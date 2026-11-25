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Αντιμέτωπος με τα… απόνερα της υπόθεσης εξαπάτησης επιχειρηματιών για δάνεια-«μαϊμού» από αραβικές χώρες βρίσκεται ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης.

Ειδικότερα, σε βάρος του ανθρώπου που ενήργησε ως «προστατευόμενος μάρτυρας» στη σκευωρία της Novartis, με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», έρχεται πλειστηριασμός για ακίνητό του με επισπεύδουσα εταιρεία η οποία περιλαμβανόταν στον κύκλο των εξαπατημένων…

Επαναληπτικό σφυρί

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, ο αρχικός πλειστηριασμός έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 2026 αλλά ματαιώθηκε ελλείψει πλειοδοτών, ενώ επαναπρογραμματίστηκε για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η διαδικασία στρέφεται σε βάρος του Φ. Δεστεμπασίδη και έχει ως επισπεύδουσα την εταιρεία «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», ενώ αφορά ακίνητο στην περιοχή της Ν. Χαλκηδόνας. Βεβαίως, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι ενδεχόμενο μέχρι την τελευταία στιγμή να υπάρξει αναστολή.

Ο πλειστηριασμός βασίζεται σε κατάσχεση που έγινε στις αρχές Φεβρουαρίου του 2026 και αντικείμενό του είναι το δικαίωμα της πλήρους κυριότητας σε ποσοστό 100% για οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα του Ε’ ορόφου πολυκατοικίας, στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, στη θέση «Μύλος Ποδονίφτη», μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης και στη διασταύρωση των οδών Μακρυγιάννη και Κ. Βάρναλη.

Το διαμέρισμα αποτελείται από σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωμάτια, λουτρό, οφίς και βεράντες, ενώ έχει επιφάνεια 65,85 τ.μ. Στο διαμέρισμα αυτό ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου του ισογείου (πυλωτή).

Μαζί βγαίνει και οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου, επιφάνειας 11,77 τ.μ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, η κατάσχεση έγινε για ποσό 86.362 ευρώ, με εκτελεστό τίτλο την απόφαση 14724/2025 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Όπως αναλύεται στο σχετικό έγγραφο, ο οφειλέτης επιτάχθηκε να πληρώσει στην επισπεύδουσα εταιρεία:

Α] Για κεφάλαιο το ποσό των 80.000 ευρώ, ως προς το οποίο κηρύχθηκε προσωρινά εκτελεστή η υπ’ αριθ. 14724/2025 απόφαση.

Β] Για αντίγραφο και αντιγραφικά δικαιώματα ποσό 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 62 ευρώ.

Γ] Για τη σύνταξη της επιταγής ποσό 5.000 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ, ήτοι συνολικά 6.200 ευρώ.

Δ] Για την εντολή προς επίδοση και επίδοση ποσό 100 ευρώ.

«Δηλαδή ο οφειλέτης επιτάσσεται να καταβάλει το συνολικό ποσό των 86.362 ευρώ με τον νόμιμο τόκο όλων των τοκοφόρων κονδυλίων από την κοινοποίηση της επιταγής και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει τα ανωτέρω επιτασσόμενα ποσά εντός της νόμιμης προθεσμίας, η επιταγή θα εκτελεσθεί αναγκαστικά, οπότε θα υποχρεωθεί να καταβάλει ακόμη και το ποσό των 100 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% για την εντολή προς εκτέλεση» σημειώνεται.

Όσον αφορά τις τιμές πρώτης προσφοράς, τόσο για τον πρώτο πλειστηριασμό όσο και για τον επαναληπτικό, έχουν οριστεί σε 162.000 ευρώ για το διαμέρισμα και σε 5.000 ευρώ για την αποθήκη, δηλαδή συνολικά 167.000 ευρώ.

Το εν λόγω ακίνητο κουβαλάει αρκετά εμπράγματα βάρη και συγκεκριμένα:

Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, για ποσό 59.134,26 ευρώ, καταχωρημένη στις 29/03/2001.

Προσημείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», για ποσό 148.150 ευρώ, καταχωρημένη στις 05.12.2023.

Προσημείωση υποθήκης υπέρ της εταιρείας «Ερτια Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», για ποσό 3.000 ευρώ, εγγραφείσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 18/2024 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καταχωρημένη στις 26.03.2024 και η οποία στη συνέχεια έχει τραπεί σε υποθήκη.

Προσωρινή διαταγή υπέρ της «Athenaeum Iridanos Μον. Ι.Κ.Ε.», καταχωρημένη στις 15.07.2022.

Αναγκαστική κατάσχεση υπέρ της εταιρείας «Ερτια Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» για ποσό 34.485 ευρώ, καταχωρημένη στις 29.04.2024.

Η υπ’ αριθμ. 1537/26-11-2025 Διάταξη του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, περί απαγόρευσης εκποίησης, η οποία επέχει θέση κατάσχεσης σύμφωνα με τα άρθρα 7Α και 48 του ν. 3691/2008, καταχωρημένη στις 28.11.2025.

Η υπόθεση με τα δάνεια

Ο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, παράλληλα με τη συμμετοχή του στην υπόθεση Novartis, κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε κύκλωμα που υποσχόταν άμεσες δανειοδοτήσεις σε επιχειρηματίες από αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύματα.

Το νήμα άρχισε να ξετυλίγεται τον Σεπτέμβριο του 2022 όταν στα υψηλά κλιμάκια της Ασφάλειας έφθασε πληροφορία για μια περίεργη οργάνωση που εξαπατά επιχειρηματίες, «προσφέροντας» δάνεια εκατομμυρίων από το Ντουμπάι.

Κατά την έρευνά τους οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. έπεσαν πάνω στον Φ. Δεστεμπασίδη ο οποίος φερόταν ως εγκέφαλος του κυκλώματος.

Σύμφωνα με το σχετικό διαβιβαστικό, τα μέλη της οργάνωσης, ως έμπειροι άνθρωποι της αγοράς, όπως φανέρωναν και τα πλούσια βιογραφικά τους, “αφουγκράστηκαν” την ανάγκη εκατοντάδων ελληνικών επιχειρήσεων για άμεση χρηματοδότηση, προς κάλυψη των πιεστικών αναγκών τους και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Λόγω της δυσχερούς συγκυρίας, υπό το βάρος ακόμη της πανδημίας, της ενεργειακής κρίσης και των συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, πλήθος εγχώριων επιχειρήσεων είχε καθηλωθεί οικονομικά, αδυνατώντας να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τότε φέρεται να εμφανίστηκαν τα μέλη του κυκλώματος, υποσχόμενα χρηματοδότηση μέσω της ανύπαρκτης εταιρείας Zahrat Commercial Brokers LLC, με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Όπως αναφερόταν «ηγετικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης διαδραμάτιζε ο Δεστεμπασίδης, άτομο με χρόνια επαγγελματική σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, επενδύσεων κ.λπ., εμφανιζόμενος ως υπεύθυνος της εταιρείας FD Connect με έδρα το Μέγαρο Παλλάδος στο κέντρο της Αθήνας».

Κατά το ιστορικό της υπόθεσης, το κύκλωμα προσέγγιζε επιχειρηματίες που δεν διέθεταν τα εχέγγυα δανειοδότησης και τους παρουσίαζε ως εναλλακτική λύση τη δανειοδότησή τους, -με το αζημίωτο-, από τα τραπεζικά ιδρύματα των ΗΑΕ απευθείας ή με μεσιτεία της Zahrat.

Η οργάνωση εισέπραττε διάφορα ποσά από τα θύματα, είτε για αμοιβή του επικεφαλής της ως ποσοστό επί των δανείων, είτε για διάφορα άλλα διαχειριστικά έξοδα (ασφάλιση του υποτιθέμενου δανείου, φόροι προς την αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων κ.ά.), ενώ η προκαταβολή κυμαινόταν πέριξ των 100.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις, με τη μία να δίνεται αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και την άλλη μετά την προέγκριση του δανείου…

Από τις έρευνες της Ασφάλειας πιστοποιήθηκε ότι τουλάχιστον επτά επιχειρηματίες έπεσαν θύματα της οργάνωσης, χάνοντας πάνω από 800.000 ευρώ. Μεταξύ αυτών, επιχειρηματίας της Πρέβεζας που δραστηριοποιείται στις ιχθυοκαλλιέργειες έδωσε 100.000 ευρώ, ιδιοκτήτης τυροκομείου στην Κρήτη έδωσε 142.060 ευρώ, επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο κατασκευής λογισμικών τυχερών παιχνιδιών «έκαψε» 220.521 ευρώ.

Η πιο γνωστή περίπτωση ήταν αυτή της εταιρείας «Athenaeum Iridanos» από την οποία απέσπασαν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των υπευθύνων της, 168.150 ευρώ. Η διαχειρίστριά της μάλιστα είχε υποβάλει μήνυση κατά του Φ. Δεστεμπασίδη για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία κατά συρροή από τον Απρίλιο του 2022.

Πρόκειται για την εταιρεία που επισπεύδει τον πλειστηριασμό σε βάρος του και η οποία κατά το παρελθόν διαχειριζόταν, μεταξύ άλλων, και το «Athenaeum Palace & luxury suites» επί της Λ. Συγγρού το οποίο έκλεισε μετά από εμπρησμό τον Δεκέμβριο του 2019. Για την υπόθεση αυτή καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της μισθώτριας εταιρείας, η οποία προφανώς βρέθηκε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, αποτελώντας πρόσφορο θύμα για το κύκλωμα…

Στις 28 Ιανουαρίου 2023 ο Φ. Δεστεμπασίδης παρουσιάστηκε στον ανακριτή όπου δήλωσε αθώος, υποστηρίζοντας ότι είχε «προσληφθεί» από τους δύο συγκατηγορούμενούς του για να βρίσκει απλά πελάτες, χωρίς να ξέρει τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ωστόσο δεν έπεισε και κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ οι δύο συγκατηγορούμενοί του αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους.

Μέσω του συνηγόρου του, είχε δηλώσει τότε: «Είμαι 25 χρόνια στην αγορά, είτε ως υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών είτε ως διαχειριστής εταιρειών επενδύσεων και επικοινωνίας και η πορεία μου διακρίνεται για τη φερεγγυότητα και την αποτελεσματικότητά μου. Ουδείς τόλμησε να αμφισβητήσει την προσωπική μου ηθική και την επαγγελματική μου αξιοσύνη. Η τωρινή μου ποινική εμπλοκή είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας, που αποκαλύφθηκε το πολιτικό και προσωπικό τους ήθος κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis στην Ελλάδα».

Η καταδίκη για τη Novartis

Στις 13 Ιανουαρίου 2026 το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ανακοίνωσε την καταδικαστική απόφασή του για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη, που έφεραν τα ψευδώνυμα «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση», επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 25 μηνών στον πρώτο και 28 μηνών στη δεύτερη, με τριετή αναστολή.

Ειδικότερα, το δικαστήριο, δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό, κήρυξε ένοχο τον Φ. Δεστεμπασίδη ομόφωνα όπως και πρωτοδίκως για τις πράξεις της ψευδούς κατάθεσης κατά συρροή και της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη.

Με την καταδικαστική απόφαση για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες καταρρίφθηκε οριστικά η σκευωρία περί δωροδοκίας δέκα πολιτικών προσώπων από τη φαρμακοβιομηχανία Novartis.

Υπενθυμίζεται ότι το 2018 ο Δεστεμπασίδης, καταθέτοντας στους εισαγγελείς Διαφθοράς, είχε στοχοποιήσει συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα ως δωρολήπτες της Novartis της οποίας υπήρξε στέλεχος επί σειρά ετών. Κατά την απολογία του, ωστόσο, είχε χαρακτηρίσει «αφηγηματικές» αυτές τις καταθέσεις, τονίζοντας πως η πηγή για όσα είχε υποστηρίξει ήταν ο Κ. Φρουζής. Έκανε λόγο μάλιστα για «ηθικό κίνητρο» όσον αφορά τον λόγο που οδηγήθηκε στην κατάθεση, αλλά δεν απάντησε σε ερωτήσεις για το εάν κατέθεσε στις ΗΠΑ και εάν έλαβε αμοιβή από τις αμερικανικές αρχές.

Η «απάντηση» μέσω… δέσμευσης

Η «απάντηση» ωστόσο δόθηκε, εμμέσως πλην σαφώς, τον Νοέμβριο του 2025, όταν ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, δέσμευσε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ελβετία, μετά τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων μεταφοράς χρημάτων.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν ύποπτα ποσά περίπου 10 εκατ. ευρώ για τον πρώτο και 17 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη καθώς και μεταφορές χρημάτων σε 12 άλλα πρόσωπα.

Ο επικεφαλής της Αρχής προχώρησε στη δέσμευση κρίνοντας ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές αρχές για την υπόθεση της Novartis σχετίζονται με τις καταθέσεις που έδωσαν στην ελληνική Δικαιοσύνη και ότι όταν τέθηκαν στο καθεστώς του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς είχαν οικονομικό κίνητρο.

Ο Φ. Δεστεμπασίδης αντέδρασε στην παραπάνω απόφαση κάνοντας λόγο για «ένα εκδικητικό, τιμωρητικό και καθοδηγούμενο παρακρατικό σύστημα που αποφάσισε να εκδικηθεί τους φερόμενους προστατευόμενους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος», προαναγγέλλοντας, μέσω του συνηγόρου του, προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι άλλες business

Στο φόντο όλων αυτών των εξελίξεων πάντως συνεχίζει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες σε άλλα πεδία της αγοράς.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, λανσάρει μέσω εταιρείας του συμπληρώματα διατροφής, τα οποία, κατά τους ισχυρισμούς του, ενισχύουν τη μνήμη και την ευεξία…

Πρόκειται για την εταιρεία «Re:business Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», που συστάθηκε στις 28 Μαρτίου 2024 και εδρεύει επί της οδού Πανεπιστημίου 34. Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 2.000 ευρώ και καταβλήθηκε από τον ίδιο ενώ στον σκοπό της περιλαμβάνονται ως κύρια δραστηριότητα «η παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης» και ως δευτερεύουσες οι δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, η εμπορική αντιπροσώπευση για την πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, ιατρικών ειδών, αρωμάτων, ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού, υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων, μεσιτείας αγαθών, διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων, διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων, υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής τεχνολογιών της πληροφορίας, αλλά και διαχείρισης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

Η Re:business… αυτοσυστήνεται ως «μια δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που εξειδικεύεται στο χώρο της υγείας και στην ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση καινοτόμων συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας». Όπως αναφέρεται στη διαδικτυακή σελίδα της «στόχος μας είναι να βελτιώνουμε την υγεία και ευεξία των ανθρώπων μέσα από επιστημονικά τεκμηριωμένα προϊόντα που κάνουν πραγματική διαφορά».

Όσο για τον ιδρυτή και το… όραμά του, τονίζεται ότι «η εταιρεία ιδρύθηκε και διοικείται από φαρμακοποιό με 25 χρόνια εμπειρίας στη φαρμακευτική αγορά, σε θέσεις υψηλής ευθύνης» και ότι «η βαθιά γνώση της επιστήμης, σε συνδυασμό με την αγάπη για την πρόληψη και την ποιότητα ζωής, αποτελούν τη βάση όλων μας των δράσεων».

Σημειώνεται μάλιστα ότι «τα προϊόντα μας παράγονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας GMP και HACCP, με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα» καθώς και ότι «η παραγωγή γίνεται στην Ελλάδα και είναι εγκεκριμένη από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες ελέγχου σε κάθε στάδιο».

Ακόμη, κατά τα λεγόμενα στη σελίδα, υπάρχει και «επιστημονική ομάδα» με φαρμακοποιούς, ιατρούς και βιολόγους που «επιβλέπουν κάθε στάδιο,- από τη σύνθεση έως την παραγωγή-, σε πιστοποιημένες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα».

Τα προϊόντα

Αρχικά λάνσαρε δύο συμπληρώματα διατροφής, το Re:Member, που όπως υποστηρίζει ενισχύει τη μνήμη και τη συγκέντρωση και βοηθά στη διατήρηση της διανοητικής διαύγειας, που έχει δραστική ουσία την Κιτικολίνη, και το Re:Charge που… υπόσχεται εκρηκτική ενέργεια, ενίσχυση του μεταβολισμού, βελτίωση της μυϊκής δύναμης και κινητικότητας και διάφορα άλλα. Το συγκεκριμένο περιέχει, κατά τα λεγόμενα, βιταμίνη Β12, καρνιτίνη και χρώμιο.

Η γκάμα διευρύνθηκε στη συνέχεια και με άλλα σκευάσματα που αφορούν από την απώλεια βάρους και σωματικού λίπους μέχρι τη μείωση της κυτταρίτιδας.

Ο ίδιος ο Δεστεμπασίδης μάλιστα έχει εμφανιστεί σε σποτ της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, να διαφημίζει τα προϊόντα της.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις για το 2025, ο κύκλος εργασιών ήταν 12.101 ευρώ και το τελικό αποτέλεσμα ζημίες 26.831 ευρώ.

Η καριέρα…

Όσον αφορά το βιογραφικό του, εμφανίζεται να ξεκινά την καριέρα του το 1998 ως αντιπρόσωπος πωλήσεων στην Organon, ενώ το 2001 μεταπήδησε στην Pfizer όπου παρέμεινε για 7 χρόνια σχεδόν, αρχικά ως πωλητής και μετά ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων. Στη συνέχεια έκανε «μεταγραφή» στη Novartis, όπου έμεινε για 6,5 χρόνια μέχρι τον Οκτώβριο του 2014, ως υπεύθυνος επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Ακολούθησε η θητεία του στην MnMS-Marketing & Media Services, ως Managing Director για μια τριετία. Τον Φεβρουάριο του 2015 ίδρυσε την FB Connect Services, που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «όχημα» για την εξαπάτηση των επιχειρηματιών, η οποία έκλεισε τον κύκλο της τον Απρίλιο του 2024. Έναν μήνα νωρίτερα είχε ανοίξει όμως ο κύκλος της Re: Business…