετάβαση στη νέα γενιά διοίκησης διασφαλίζει τη συνέχεια των αξιών της εταιρείας με στόχο τη διαρκή εξέλιξη και την περαιτέρω ανάπτυξή της.

b.s.: Πότε ξεκινά η δική σας εμπλοκή με τη διοίκηση;

Κ.Τ.: Η σχέση μου με τη Smirdex ξεκίνησε από πολύ νωρίς, καθώς μεγάλωσα μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η επιχειρηματικότητα, η εργατικότητα και η αφοσίωση αποτελούσαν καθημερινές αξίες. Επαγγελματικά εντάχθηκα στην εταιρεία το 2002, μετά τις σπουδές μου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το μεταπτυχιακό μου στο Marketing Management στο Πανεπιστήμιο του Surrey. Ξεκίνησα από το τμήμα εξαγωγών, συνέχισα στο marketing και σταδιακά ανέλαβα περισσότερες αρμοδιότητες στη διοίκηση της εταιρείας. Σήμερα ασχολούμαι με θέματα οργάνωσης και δομής της εταιρείας, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικού σχεδιασμού, συμβάλλοντας στη διαρκή ανάπτυξη και εξέλιξη της Smirdex.

Οι δραστηριότητες και τα ατού

b.s.: Ποια είναι τα πεδία δραστηριότητας της Smirdex σήμερα;

Κ.Τ.: Η Smirdex δραστηριοποιείται στην παραγωγή λειαντικών προϊόντων, με εξειδίκευση κυρίως στον τομέα της φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων. Οι παραγωγικές μας εγκαταστάσεις και τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στην Ξάνθη, όπου παράγουμε τα προϊόντα μας με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία. Παράλληλα, επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ενώ η δραστηριότητά μας έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση, στη βιωσιμότητα, στην ποιότητα και την κοινωνική ευθύνη, στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας.

b.s.: Δεδομένης της ευρύτατης γκάμας προϊόντων που παράγετε, ποια θα χαρακτηρίζατε γερά χαρτιά σας;

Κ.Τ.: Η καινοτομία αποτελεί βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας. Το Τμήμα Ερευνας και Ανάπτυξης εργάζεται διαρκώς για τη βελτίωση των υφιστάμενων προϊόντων και τη δημιουργία νέων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Αν θα ξεχώριζα ένα προϊόν, αυτό θα ήταν το 750 Ceramic Net, ένα λειαντικό προϊόν υψηλής τεχνολογίας που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της εταιρείας στον τομέα της καινοτομίας. Θεωρώ ότι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματά μας είναι η συνολική ποιότητα και αξιοπιστία της γκάμας των προϊόντων μας, στοιχεία που μας έχουν επιτρέψει να αναπτύξουμε ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Η εξωστρέφεια

b.s.: Η Smirdex έχει ένα εντυπωσιακό ποσοστό εξωστρέφειας. Ποια είναι σήμερα η δυναμική της και ποιες οι βασικότερες αγορές σας στο εξωτερικό;

Κ.Τ.: Η εξωστρέφεια αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας. Σήμερα, όπως προανέφερα, η Smirdex έχει παρουσία σε περίπου 84 χώρες και στις πέντε ηπείρους, με το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της να προέρχεται από τις εξαγωγές. Η διεθνής αυτή πορεία είναι αποτέλεσμα της διαρκούς επένδυσης στην ποιότητα, στην παραγωγή, στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και των σχέσεων εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τους συνεργάτες μας παγκοσμίως. Βασικές αγορές για εμάς είναι, μεταξύ άλλων, η Τουρκία, οι χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας, η Ουκρανία, η Νότια Αφρική και η Αυστραλία. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις της αγοράς και επενδύουμε συστηματικά στην καινοτομία, στην ποιότητα και την παραγωγική μας εξέλιξη, ενισχύοντας συνεχώς τη θέση μας στον κλάδο των λειαντικών προϊόντων.

b.s.: Εχετε αναλάβει χιλιάδες παραγγελίες διαφόρων μεγεθών. Ξεχωρίζετε κάποιες ως τις πιο σημαντικές;

Κ.Τ.: Δεν θα ξεχώριζα κάποια συγκεκριμένη παραγγελία ως τη σημαντικότερη. Για εμάς, μεγαλύτερη αξία έχει η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας σε περισσότερες από 80 χώρες και η δυνατότητά μας να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις απαιτήσεις τους. Η συνεχής ανάπτυξη των εξαγωγών και η ισχυρή διεθνής παρουσία της Smirdex αποτελούν την καλύτερη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έχουμε αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες σε πολλές αγορές παγκοσμίως, βασισμένες στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και τη συνέπεια.

Η αγορά και τα προβλήματα

b.s.: Πώς βλέπετε την κατάσταση στην ελληνική αγορά;

Κ.Τ.: Η ελληνική αγορά παραμένει ιδιαίτερα σημαντική για τη Smirdex, παρότι η δραστηριότητά μας έχει έντονο εξαγωγικό χαρακτήρα. Διατηρούμε διαχρονικά στενές σχέσεις με τους πελάτες μας στην Ελλάδα και στηρίζουμε την ανάπτυξη του brand μας μέσα από στοχευμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Παράλληλα, η ανάπτυξη της οικονομίας και η ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον για τη βιομηχανία συνολικά.

b.s.: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως μια παραγωγική εταιρεία – και μάλιστα σε ακριτική περιοχή;

Κ.Τ.: Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η εταιρεία κλήθηκε να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις, όπως η έλλειψη τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων υποδομών. Σήμερα, οι βασικές προκλήσεις αφορούν κυρίως τις διακυμάνσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της παραγωγής. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις συνθήκες με σωστό προγραμματισμό, συνεχή επένδυση στον εξοπλισμό και το ανθρώπινο δυναμικό μας, καθώς και με έμφαση στην ποιότητα και την παραγωγικότητα. Η μέχρι σήμερα πορεία μας αποδεικνύει ότι μια βιομηχανία με έδρα την ακριτική Ελλάδα μπορεί να αναπτύξει ισχυρή διεθνή παρουσία με συνέπεια, γνώση και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

b.s.: Στη χρήση του 2024 η Smirdex πέτυχε μεγάλη βελτίωση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της. Πώς πήγε το 2025 και πώς κινείται η φετινή χρονιά μέχρι τώρα;

Κ.Τ.: Το 2025 έκλεισε με μια μικρή αύξηση τζίρου κατά 1,5%, ενώ και το 2026 κινείται ανοδικά παρά τις αντίξοες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς η εταιρεία κατέχει σημαντική παρουσία και στις χώρες του Περσικού Κόλπου, στον Λίβανο, στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή.

b.s.: Ολα αυτά τα χρόνια έχετε υλοποιήσει σειρά επενδύσεων. Ποιες είναι οι σημαντικότερες;

Κ.Τ.: Η Smirdex επενδύει διαχρονικά στην ανάπτυξή της, με έμφαση στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην ποιότητα και το ανθρώπινο δυναμικό.

Μεταξύ των σημαντικότερων επενδύσεών μας συγκαταλέγονται η εγκατάσταση νέων, σύγχρονων γραμμών παραγωγής, η συνεχής ενίσχυση του Τμήματος Ερευνας και Ανάπτυξης, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων όπως το 750 Ceramic Net. Επίσης, επενδύουμε σταθερά σε δράσεις που αφορούν τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

b.s.: Ως γυναίκα-μάνατζερ σε μια μεγάλη επιχείρηση, πόσο σας εμπόδισε αυτό; Απέχουμε από την ισότιμη ανάδειξη των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους;

Κ.Τ.: Πιστεύω ότι σήμερα οι γυναίκες έχουν περισσότερες ευκαιρίες από ποτέ να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους και να διακριθούν επαγγελματικά, αρκεί να έχουν αυτοπεποίθηση, γνώσεις και να διεκδικούν τις ευκαιρίες που τους αναλογούν. Η συνύπαρξη της επαγγελματικής πορείας με τη μητρότητα είναι σίγουρα απαιτητική, ωστόσο με σωστή ισορροπία και την κατάλληλη στήριξη μπορεί να επιτευχθεί με επιτυχία.

Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι όλο και περισσότερες γυναίκες αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στον επιχειρηματικό κόσμο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας συνολικά.

b.s.: Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

Κ.Τ.: Η στρατηγική μας για το μέλλον βασίζεται στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας μέσα από επενδύσεις στην παραγωγή, στην καινοτομία, στην έρευνα και ανάπτυξη, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μας.

Ενα από τα σημαντικότερα άμεσα σχέδιά μας είναι η δημιουργία της Smirdex Academy, ενός σύγχρονου κέντρου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για τους επαγγελματίες του κλάδου. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας και στη βιωσιμότητα, ενώ στρατηγικός μας στόχος παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις ΗΠΑ και τη Λατινική Αμερική.

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