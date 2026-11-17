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Ένα «πειρατικό» τουριστικό σκάφος που έχει γράψει πολλά…ναυτικά μίλια στην πορεία του αναμένεται να βγει στο σφυρί τον επόμενο μήνα.

Πρόκειται για έναν αρκετά δημοφιλή τύπο πλοιαρίου το οποίο διαμορφώθηκε με τέτοιο σχήμα προσελκύοντας το ενδιαφέρον των τουριστών και χρησιμοποιήθηκε προ αρκετών ετών για ημερήσιες εκδρομές και περιηγήσεις, αρχικά στην περιοχή της Χαλκιδικής. Στη συνέχεια κατασκευάστηκαν παρόμοιου τύπου αλλά μεγαλύτερα τέτοια σκάφη, ορισμένα φέροντα το ίδιο όνομα, τα οποία ακόμη χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό σε διάφορους παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς.

Το συγκεκριμένο, που ξεκίνησε τις διαδρομές του στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προς το Άγιο Όρος, ήταν το πρώτο και κατασκευάστηκε με αυτή τη μορφή, ως ένα παραδοσιακό, ξύλινο σκαρί τύπου γαλέρας/πειρατικού, από την οικογένεια Τσιπούρα (Athos Cruise). Αυτός που άνοιξε το δρόμο ήταν ο Μιχάλης Τσιπούρας ο οποίος από το 1982 οραματίστηκε τις θαλάσσιες εκδρομές στην περιοχή της Χαλκιδικής. Ακολούθησαν και άλλα «Μένια-Μαρία» μεγαλύτερα τόσο στη Χαλκιδική όπου το Athos Cruise συνεχίζει τη δραστηριότητά του, όσο και σε άλλες περιοχές (Κρήτη, Ζάκυνθος κ.α.).

Το εν λόγω σκάφος, ωστόσο, εδώ και μια δεκαετία έχει εμπλακεί σε οικονομικές διαφορές, ενώ βρίσκεται… εγκλωβισμένο στον χερσαίο χώρο ενός ναυπηγείου της Θεσσαλονίκης.

Τα χαρακτηριστικά του και ο πλειστηριασμός

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, το «Μένια-Μαρία» έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 2 Δεκεμβρίου, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει αναστολή.

Σύμφωνα με την κατασχετήρια έκθεση, είναι κατασκευασμένο από χάλυβα και φέρει 2 μηχανές GENERAL MOTORS DIESEL ALLISON 8V71 7082 7000. ιπποδυνάμεως 2X239=478 ΗΡ.

Το πλοίο αυτό καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 681 στο νηολόγιο πλοίων κλάσης Α του λιμένος Θεσσαλονίκης. Έχει διαστάσεις 23 μέτρα μήκος, 6,85 μέτρα πλάτος και βάθος νηολόγησης 2,11 μέτρα ενώ είναι ελικοκίνητο. Κατασκευάστηκε το 1991 από το Ναυπηγείο Χωματά στη Θεσσαλονίκη.

Το σκάφος βρίσκεται ανελκυσμένο στο ίδιο Ναυπηγείο στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης, όπου και εκτέλεσε εργασίες μετασκευής εδώ και περίπου μια δεκαετία.

Όσον αφορά την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του, ο Ναυπηγός-Μηχανικός Χρήστος Πατρασκάκης (εταιρεία Navarc) στην έκθεσή του, του Οκτωβρίου 2026, παραπέμπει σε παλαιότερη έκθεση του 2018 που είχε γίνει από τον εκλιπόντα Μηχανολόγο-Ηλεκτρολόγο-Ναυπηγό Νικόλαο Σακκολέβα. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε αυτήν, το σκάφος μετέφερε επί ναύλου από 101 έως 170 επιβάτες, ενώ στην πορεία προστέθηκαν νέες κατασκευές και αντικαταστάθηκαν παλαιά τμήματά του, συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Η τότε έκθεση κατέληγε σε αγοραία αξία για το 2018, ύψους 194.500 ευρώ.

Στη νέα έκθεση τονίζεται ότι πραγματοποιήθηκε επίσκεψη επί του Ναυπηγείου Χωματά, για να διαπιστωθεί αν έχει αλλάξει η κατάσταση του πλοίου, όπως αυτή περιγράφεται στην παλαιότερη έκθεση. Από την επιθεώρηση του εξωτερικού του πλοίου και με βάση τη σύγκριση με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό του 2018, εκτιμάται ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή στην κατάσταση του.

Η τιμή εκκίνησης

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, δηλαδή την κατάσταση του πλοίου η οποία έχει παραμείνει αμετάβλητη από το 2018 μέχρι και σήμερα, τις τρέχουσες ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς τέτοιου είδους και μεγέθους πλοίων, που ολοένα η ζήτησή τους είναι αυξανόμενη και παράλληλα η προσφορά ελάχιστη και κυρίως τις τρέχουσες εμπορικές τιμές παρόμοιων πλοίων, εκτιμάται ότι η τρέχουσα εμπορική αξία του «Μένια-Μαρία» είναι προσαυξημένη κατά 25%-30% από την τιμή εκτίμησης στην αντίστοιχη έκθεση του 2018 και κυμαίνεται μεταξύ 245.000‐255.000 ευρώ.

Με βάση αυτά, η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό στις 2 Δεκεμβρίου ορίστηκε στις 245.000 ευρώ, ενώ το ποσό οφειλής για το οποίο οδηγείται στο σφυρί είναι 251.851 ευρώ. Τέλος, σημειώνεται ότι «κανένα άλλο βάρος δεν φέρεται γραμμένο επί του παραπάνω πλοίου».