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Στις 3:45 τα ξημερώματα της 10ης Απριλίου, ένας άνδρας πλησίασε το σπίτι του CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν και πέταξε έναν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό πάνω από τον φράχτη. Η αυτοσχέδια μολότοφ πέτυχε το σπίτι χωρίς, ωστόσο να τραυματιστεί κανείς, όμως το περιστατικό έδειξε με τον πιο άμεσο τρόπο πόσο έχει αλλάξει το επίπεδο κινδύνου για ορισμένους από τους πιο αναγνωρίσιμους CEOs στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο όμως, δεν ήταν το μόνο περιστατικό. Σύμφωνα με στοιχεία του Security Executive Council, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου του 2025 οι καταγεγραμμένες φυσικές επιθέσεις αλλά και οι κυβερνοεπιθέσεις εναντίον υψηλόβαθμων εταιρικών στελεχών είχαν, ήδη, διπλασιαστεί σε σχέση με ολόκληρο το προηγούμενο έτος. Οι εταιρείες απαντούν αυξάνοντας σημαντικά τις δαπάνες για την προστασία των στελεχών τους.

Οι αριθμοί αποδεικνύουν πόσο γρήγορα αυξάνεται το κόστος. Η Disney και το Netflix δαπάνησαν πέρυσι περίπου 1,8 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία για την ασφάλεια των CEOs τους, με αύξηση άνω του 30%. Η Amazon έφτασε περίπου τα 1,7 εκατομμύρια δολάρια, με άνοδο άνω του 50%, ενώ η Warner Bros. Discovery δαπάνησε 3,2 εκατομμύρια δολάρια, ποσό αυξημένο πάνω από 200%. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση της Meta, όπου το κόστος προστασίας του Μαρκ Ζάκερμπεργκ άγγιξε τα 22,5 εκατομμύρια δολάρια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συστήματα ασφαλείας που συνοδεύουν κορυφαίους επιχειρηματίες πλησιάζουν πλέον σε μέγεθος εκείνα πολιτικών ηγετών.

Πόσο κοστίζει η ασφάλεια των CEOs

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με εταιρικά δεδομένα που παρουσιάζει το Hollywoodreporter, οι δαπάνες για την ασφάλεια κορυφαίων στελεχών διαμορφώνονται ως εξής:

Meta: 22,5 εκατ. δολάρια Alphabet: 8,8 εκατ. δολάρια Warner Bros. Discovery: 3,2 εκατ. δολάρια Fox: 1,9 εκατ. δολάρια Disney: 1,8 εκατ. δολάρια Netflix: 1,8 εκατ. δολάρια Amazon: 1,7 εκατ. δολάρια Paramount: 1,7 εκατ. δολάρια Apple: 887.000 δολάρια Comcast: 290.000 δολάρια

Η δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare άλλαξε τα δεδομένα

Στελέχη της βιομηχανίας ασφάλειας θεωρούν ότι καθοριστικό σημείο ήταν η δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare Μπράιαν Τόμσον τον Δεκέμβριο του 2024. Το περιστατικό ανάγκασε πολλές εταιρείες να επανεξετάσουν τον κίνδυνο, όχι μόνο για τα ίδια τα στελέχη τους, αλλά και για τις οικογένειες και τις κατοικίες τους. Σύμφωνα με τον Security Executive Council, αποτέλεσε γεγονός που άλλαξε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο τα διοικητικά συμβούλια αντιλαμβάνονται τη βία που στρέφεται κατά υψηλόβαθμων στελεχών.

Η ανησυχία ενισχύεται και από την αυξανόμενη πόλωση, καθώς CEOs μεγάλων εταιρειών συχνά ταυτίζονται στη δημόσια συζήτηση με τις ίδιες τις εταιρείες τους. Η Meta αναγνωρίζει στις εταιρικές της αναφορές ότι ο Ζάκερμπεργκ είναι σε μεγάλο βαθμό «συνώνυμος» με την εταιρεία, με αποτέλεσμα η αρνητική διάθεση απέναντι στη Meta να μεταφέρεται συχνά απευθείας στον ίδιο.

Ανάλογη λογική χρησιμοποιεί η Fox για τον Λάκλαν Μέρντοχ, σημειώνοντας ότι η κάλυψη εκλογών, πολιτικών αντιπαραθέσεων και κοινωνικών θεμάτων μπορεί να προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Η Disney έχει επίσης αναφερθεί στους «ιδιαίτερους κινδύνους ασφαλείας» που αντιμετώπιζε ο Μπομπ Άιγκερ, ενώ η Warner Bros. Discovery έχει δικαιολογήσει ειδικό πρόγραμμα ασφαλείας για τον Ντέιβιντ Ζάσλαβ λόγω συγκεκριμένων απειλών που συνδέονται με τη θέση του ως CEO. Όσο μεγαλύτερη είναι η δημόσια προβολή ενός στελέχους, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος.

Το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο

Τα ποσά που δημοσιοποιούν οι εταιρείες συχνά δεν δείχνουν ολόκληρη την εικόνα. Συνήθως δεν περιλαμβάνουν το κόστος οδηγών και ειδικών οχημάτων, τη χρήση εταιρικών αεροσκαφών ή τα μέτρα ασφαλείας μέσα σε γραφεία, studio lots και επαγγελματικά ταξίδια. Οι δαπάνες που αναφέρονται στις επίσημες καταστάσεις αφορούν κυρίως την προσωπική προστασία εκτός εργασιακού χώρου. Και το μεγαλύτερο κόστος είναι οι άνθρωποι. Πρόκειται για σωματοφύλακες και ομάδες ασφαλείας που βρίσκονται στις κατοικίες των στελεχών ή ταξιδεύουν μαζί τους, συχνά με εμπειρία από Secret Service, FBI ή στρατιωτικές υπηρεσίες. Η δεξαμενή πραγματικά εξειδικευμένου προσωπικού παραμένει σχετικά μικρή, γεγονός που ανεβάζει ακόμη περισσότερο τις τιμές.

Ένα σύγχρονο πρόγραμμα προστασίας CEO δεν περιορίζεται σε σωματοφύλακες. Μπορεί να περιλαμβάνει συστήματα συναγερμού, κάμερες, ενισχυμένους φράχτες, drones και ακόμη και θωρακισμένα παράθυρα στις κατοικίες. Παράλληλα, χρησιμοποιείται λογισμικό που παρακολουθεί social media, δημόσιες βάσεις δεδομένων και το διαδίκτυο για πιθανές απειλές. Ο Τζεφ Ζίσνερ, CEO της AEGIS Security & Investigations, εξηγεί ότι τα συστήματα που εγκαθίστανται στις κατοικίες κορυφαίων στελεχών είναι πολύ πιο εξελιγμένα από εκείνα ενός συνηθισμένου σπιτιού.

Δεν αφορά μόνο τους κολοσσούς της τεχνολογίας Η τάση είναι ευρύτερη. Σύμφωνα με έκθεση της Institutional Shareholder Services, ο αριθμός των εταιρειών που δηλώνουν παροχές ασφαλείας για τους CEOs τους έχει υπερδιπλασιαστεί από το 2021. Παρόλα αυτά, οι εταιρείες media, entertainment και τεχνολογίας ξεχωρίζουν. Για τις εταιρείες του S&P 500, η διάμεση δαπάνη ασφάλειας CEO είναι περίπου 94.000 δολάρια. Στους μεγάλους τεχνολογικούς και μιντιακούς ομίλους, όμως, τα ποσά φτάνουν στα εκατομμύρια.

Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν πλέον αυτά τα έξοδα περισσότερο ως κόστος διαχείρισης κινδύνου παρά ως προνόμιο των υψηλόβαθμων στελεχών. Ο Σιντ Κοσαράτζου, πρόεδρος της Crisis24, σημειώνει ότι η προστασία ενός CEO συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική συνέχεια. Αν ένα κορυφαίο στέλεχος τραυματιστεί, απειληθεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, οι επιπτώσεις μπορούν να επηρεάσουν ολόκληρη την εταιρεία και την αξία της. Γι’ αυτό και τα διοικητικά συμβούλια είναι πλέον περισσότερο πρόθυμα να εγκρίνουν μεγάλα budgets για την ασφάλεια της ηγεσίας τους.

To κόστος θα να αυξάνεται

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν περαιτέρω. Οι απειλές γίνονται πιο σύνθετες, η πολιτική και κοινωνική πόλωση παραμένει έντονη και τα κορυφαία στελέχη βρίσκονται πλέον καθημερινά στο επίκεντρο των social media και των ειδησεογραφικών δικτύων. Παράλληλα, η διεύρυνση της οικονομικής ανισότητας δημιουργεί ένα ακόμη υπόβαθρο έντασης απέναντι σε ορισμένους από τους πιο πλούσιους και προβεβλημένους επιχειρηματίες. Για πολλές εταιρείες, η προσωπική ασφάλεια του CEO παύει έτσι να θεωρείται πολυτέλεια και γίνεται σταδιακά μέρος της βασικής εταιρικής διαχείρισης κινδύνου.

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