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Ένα ακόμη ιδιαίτερα κρίσιμο επεισόδιο αναμένεται να παιχτεί αυτή την εβδομάδα στο «σήριαλ» σχετικά με το ιδιωτικό νησί Μάκρη στο Ιόνιο Πέλαγος.

Και τούτο καθώς για την ερχόμενη Παρασκευή 13 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό και μάλιστα με τιμή πρώτης προσφοράς 247.000 ευρώ, που είναι… κλάσμα των προηγούμενων τιμών εκκίνησης. Πάντα, βεβαίως, μέχρι την τελευταία ώρα υπάρχει το ενδεχόμενο αναστολής του πλειστηριασμού.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την εν λόγω υπόθεση έχουν αποκαλύψει και αναδείξει το «ΘΕΜΑ» και το newmoney με διαδοχικά δημοσιεύματα. Μετά τα τελευταία δημοσιεύματα από το «ΘΕΜΑ» και το protothema.gr στις 10 και 11 Μαΐου 2026, το θέμα αναπαράχθηκε από σειρά ελληνικών και ξένων (αμερικανικών και βρετανικών) μέσων ενημέρωσης.

Η ιστορία

Η Μάκρη είναι το πέμπτο μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Εχινάδων μετά τον Πεταλά, την Οξιά, τη Δρακονέρα και το Προβάτι.

Το σύμπλεγμα χωρίζεται σε δύο επιμέρους συστάδες, στις βόρειες και στις νότιες Εχινάδες. Στις βόρειες ανήκουν τα νησιά Απασα, Γηρόβαρης, Δρακονέρα, Καλόγηρος, Καρλονήσι, Μαδιό, Λαμπρινός, Πεταλάς, Πίστρος, Ποντικός, Πράσο, Προβάτι, Σοφία, Σώρος, Τσακαλονήσι και Φίλιππος. Στις νότιες Εχινάδες ανήκουν τα νησιά Βρομώνας, Κουνέλι, Μάκρη και η Οξεία (Οξιά).

Οι Εχινάδες πήραν το όνομα τους από τον αχινό λόγω της σκληρής και αγκαθωτής τους επιφάνειας και είναι γνωστές από την αρχαιότητα καθώς καταγράφονται από τον Ηρόδοτο, τον Θουκυδίδη και τον Στράβωνα. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν νύμφες που τιμωρήθηκαν από τον Αχελώο επειδή δεν τον υμνούσαν, και έτσι τις καταδίκασε να γίνουν νησιά. Επιβεβαιώνοντας, κατά κάποιο τρόπο, το… βαρύ φορτίο του μύθου, όχι μόνο έγιναν νησιά, αλλά «καταδικάστηκαν» να παραμένουν έρημα και αναξιοποίητα…

Αργότερα, στην ίδια περιοχή εικάζεται ότι έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 1571 η περίφημη Ναυμαχία της Ναυπάκτου, -με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 πλοίων και 85.000 ανδρών-, μεταξύ του ενωμένου χριστιανικού στόλου της Δύσης υπό την ηγεσία του Δον Χουάν της Αυστρίας και του οθωμανικού υπό τον Μουεζίν Ζαντέ Αλή Πασά, που οδήγησε στην κατατρόπωση των Οθωμανών.

Στα νεότερα χρόνια η νησίδα κατέληξε σε ιδιωτικά χέρια και τον Νοέμβριο του 1991 εξαγοράστηκε από τον Στ. Λ. κάτοικο Βολισσού Χίου. Αναφέρεται σχετικά το συμβόλαιο αγοραπωλησίας της 25.11.1991, σε συνδυασμό με την πράξη τροποποίησης εξόφλησης συμβολαίου και άρσης διαλυτικής αίρεσης της 29.04.1992 και τις αποφάσεις κύρωσης πράξεων αναλογισμού αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης της ζώνης παραλίας, από 19.02.2014.

Στα χέρια του νυν ιδιοκτήτη η νησίδα ενεπλάκη στην περιπέτεια των πλειστηριασμών, ενώ έγινε γνωστή και στο διεθνές κοινό καθώς προ ετών έχει λανσαριστεί προς πώληση με τιμή μέχρι και 8 εκατ. ευρώ.

Τα χαρακτηριστικά και οι αγγελίες πώλησης

Ειδικότερα, η Μάκρη προ τετραετίας φιγουράριζε στις σελίδες των διεθνών μεσιτικών γραφείων που εξειδικεύονται στην πώληση νησιών ανά τον κόσμο, και μάλιστα προβαλλόταν σαν ένα από τα ελληνικά ιδιωτικά νησιά με «ώριμο» καθεστώς όσον αφορά την προοπτική αξιοποίησής της.

Όπως αναφερόταν εκείνη την εποχή στο Private Islands Inc, πέραν του φυσικού κάλους, «το νησί της Μάκρης έχει ίσως το πιο ώριμο πολεοδομικό καθεστώς μεταξύ των άλλων ιδιωτικών ελληνικών νησιών και του έχει χορηγηθεί ειδικός πολεοδομικός κανονισμός. Υπό πλήρη ανάπτυξη, θα μπορούσε να κατασκευαστεί ένα ξενοδοχείο με σουίτες 5 αστέρων και πολυτελείς ιδιωτικές βίλες». Ακόμη σημειωνόταν ότι υπάρχουν σαφείς τίτλοι ιδιοκτησίας, καθώς και ότι το νησί είναι «άμεσα διαθέσιμο για μεταβίβαση». Η τιμή όμως κρατιόταν «μυστική» και δινόταν προς τους ενδιαφερόμενους μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος (upon request).

Αντίστοιχες αγγελίες υπήρχαν στις σελίδες και άλλων τέτοιων μεσιτικών γραφείων.

Την ίδια περίοδο, όμως, ξεκίνησε και η «καριέρα» του νησιού στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Σήμερα, πάντως, η Μάκρη απουσιάζει από το Private Islands Inc, αλλά εξακολουθεί να φιλοξενείται σε άλλες σελίδες όπως το Island Seeker όπου η σχετική ανάρτηση (από τον Ιούνιο του 2026) αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα του νησιού, και την τιμή των 8 εκατ. ευρώ, που είχε τεθεί περί το 2023.

Ταυτόχρονα, όμως, τονίζεται ότι ο δασικός χαρακτήρας «θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τις δυνατότητές του για ανάπτυξη». Προστίθεται μάλιστα ότι «ο ιδιοκτήτης της Μάκρης κάποτε ξεκίνησε ένα έργο για την χωροταξική κατανομή οποιασδήποτε οικοδομήσιμης γης στο νησί και την κατασκευή κατοικιών για ενοικίαση ή πώληση. Ωστόσο, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε ποτέ». Επίσης ότι «πιο πρόσφατες δασικές εκτιμήσεις έχουν δημιουργήσει νέα εμπόδια για οποιαδήποτε μελλοντική ανάπτυξη».

Οι πλειστηριασμοί και οι τιμές

Σύμφωνα με τις αυτοψίες στο πλαίσιο των κατασχέσεων, το νησί είναι ακατοίκητο ενώ υπάρχουν κάποια εγκαταλελειμμένα και εντελώς ερειπωμένα απομεινάρια κτισμάτων, τα οποία κατά το παρελθόν αποτελούσαν ένα εκκλησάκι, μία στέρνα και ένα μικρό σπιτάκι.

Εδώ και τέσσερα χρόνια η Μάκρη βρίσκεται στο στόχαστρο των ηλεκτρονικών σφυριών. Το πρώτο είχε προγραμματιστεί να χτυπήσει στις 20 Ιουλίου 2022, με τιμή πρώτης προσφοράς 3,8 εκατ. ευρώ. Η τιμή αυτή είχε βασιστεί σε έκθεση εκτίμησης που συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με την παραδοχή ότι η εναπομένουσα επιφάνεια του νησιού, μετά από απαλλοτρίωση τμημάτων στο πλαίσιο καθορισμού ζώνης παραλίας και αιγιαλού, είναι 881,3 στρέμματα και, -το κυριότερο-, ότι «δεν περιλαμβάνει εκτάσεις με κάποιου είδους εμπόδια εκμετάλλευσης».

Το σφυρί εκείνο όμως δεν χτύπησε τελικά, αφού η διαδικασία ανεστάλη.

Στο μεταξύ μεσολάβησε ο προγραμματισμός άλλου πλειστηριασμού για τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, όπου η τιμή εκκίνησης, με βάση νέα σχετική έκθεση εκτίμησης, ήταν μόλις 296.000 ευρώ. Και τούτο καθώς η δεύτερη έκθεση εστίαζε στα προβλήματα σχετικά με την όποια προοπτική αξιοποίησης.

Όπως αναφερόταν, το νησί έχει χαρακτηριστεί ιδιωτικό δάσος, ενώ είναι ενταγμένο σε περιοχή κοινοτικού ενδιαφέροντος και ζώνης ειδικής προστασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί για την εκμετάλλευσή του.

Με βάση όσα σημειώνονταν, επιτρέπονται γεωργικές δραστηριότητες σε υφιστάμενες καλλιέργειες, η… βόσκηση και ελάχιστες υποδομές ήπιας αναψυχής για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Επομένως, κατά την ίδια έκθεση, απευθύνεται σε εξαιρετικά μικρή μερίδα δυνητικών επενδυτών.

Στις αρχές Ιουνίου του 2022, όμως, υπήρξε προσφυγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς εκ μέρους της επισπεύδουσας τράπεζας, η οποία υποστήριξε ότι η εμπορική αξία της Μάκρης δεν είναι ούτε 3,8 εκατ. ευρώ, αλλά ούτε και 296.000 ευρώ, αλλά 1,5 εκατ. ευρώ.

Η προσφυγή έγινε δεκτή από το δικαστήριο και ο πλειστηριασμός στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 διενεργήθηκε με τιμή πρώτης προσφοράς 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά κατέληξε άγονος…

Μετά από ένα διάστημα «σιωπής», ο επόμενος πλειστηριασμός για τη Μάκρη έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και μάλιστα με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις… 247.000 ευρώ.

Επισπεύδοντες είναι τρία φυσικά πρόσωπα, ο Ι.Γ., η σύζυγός του Λ.Γ. και έτερο πρόσωπο της ίδιας οικογένειας, η Μ.Γ., όλοι κάτοικοι Χίου, ενώ εκτελεστός τίτλος διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου από το 2015. Το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση ανέρχεται σε 60.000 ευρώ «για την ικανοποίηση μέρους του οφειλόμενου σε καθένα από τους επισπεύδοντες κεφαλαίου και συγκεκριμένα 20.0000 ευρώ (εκ συνολικού ποσού κεφαλαίου 25.000 ευρώ) για τον πρώτο, 20.000 ευρώ (εκ συνολικού ποσού κεφαλαίου 25.000 ευρώ) για τη δεύτερη και 20.000 ευρώ (εκ συνολικού ποσού κεφαλαίου 250.000 ευρώ) για την τρίτη».

Σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, πρόκειται για νησίδα με την κρατούσα ονομασία «Μάκρη» η οποία σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Γεωργίας το 1985, αποτελεί ιδιωτική έκταση, βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Κεντρικού Ιονίου Πελάγους και ειδικότερα στο σύμπλεγμα των Εχινάδων.

Όσον αφορά την έκτασή της υπάρχουν διάφορες… εκδοχές. Κατά τον τίτλο κτήσης έχει επιφάνεια 1.300 στρεμμάτων, ενώ κατά τοπογραφικό διάγραμμα του 1991, φέρεται να έχει έκταση 956 στρεμμάτων.

Στην έκθεση σημειώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών (το 2000) και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών (το 2013), για τη νησίδα έχει λάβει χώρα διοικητικός καθορισμός ζωνών παραλίας και αιγιαλού. Κατά αυτόν η νησίδα έχει επιφάνεια 993.900 τ.μ., εκ των οποίων 172.700,63 τ.μ. αποτελούν ζώνη αιγιαλού και 74.716,53 τ.μ. ζώνη παραλίας, ενώ εδαφική έκταση εμβαδού 746.482,84 τ.μ., με βάση Πράξη Χαρακτηρισμού της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλληνίας, το 2014, έχει χαρακτηριστεί ως Δάσος «εμπίπτον στις διατάξεις του νόμου 998/79» και εντάσσεται σε περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος (SCI) και Ζώνης Ειδικής Προστασίας (SPA) στα πλαίσια των κοινοτικών οδηγιών. Έτσι αποτελεί περιοχή προστασίας της φύσης εντός του Εθνικού Πάρκου λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, το οποίο είναι ενταγμένο στο Δίκτυο «Natura 2000».

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι ο διοικητικός καθορισμός ζωνών αιγιαλού και παραλίας έχει χωρίσει τη νησίδα σε δύο ανεξάρτητα τμήματα, ήτοι το βόρειο που χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερες κλίσεις και εντονότερο ανάγλυφο και το νότιο που έχει ηπιότερες κλίσεις και ανάγλυφο.

Τονίζεται, επίσης ότι «η νησίδα αποτελεί ενιαία έκταση χωρίς δυνατότητα κατάτμησης και στην οποία απαγορεύεται η δόμησή της κατά κανόνα». Κάτι που, όπως φαίνεται, εξηγεί και την τόσο χαμηλή τιμή πρώτης προφοράς στο ποσό των 247.000 ευρώ.

Η μίσθωση, το λάθος και η επιβεβαίωση του newmoney

Πέραν όλων των παραπάνω, η Μάκρη είναι μισθωμένη σε τρίτο πρόσωπο για 99 χρόνια. Συγκεκριμένα, το 2005 έγινε συμβόλαιο μίσθωσης του νησιού σε τρίτο πρόσωπο, τον Ι. Γ., κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, με διάρκεια, όπως λανθασμένα αναφερόταν στην κατασχετήρια έκθεση, έως τις 30 Απριλίου 2014.

Σύμφωνα πληροφορίες, ωστόσο, που δημοσίευσε το newmoney, ο μισθωτής-επιχειρηματίας Ι.Γ. έχει προχωρήσει σε μίσθωση της νησίδας σε δύο φάσεις. Το αρχικό μισθωτήριο συμβόλαιο συνήφθη με τον ιδιοκτήτη του νησιού το 2005 με διάρκεια για 25 χρόνια, ενώ το 2007 έγινε νέο συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης έως το… 2104.

Αυτά επιβεβαιώθηκαν απόλυτα μέσω ανακοπής την οποία άσκησαν οι επισπεύδοντες τον πλειστηριασμό σε βάρος του ιδιοκτήτη της Μάκρης με στόχο τη «διόρθωση ως προς τα στοιχεία της μίσθωσης η οποία έχει συναφθεί πριν το χρόνο της αναγκαστικής κατάσχεσης και είναι ουσιώδης για την οικονομική ταυτότητα της».

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλλονιάς με απόφασή του στις 6 Οκτωβρίου 2026 έκανε δεκτή την ανακοπή και διέταξε τη διόρθωση της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης της 23ης Μαρτίου 2026.

Στο σκεπτικό γίνεται αναφορά στο συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου του 2005, με βάση το οποίο η εκμίσθωση είχε διάρκεια 25 χρόνια, από 1/4/2005 έως 31/3/2030, έναντι ετήσιου μισθώματος 300 ευρώ και συνολικά 7.500 ευρώ. Το 2007, όπως τονίζεται, παρατάθηκε η μίσθωση για 74 χρόνια φτάνοντας συνολικά στα 99 χρόνια , δηλαδή μέχρι τις 31/3/2104, με σύνολο μισθωμάτων 22.200 ευρώ.

Πέραν των όποιων άλλων δυσχερειών, επί του ακινήτου και κατά του οφειλέτη Σ.Λ. υφίστανται πολλά εμπράγματα βάρη που ξεκινούν από την περίοδο της δραχμής και φτάνουν στο ευρώ…

Συγκεκριμένα:

– Προσημείωση υποθήκης τον Ιούλιο του 1993 υπέρ εταιρείας που εδρεύει στην Αττική για ποσό 20 εκατ. δραχμών.

– Προσημείωση υποθήκης, τον Οκτώβριο του 1993, υπέρ της (τότε) Εμπορικής Τράπεζας, για 19,9 εκατ. δραχμές.

– Προσημείωση υποθήκης, τον Ιανουάριο του 1997, υπέρ της (τότε) Εμπορικής Τράπεζας, για 25 εκατ. δραχμές.

– Προσημείωση υποθήκης, τον Απρίλιο του 2015, υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, για 2.633.958,40 ευρώ.

– Υποθήκη, τον Ιούλιο του 2016, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης) για 23.721.294,64 ευρώ.

– Προσημείωση υποθήκης, τον Αύγουστο του 2016, υπέρ των επισπευδόντων τον πλειστηριασμό του Νοεμβρίου, για 300.000 ευρώ.

– Υποθήκη, τον Νοέμβριο του 2016, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Φ.Α.Ε. Πειραιά) για 4.396.347,78 ευρώ.

– Προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου Αθηνών, τον Αύγουστο του 2012, περί απαγόρευσης κάθε νομικής ή πραγματικής μεταβολής επί του ακινήτου υπέρ του προσώπου που είχε μισθώσει το νησί.

– Διάταξη του Προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τον Απρίλιο του 2016, περί απαγόρευσης εκποίησης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μεταβίβασης του ακινήτου, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, με το ποσό της οφειλής να ανέρχεται σε 1.782.049,96 ευρώ.

-Αναγκαστική κατάσχεση, τον Ιούνιο του 2026, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Φ.Α.Ε. Πειραιά) για 6.672.776,75 ευρώ.

– Αναγκαστική κατάσχεση, τον Νοέμβριο του 2016, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης) για 24.373.118,29 ευρώ.

– Αναγκαστική κατάσχεση, τον Δεκέμβριο του 2021, υπέρ της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού «COMO Issuer DAC» για 150.000 ευρώ.

– Αναγκαστική κατάσχεση, τον Φεβρουάριο του 2022, υπέρ των τωρινών επισπευδόντων, για 50.000 ευρώ.

– Αναγκαστική κατάσχεση, τον Μάρτιο του 2026, υπέρ των ίδιων για 60.000 ευρώ. Πρόκειται για την κατάσχεση που οδηγεί στον πλειστηριασμό της ερχόμενης Παρασκευής.