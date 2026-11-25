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Σοβαρά ζητήματα αδιαφάνειας, σύγκρουσης συμφερόντων και ανεπαρκούς κρατικής εποπτείας στη λειτουργία των εταιρειών απόκτησης ακινήτων (REOCO) αναδεικνύει με ερώτησή της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, μόλις 17 εταιρείες REOCO εμφανίζουν ακίνητα λογιστικής αξίας 1,14 δισ. ευρώ, χωρίς να δημοσιοποιούνται ο αριθμός, η γεωγραφική κατανομή και οι πραγματικοί οικονομικοί δικαιούχοι τους.

Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια και επισπεύδουν τους πλειστηριασμούς εμφανίζονται σε ορισμένες περιπτώσεις να συνδέονται με τις εταιρείες που αποκτούν τις περιουσίες των δανειοληπτών.

Αποκαλυπτική είναι η υπ’ αριθμ. 157/2025 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με την οποία ακυρώθηκε πλειστηριασμός που επέσπευδε η Intrum Hellas, καθώς το Δικαστήριο διαπίστωσε συμπαιγνία και καταχρηστική άσκηση δικαιώματος.

Η κυβέρνηση, παρά τα δημοσιοποιημένα στοιχεία και τις δικαστικές αποφάσεις, εξακολουθεί να διατηρεί ένα νομοθετικό πλαίσιο που δεν αντιμετωπίζει ρητά την έμμεση απόκτηση ακινήτων μέσω συνδεδεμένων με τους servicers εταιρειών.

Η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει εάν έχει ζητήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος να ελέγξει τη συμμετοχή συνδεδεμένων εταιρειών στους πλειστηριασμούς και εάν προτίθεται να θεσπίσει υποχρεωτικό δημόσιο μητρώο των ακινήτων των REOCO, με πλήρη διαφάνεια ως προς τους πραγματικούς οικονομικούς δικαιούχους και τους ομολογιούχους που τις χρηματοδοτούν.

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρει ακέραιη την πολιτική ευθύνη για τη διατήρηση ενός συστήματος που επιτρέπει τη συγκέντρωση ακίνητης περιουσίας σε αδιαφανή εταιρικά σχήματα, χωρίς αποτελεσματικούς ελέγχους και ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας των δανειοληπτών.

Την ώρα που η κοινωνία δοκιμάζεται από την οξύτατη στεγαστική κρίση, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιοι αποκτούν τις περιουσίες των πολιτών, με ποιους όρους και υπό την εποπτεία ποιου, επισημαίνει με την ερώτησή της η Μιλένα Αποστολάκη.