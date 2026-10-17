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Έχετε αναρωτηθεί ποτέ, ένα τυχαίο απόγευμα, τι μπορεί να βρίσκεται πάνω στο γραφείο του διευθύνοντος συμβούλου της Meta στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας; Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ δημοσίευσε μια φωτογραφία του προσωπικού του χώρου εργασίας για να ανακοινώσει την κυκλοφορία του Muse Spark Open. Πρόκειται για ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανοιχτού βάρους που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως το πιο ισχυρό στις ΗΠΑ, αναπτυγμένο σε συνεργασία με την Apple για να εκτελείται σε δύο υπολογιστές Mac Studio με τον επεξεργαστή M5 Ultra.

Πέρα όμως από την τεχνολογική είδηση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον ίδιο τον φυσικό χώρο εργασίας. Χρησιμοποιώντας τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης του Muse, επιχειρήθηκε μια δοκιμή αναγνώρισης των αντικειμένων που πλαισιώνουν τον ηγέτη μιας αυτοκρατορίας σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τι Αποκαλύπτει η Οθόνη του Υπολογιστή

Στην οθόνη του υπολογιστή του, ο Ζάκερμπεργκ φαίνεται να συνομιλεί με τον πράκτορα του Muse, ο οποίος φέρει το όνομα Agrippa, εμπνευσμένο από τον Ρωμαίο στρατηγό Μάρκο Βιψάνιο Αγρίππα. Ο διευθύνων σύμβουλος ζητά από τον πράκτορα να δημιουργήσει μια εφαρμογή στον υπολογιστή του.

Η ανάλυση της συνομιλίας αποκαλύπτει ότι ο Agrippa περιγράφει ένα εικονικό κατοικίδιο τύπου Tamagotchi. Ο Ζάκερμπεργκ ζήτησε τον προσδιορισμό της επίσημης μορφής του, με τον πράκτορα να περιγράφει ένα αυγό της δεκαετίας του ’90 σε χρυσαφί και κρεμ αποχρώσεις, εξοπλισμένο με κόκκινο LED, ηχείο και κουμπιά αλληλεπίδρασης. Στην ουσία, ο επικεφαλής της Meta ζήτησε μια προσομοίωση λογισμικού του εικονικού κατοικιδίου, ενώ ένα παράθυρο τερματικού στα δεξιά αποτύπωνε την τεχνητή νοημοσύνη να εκτελεί το αίτημα σε πραγματικό χρόνο.

Εξοπλισμός Τελευταίας Γενιάς και Επίδειξη Πλούτου

Πάνω στο γραφείο δεσπόζουν δύο υπολογιστές Mac Studio της Apple. Η επίσημη ανακοίνωση της Meta επιβεβαιώνει ότι το Muse Spark Open εκτελείται στους συγκεκριμένους υπολογιστές, οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με τον επεξεργαστή Apple M5 Ultra και 1 TB ενοποιημένης μνήμης. Η παρουσία τους αποτελεί μια διακριτική επίδειξη τεχνολογικής υπεροχής, καθώς η συγκεκριμένη διαμόρφωση μνήμης δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στο ευρύ κοινό.

Δίπλα στον τεχνολογικό εξοπλισμό διακρίνεται ένα μπουκάλι σαμπάνιας Noble Grand Cru Brut, εκτιμώμενης αξίας 230 δολαρίων. Η παρουσία του συμπληρώνει την εικόνα, υποδηλώνοντας μια διάθεση εορτασμού για την ανακοίνωση του νέου μοντέλου.

Φορετή Τεχνολογία και Μασκότ

Στον χώρο περιλαμβάνεται επίσης μια συσκευή που μοιάζει με το Muse Charm, το φορετό μπρελόκ που παρουσίασε ο Ζάκερμπεργκ στο πρόσφατο Meta Connect. Η συσκευή αυτή επιτρέπει στους χρήστες την άμεση φωνητική επικοινωνία με τον πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης χωρίς τη χρήση τηλεφώνου.

Παράλληλα, στο γραφείο υπάρχουν τα νέα γυαλιά Ray-Ban Meta Audio AI χωρίς κάμερες, τα οποία λειτουργούν ως ηχεία hands-free, αλλά και ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιών με κολλητική ταινία στη γέφυρα, δίνοντας μια πιο ρετρό αισθητική. Την εικόνα συμπληρώνει ο Jolly, η κρεμ λούτρινη μασκότ της Muse AI.

Αναμνηστικά, Pop Culture και η Ιστορία του Facebook

Ανάμεσα στα αντικείμενα βρίσκεται ένα μπολ με μπιχλιμπίδια και αναμνηστικά. Η ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου 2024 που αναγράφεται σε ένα από αυτά παραπέμπει στην 20ή επέτειο από την ίδρυση του Facebook. Δίπλα βρίσκονται δύο φιγούρες της Marvel, που αναγνωρίζονται ως ο Tony Stark και μια μπλε εκδοχή του Iron Man.

Τέλος, η ίδια η επιφάνεια του γραφείου φέρει γκράφιτι, φιλοτεχνημένο από τον Κορεανοαμερικανό καλλιτέχνη David Choe. Ο Choe είχε διακοσμήσει τους πρώτους χώρους της εταιρείας στο Palo Alto κατόπιν πρόσκλησης του Σον Πάρκερ, συνδέοντας το σύγχρονο γραφείο του Ζάκερμπεργκ με τις πρώτες ημέρες της ιστορίας του Facebook.