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Σε νέο πλειστηριασμό αναμένεται να οδηγηθεί αυτή την εβδομάδα το «Κτήμα Καποδίστρια», όπως τιτλοφορείται μια κατάφυτη έκταση 165 στρεμμάτων στα Γουβιά της Κέρκυρας.

Η διαδικασία για το κτήμα, που βγαίνει για οφειλές 2,05 εκατ. ευρώ και αποτελείται από τρία διαφορετικά αγροτεμάχια, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει αναστολή.

Η έκταση ανήκε στην «Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία Κτήμα Καποδίστρια Α.Ε.», παραπέμποντας μεν στον πρώτο κυβερνήτη του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους που καταγόταν από την Κέρκυρα, αλλά χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε σχέση καθώς το κτήμα των Καποδίστρια βρίσκεται στην «Κουκουρίτσα».

Τις τελευταίες ημέρες, πάντως υπήρξε άλλη μια ανατροπή στην τιμή πρώτης προσφοράς

Η…καριέρα στην πλατφόρμα και οι τιμές

Το «Κτήμα Καποδίστρια» έχει μακρά…καριέρα στην πλατφόρμα πλειστηριασμών. Και τούτο καθώς ο πρώτος έγινε τον Απρίλιο του 2022, με συνολική τιμή εκκίνησης 4,26 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ακολούθησε νέο σφυρί τον Ιούλιο του 2022 με την τιμή εκκίνησης να έχει μειωθεί κατά 20%, στα 3,41 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση ο πλειστηριασμός κατέληξε άγονος. Ο επόμενος είχε προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο του 2025 με την τιμή εκκίνησης περαιτέρω μειωμένη κατά 35% (στο 65% της αρχικής) στα 2,77 εκατ. ευρώ. Αυτός όμως οδηγήθηκε σε αναστολή.

Έτσι, ο επαναληπτικός θα γίνει έναν χρόνο αργότερα με τη νέα συνολική τιμή πρώτης να έχει οριστεί αρχικά στο ποσό των 3.733.423 ευρώ.

Η έκταση- «φιλέτο»

Πρόκειται για μια μεγάλη και κατάφυτη έκταση με πρόσωπο τόσο στο δρόμο που οδηγεί στην Εθνική οδό Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα και καταλήγει στον οικισμό Πουλάδες όσο και στην δημοτική οδό η οποία καταλήγει στα Δανίλια.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση εκτίμησης, η περιοχή των Γουβιών αποτελεί μια τουριστικά ανεπτυγμένη ζώνη στο κεντρικό–ανατολικό τμήμα της Κέρκυρας, κοντά στην πόλη της Κέρκυρας, με οργανωμένη παραλία και άλλες υπηρεσίες καθώς και έντονη εποχικότητα. Στην περιοχή λειτουργεί η Μαρίνα Γουβιών, σημαντικός πόλος έλξης (σκάφη, υπηρεσίες, κίνηση, προσωπικό, επισκέπτες), που ενισχύει τη ζήτηση γης/κατοικίας και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Το πρώτο και μεγαλύτερο κομμάτι του «Κτήματος Καποδίστρια» είναι επιφάνειας 101.476,79 τ.μ. Κατά το συμβόλαιο κτήσεως, είχε αρχική έκταση 140.000 τ.μ. και μετά από πωλήσεις τμημάτων του ακινήτου, κατά τα έτη 1976 έως 1979, απέμεινε στο σημερινό εμβαδόν. Το ακίνητο είναι σχετικώς επίπεδο, ήπιας δηλαδή μορφολογίας με έντονη βλάστηση και διάφορα δένδρα εκ των οποίων πολλά ελαιόδεντρα. Η νέα τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί σε 2.232.489 ευρώ.

Το δεύτερο κομμάτι είναι επιφάνειας 62.459,74 τ.μ. ενώ διασχίζεται από δρόμο ο οποίος στην ρηθείσα πράξη καθορισμού ορίων, χαρακτηρίζεται ως κοινόχρηστος αγροτικός δρόμος, πλάτους τριών μέτρων και μήκους 200 περίπου μέτρων, διά του οποίου “…διέρχεται πας τις πεζή, δι’ εμφόρτων ζώων και παντός τροχοφόρου”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η τιμή πρώτης προσφοράς για αυτό έχει οριστεί σε 1.499.034 ευρώ.

Χαρακτηρίζεται και αυτό ως σχετικώς επίπεδο, ήπιας μορφολογίας με έντονη βλάστηση και διάφορα δένδρα εκ των οποίων πολλά ελαιόδεντρα.

Το τρίτο και μικρότερο κομμάτι γης είναι μόλις 132,42 τ.μ., δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο και η τιμή εκκίνησης είναι 1.900 ευρώ. Έτσι η αρχική τιμή πρώτης προσφοράς διαμορφωνόταν στα 3.733.423 ευρώ.

Η ανατροπή

Πρόσφατα, ασκήθηκε ανακοπή από την οφειλέτιδα εταιρεία, η οποία έγινε εν μέρει δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρας.

Στο σκεπτικό της απόφασης σημειώνεται ότι «ο εκτιμητής έλαβε υπόψη του τις παραμέτρους των ακινήτων, όπως αυτές εκτίθενται στην εν λόγω έκθεσή του, και ειδικότερα τη θέση των ακινήτων και την κατάσταση της κτηματαγοράς για το είδος των εν λόγω ακινήτων, αναφέροντας επί λέξει ότι «Η παρούσα εκτίμηση συντάσσεται σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης…στην αγορά παρουσιάζεται στασιμότητα και έλλειψη πράξεων πώλησης ακινήτων».

Ωστόσο, όπως τονίζεται «κατά την κρίση του Δικαστηρίου η ως άνω παραδοχή παρίσταται τουλάχιστον άστοχη καθώς είναι γνωστό ότι κατά τα τελευταία έτη η κτηματαγορά στην Κέρκυρα κινείται με ανοδική τάση, υποκινούμενη από τη συνεχή ζήτηση ξένων επενδυτών για πολυτελή εξοχικά και τουριστικά ακίνητα, με αποτέλεσμα σε περιοχές πλησίον της πόλης της Κέρκυρας καθώς και σε κοσμικές περιοχές (όπως η περιοχή των Γουβιών που βρίσκονται τα ένδικα ακίνητα) οι τιμές των ακινήτων να είναι αισθητά υψηλότερες».

Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η αξία και η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε μεγαλύτερο ποσό από αυτό στο οποίο αρχικά εκτιμήθηκε και συγκεκριμένα για το πρώτο γεωτεμάχιο εμβαδού 101.476,79 τ.μ. στο ποσό των 3.000.000 ευρώ, για το γεωτεμάχιο εμβαδού 62.459,74 τ.μ. στο ποσό των 1.800.000 ευρώ και για το γεωτεμάχιο εμβαδού 132,42 τ.μ. στο ποσό των 3.000 ευρώ, «δεδομένου ότι πρόκειται για άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα εκτός σχεδίου με πρόσωπο σε κοινόχρηστες οδούς (τα υπό στοιχείο Α και Β γεωτεμάχια), τα οποία βρίσκονται στην περιοχή των Γουβιών, ενός εδραιωμένου τουριστικά προορισμού με πολλά ξενοδοχειακά καταλύματα και επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, με έντονη εμπορική δραστηριότητα, πλησίον της Μαρίνας Γουβιών (ιδιωτικού τουριστικού λιμένα), σε μικρή απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας, τον ομώνυμο λιμένα και το Διεθνές Αεροδρόμιο, σε προνομιακή θέση επί της κεντρικής οδικής αρτηρίας που συνδέει την πόλη της Κέρκυρας με το βόρειο τμήμα του νησιού». Στην απόφαση που εκδόθηκε στις 7 Οκτωβρίου αναφέρεται ακόμη ότι «τα δύο (μεγαλύτερα) γεωτεμάχια μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο για την ανέγερση τουριστικής εγκατάστασης εκτός σχεδίου όσο και για ιδιωτική πολεοδόμηση μικτών χρήσεων, το δε γεωτεμάχιο υπό στοιχείο Γ είναι μεν μικρής έκτασης αλλά μοναδικό και λειτουργικά αναγκαίο για την αξιοποίηση του συνόλου της έκτασης».

Έτσι η νέα συνολική τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 4.803.000 ευρώ.

Η εταιρεία

Οι τρεις πλειστηριασμοί στρέφονται σε βάρος της εταιρείας «Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία Κτήμα Καποδίστρια Α.Ε.», -φέρεται να είναι συμφερόντων της επιχειρηματικής οικογένειας Λιμπάντση-, που απέκτησε την έκταση το 1972.

Η εδρεύουσα στην Αθήνα «Τουριστική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία Κτήμα Καποδίστρια Α.Ε.» συστάθηκε το 1972 με σκοπό την ανέγερση και εκμετάλλευση τουριστικών ξενοδοχείων και εν γένει τουριστικών μονάδων καθώς και την άσκηση πάσης φύσεως τουριστικής επιχείρησης και εργασίας.

Ωστόσο, όπως σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ., παρατηρείται «έλλειψη δραστηριότητας, λόγω μη δραστηριοποίησης μέχρι σήμερα».

Επίσης, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών τον Μάιο του 2026 διορίστηκε προσωρινή διοίκηση.