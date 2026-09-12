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Η αυτοκατανάλωση ανεβαίνει στην κορυφή της ατζέντας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως ένα από τα εργαλεία για τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς.

Η νέα υπουργική απόφαση για το net billing, που αναμένεται να εκδοθεί μέσα στις επόμενες μέρες, επιχειρεί να απλοποιήσει το πλαίσιο και να ανοίξει νέες δυνατότητες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση.

Η παρέμβαση έρχεται μετά τη μετάβαση από το net metering στο net billing, η οποία φρέναρε την ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης. Παρά την ταχεία αύξηση των ΑΠΕ, η ισχύς των έργων αυτοκατανάλωσης παρέμενε περιορισμένη σε σχέση με το συνολικό χαρτοφυλάκιο της χώρας. Στόχος του ΥΠΕΝ είναι να δημιουργήσει ένα λειτουργικό πλαίσιο τόσο για το νοικοκυριό που θέλει να περιορίσει τον λογαριασμό του όσο και για τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς που επιδιώκουν να μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδία χρήση έχει ήδη ξεπεράσει το 1,1 GW, με το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος να προέρχεται από εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές. Το ενισχυμένο καθεστώς του net billing, σε συνδυασμό με την απλοποίηση των διαδικασιών και τη δυνατότητα αποθήκευσης, αναμένεται να επισπεύσει νέες συνδέσεις και να διευρύνει την αγορά της αυτοκατανάλωσης.

Φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι

Η πιο ορατή αλλαγή είναι η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια, ισχύος έως 800 Watt. Η ρύθμιση επιδιώκει να φέρει την αυτοπαραγωγή και στα διαμερίσματα που δεν διαθέτουν στέγη ή αποκλειστική πρόσβαση σε αυτήν.

Η εγκατάσταση θα γίνεται με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Η τελική μορφή της υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με πληροφορίες απλοποιεί το αρχικό σχέδιο και περιορίζει τα προαπαιτούμενα που προέβλεπε η ρύθμιση που είχε βγει το καλοκαίρι σε διαβούλευση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ΥΠΕΝ προσανατολίζεται στην επιλογή να μην απαιτείται αισθητήρας κατεύθυνσης ούτε νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη με διετή ανανέωση. Θα απαιτείται, ωστόσο, να υπάρχει ήδη σε ισχύ ΥΔΕ, δήλωση μηχανικού για την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας του ΔΕΔΔΗΕ και έξυπνος μετρητής στην παροχή.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνει τον Διαχειριστή πριν από την εγκατάσταση, μέσω ειδικής ψηφιακής πύλης. Ο τελευταίος θα έχει τη δυνατότητα να μην επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι μπορεί να προκληθούν προβλήματα στο δίκτυο.

Μπαταρίες χωρίς έγχυση στο δίκτυο

Κεντρική πρόβλεψη της ρύθμισης είναι η δυνατότητα εγκατάστασης μεμονωμένων συστημάτων αποθήκευσης για κάλυψη ιδίων αναγκών, χωρίς έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Η δυνατότητα αυτή αφορά επιχειρήσεις και δημιουργεί μια νέα αγορά, καθώς επιτρέπει την εγκατάσταση μπαταριών στις εγκαταστάσεις τους.

Η τελική υπουργική απόφαση προβλέπει επίσης ότι οι μπαταρίες των συστημάτων zero feed-in θα μπορούν να απορροφούν ενέργεια όχι μόνο από το φωτοβολταϊκό αλλά και από το ηλεκτρικό δίκτυο. Το ΥΠΕΝ υιοθέτησε το σχετικό αίτημα της αγοράς, προσθέτοντας ευελιξία στη λειτουργία των συστημάτων αποθήκευσης και ενισχύοντας τη δυνατότητα αξιοποίησής τους για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Αυτοκατανάλωση σε πολυκατοικίες και από τρίτους

Το νέο σχήμα περιλαμβάνει ακόμη τη δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών αυτοκατανάλωσης από τρίτο πρόσωπο. Η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη έργων από εξειδικευμένους παρόχους ή επενδυτές, χωρίς ο τελικός καταναλωτής να χρειάζεται να αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το αρχικό κόστος και την τεχνική διαχείριση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάπτυξη της συλλογικής αυτοκατανάλωσης σε πολυκατοικίες και συγκροτήματα κατοικιών. Με αυτή τη δυνατότητα, οι ένοικοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινές εγκαταστάσεις και να μοιράζονται την παραγόμενη ενέργεια και το οικονομικό όφελος. Η ρύθμιση μπορεί να διευρύνει ουσιαστικά την πρόσβαση στην αυτοπαραγωγή, η οποία έως σήμερα ευνοούσε κυρίως τις μονοκατοικίες και τα κτίρια με διαθέσιμες στέγες.

Για τους ΟΤΑ, το όφελος από την αυτοκατανάλωση θα πιστώνεται απευθείας ως έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Η πρόβλεψη αυτή δημιουργεί κίνητρο για την ανάπτυξη έργων σε δημοτικά κτίρια, σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

Η χρηματοδότηση

Η προώθηση της αυτοκατανάλωσης συνδέεται και με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νησιών προβλέπει 970 εκατ. ευρώ για έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης. Από αυτά, 476 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για φωτοβολταϊκά 316 MW με συστήματα αποθήκευσης 295 MW.

Στους δικαιούχους της δράσης περιλαμβάνονται κατοικίες, ιδιωτικά και δημόσια κτίρια του τριτογενούς τομέα, πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης, αγρότες και αεροδρόμια. Η επιδότηση για το σύστημα φωτοβολταϊκού και μπαταρίας κυμαίνεται περίπου από 32% έως 54%, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

Επιπλέον, μέσω της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής προβλέπεται κεφαλαιακή στήριξη 50 εκατ. ευρώ για παροχές ΟΤΑ, με επιδότηση 50% στην αποθήκευση, καθώς και 50 εκατ. ευρώ για αυτοκατανάλωση σε μη οικιακούς καταναλωτές, με ενίσχυση που καλύπτει περίπου το 30%-40% του κόστους.

Η ουσία της παρέμβασης είναι ότι η αυτοκατανάλωση παύει να αφορά μόνο τον ιδιοκτήτη μιας στέγης ή μια μεγάλη βιομηχανική εγκατάσταση. Με τις νέες κατηγορίες –φωτοβολταϊκά μπαλκονιού, μπαταρίες zero feed-in, συλλογική αυτοκατανάλωση, εγκατάσταση από τρίτους και ειδική πρόβλεψη για τους ΟΤΑ- το ΥΠΕΝ επιχειρεί να διευρύνει τους δικαιούχους και να μετατρέψει την ιδία παραγωγή σε ευρύτερο εργαλείο περιορισμού του κόστους ρεύματος.

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