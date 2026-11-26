Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στα αζήτητα έμεινε, για δεύτερη φορά, το ακίνητο του Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη που βγήκε νωρίτερα σήμερα σε πλειστηριασμό. Το αρχικό σφυρί χτύπησε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αλλά επίσης ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, ενώ επαναπρογραμματίστηκε για σήμερα Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία στρεφόταν σε βάρος του Φ. Δεστεμπασίδη και είχε ως επισπεύδουσα την εταιρεία «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», ενώ αφορούσε ακίνητο στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο οφειλέτης ενήργησε ως «προστατευόμενος μάρτυρας» στη σκευωρία της Novartis, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», ενώ ενεπλάκη και σε υπόθεση εξαπάτησης επιχειρηματιών για δάνεια- «μαϊμού» από αραβικές χώρες. Η εταιρεία που ήταν επισπεύδουσα συνδέεται με αυτή την τελευταία υπόθεση.

Το ακίνητο

Ο πλειστηριασμός βασιζόταν σε κατάσχεση που έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 και αντικείμενό του ήταν το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% για οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του Ε’ ορόφου πολυκατοικίας, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, στη θέση «Μύλος Ποδονίφτη», μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και στην διασταύρωση των οδών Μακρυγιάννη και Κ. Βάρναλη.

Το διαμέρισμα αποτελείται από σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, οφφίς και βεράντες, ενώ έχει επιφάνεια 65,85 τ.μ. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτή).

Μαζί βγήκε και οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου, επιφάνειας 11,77 τ.μ.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση, η κατάσχεση έγινε για ποσό 86.362 ευρώ, με εκτελεστό τίτλο την απόφαση 14724/2025 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Όπως αναλύεται στο σχετικό έγγραφο, ο οφειλέτης επιτάχθηκε να πληρώσει στην επισπεύδουσα εταιρεία:

Α] Για κεφάλαιο το ποσό των 80.000 ευρώ, ως προς το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η υπ’ αριθ. 14724/2025 απόφαση.

Β] Για αντίγραφο και αντιγραφικά δικαιώματα ποσό 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 62 ευρώ.

Γ] Για τη σύνταξη της επιταγής ποσό 5.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 6.200 ευρώ.

Δ] Για την εντολή προς επίδοση και επίδοση ποσό 100 ευρώ.

«Δηλαδή ο οφειλέτης επιτάσσεται να καταβάλει το συνολικό ποσό των 86.362 ευρώ με τον νόμιμο τόκο όλων των τοκοφόρων κονδυλίων από την κοινοποίηση της επιταγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τα ανωτέρω επιτασσόμενα ποσά εντός της νόμιμης προθεσμίας, η επιταγή θα εκτελεσθεί αναγκαστικά, οπότε θα υποχρεωθεί να καταβάλει ακόμη και το ποσό των 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την εντολή προς εκτέλεση» σημειώνεται.

Όσον αφορά τις τιμές πρώτης προσφοράς, τόσο για τον πρώτο πλειστηριασμό, όσο και για την επαναληπτικό, είχαν οριστεί σε 162.000 ευρώ για το διαμέρισμα και σε 5.000 ευρώ για την αποθήκη, δηλαδή συνολικά 167.000 ευρώ.

Τα βάρη

Το εν λόγω ακίνητο κουβαλάει αρκετά εμπράγματα βάρη και συγκεκριμένα:

-Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, για ποσό 59.134,26 ευρώ, καταχωρημένη στις 29/03/2001.

-Προσημείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», για ποσό 148.150 ευρώ, καταχωρημένη στις 05.12.2023.

-Προσημείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας «Ερτια Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», για ποσό 3.000 ευρώ, εγγραφείσα δυνάμει της υπ’ αριθμ.18/2024 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στις 26.03.2024 και η οποία στη συνέχεια έχει τραπεί σε υποθήκη.

-Προσωρινή διαταγή υπέρ της «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», καταχωρημένη στις 15.07.2022.

-Αναγκαστική κατάσχεση υπέρ της εταιρείας «Ερτια Μονοπρόσωπη Ι.ΚΕ.» για ποσό 34.485 ευρώ, καταχωρημένη στις 29.04.2024.

-Η υπ’ αριθμ. 1537/26-11-2025 Διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, περί απαγόρευσης εκποίησης, η οποία επέχει θέση κατάσχεσης σύμφωνα με τα άρθρα 7Α και 48 του ν. 3691/2008, καταχωρημένη στις 28.11.2025.

Όπως προαναφέρθηκε και ο σημερινός πλειστηριασμός κατέληξε άγονος ελλείψει πλειοδοτών.